Началась тотальная блокировка Telegram. Почему он не работает в России?

Разговоры о том, что в России может начаться блокировка Telegram с 1 апреля, ходили уже несколько месяцев, и многие ждали именно эту дату как возможную точку отключения сервиса. Однако серьезные проблемы появились раньше, чем ожидалось. Уже сейчас вы наверняка столкнулись с тем, что Telegram не работает, сообщения не отправляются, а медиафайлы перестали загружаться. И причина подобного сбоя ясна как солнечный день.

Почему не работает Telegram сегодня

16 марта 2026 года начали появляться массовые сообщения о сбоях. По данным из телеграм-канала «Коммерсантъ FM», в России резко выросло число жалоб на работу мессенджера. Пользователи пишут, что Telegram сегодня не работает либо открывается с большой задержкой, либо вообще не подключается к серверам.

Чаще всего люди жалуются на то, что не работает Telegram при попытке открыть каналы или загрузить переписку. У некоторых приложение запускается, но не показывает новые сообщения, у других не отправляются файлы и голосовые. Именно поэтому запросы вроде почему не работает Telegram снова вышли в топ поисков.

Проблемы наблюдаются именно внутри страны. Многие пишут, что Telegram не работает в России, тогда как за пределами РФ сервис продолжает функционировать без каких-либо ограничений.

Суть блокировки Telegram в России

Текущая ситуация отличается от обычного сбоя тем, что сервис формально доступен, но пользоваться им полноценно невозможно. Именно так сейчас описывают суть блокировки Telegram — приложение не отключено полностью, однако ключевые функции работают нестабильно или не работают вовсе.

Telegram плохо грузит фотографии, видео и файлы. При попытке отправить голосовое сообщение появляется ошибка, а иногда оно просто зависает и не уходит. Также многие жалуются, что не грузит Telegram при открытии каналов с большим количеством медиа.

В такой ситуации возникает ощущение, что началась полная блокировка Telegram, хотя технически сервис еще доступен. Но для обычных пользователей разницы почти нет, ведь переписка все равно превращается в набор зависших сообщений. Поэтому формулировки вроде блокировка Telegram 2026 вполне обоснованы и подразумевают постепенное ограничение скорости и функциональности вместо мгновенного отключения.

Почему блокируют Telegram в России

Официальные причины ограничений связаны с требованиями законодательства. В публичных заявлениях говорится, что причина блокировки Telegram заключается в отказе сервиса выполнять российские правила, включая хранение данных пользователей и взаимодействие с регуляторами. Роскомнадзор объясняет ограничение работы мессенджера так:

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах.

Блокировка Telegram в России связана с законом о приземлении и требованиями локализовать инфраструктуру внутри страны. При этом власти неоднократно подчеркивали, что ограничения вводятся не из-за самого мессенджера, а из-за несоблюдения правил работы на российском рынке.

Именно поэтому регулярно появляются новости о блокировке Telegram в России, но без точной даты полного отключения. В разное время назывались разные сроки, из-за чего многие до сих пор спрашивают, будет ли блокировка Telegram в России окончательной, или сервис продолжит работать с ограничениями.

Что делать, если не работает Telegram

Если Telegram не работает, нужно заранее подготовить альтернативный канал связи, чтобы не остаться без переписки. В России таким вариантом постепенно становится национальный мессенджер MAX. Его продвигают как универсальное приложение для общения, которое должно заменить иностранные сервисы в случае ограничений. Поэтому если Telegram не работает сейчас, именно туда советуют переносить основные контакты.

Установить мессенджер MAX из официального магазина приложений. Зарегистрироваться по номеру телефона. Проверить, какие контакты уже используют сервис. Создать нужные чаты заранее. Использовать MAX как запасной способ связи.

Такая схема выглядит непривычно, но она объясняет, почему при обсуждении того, что почему блокируют Telegram, все чаще упоминают развитие национальных сервисов.

Разблокируют ли Telegram в России

Сейчас нельзя точно сказать, изменится ли ситуация. В публичных заявлениях звучат разные версии, поэтому сказать хоть сколько-нибудь определенно, когда разблокируют Telegram, сейчас не получается. Одни источники говорят о возможных переговорах, другие — о постепенном ужесточении ограничений.

При этом полностью исключать обратный сценарий нельзя. Некоторые эксперты считают, что разблокируют ли Telegram, будет зависеть от того, согласится ли сервис выполнять требования законодательства. Если компромисс будет найден, ограничения могут ослабить.

Но пока свежие сообщения показывают обратную тенденцию. Все мы видим, что началась блокировка Telegram, появляются все чаще, и вероятность полного отключения многие оценивают как вполне реальную. Поэтому готовьтесь к тому, что привычный мессенджер может работать нестабильно еще долго.