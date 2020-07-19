Надо брать! Galaxy Note 10 в России подешевел на 40% со старта продаж

Одним из неоспоримых преимуществ смартфонов под управлением Android – даже откровенно дорогих – является высокая волатильность. Короче, дешевеют они очень быстро и очено стремительно. Проходит всего каких-то полгода, и аппарат, который стоил 100 тысяч рублей, начинает стоить 50-60, продолжая сохранять при этом статус флагмана. Почему так происходит, догадаться нетрудно. Но я предпочитаю называть это явление эффектом общего знаменателя, когда рынок сокращает всё лишнее, расставляя всё по своим местам. Настала очередь и Galaxy Note 10.

Samsung может опять превратить телефон в компьютер, но на этот раз будет лучше

Galaxy Note 10 поступил в продажу ещё в прошлом августе и до выхода Galaxy S20 сохранял статус самого выдающегося смартфона Samsung. Топовая начинка, передовой дизайн и обширный спектр возможностей делали его для многих даже более желанным, чем последний iPhone. Но даже сейчас, спустя почти год, фирменный фаблет корейцев, кажется, ничуть не постарел, а, напротив, стал даже более привлекательным, чем раньше. Не в последнюю очередь благодаря упавшей цене, которая снизилась почти на 40% от первоначальных показателей.

Купить Galaxy Note 10 со скидкой

По состоянию на 19 июля 2020 года Galaxy Note 10 можно купить плюс-минус за 45 тысяч рублей. Да, речь идёт о серой рознице, куда аппараты попадают из-за границы в обход официальных каналов поставок. Но тех, кто хочет сэкономить, как правило, путь, которым смартфон добрался до их кармана, мало волнует. Ведь это ощутимое падение, даже несмотря на то что у многих официальных ритейлеров смартфон стоит 65-66 тысяч, а сама Samsung по-прежнему продаёт некоторые модификации по исходной цене, надеясь сорвать куш.

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В широком смысле белые – то есть официальные – и серые смартфоны практически не отличаются. Основное различие между ними, как уже упоминалось выше, состоит даже не в происхождении, потому что и те, и другие производятся на одних и тех же заводах, а в способе ввоза в страну продаж. То есть белые аппараты российский офис Samsung закупает у головного офиса, а серые – частники везут самостоятельно через границу, обеспечивая себе разницу в цене возвратом налога. Ведь немногие знают, что страны ЕС позволяют иностранцам при пересечении границы вернуть уплаченный НДС в размере 18-20%.

Стоит ли покупать Galaxy Note 10

Благодаря тому, что гарантия на смартфоны большинства производителей сегодня является международной, то отремонтировать вышедший из строя «серяк» можно в официальных сервисных центрах можно без каких-либо проблем. Это очень выгодно, учитывая, что при покупке серого смартфона можно сэкономить до 30-40%, что мы и видим на примере Galaxy Note 10. Ну, а поскольку зачастую заграничные экземпляры смартфонов Samsung ещё и оснащаются более совершенным железом, то смысла в покупке именно серой модели оказывается даже больше.

Три недели с Samsung Galaxy S20 Ultra — стоит ли он своих денег?

Стоит ли покупать Galaxy Note 10 летом 2020 года, когда до релиза Galaxy Note 20 остаются считанные недели? Я считаю, что можно, но только при условии покупки у серовозов. Ведь это по-прежнему очень привлекательный смартфон с производительным железом, который к тому же стоит вполне вменяемых денег. Да, Galaxy Note 20 будет мощнее, да и камера у него будет лучше. Но учитывайте, что на старте продаж он будет стоить под 80 тысяч рублей против 45 тысяч за «десятку». А поскольку у них и дизайн будет практически идентичным, смысла переплачивать точно не вижу.

P.S. Если вам всё-таки принципиально купить «белый» смартфон, сейчас у МТС проходит акция, в рамках которой вы можете кути Galaxy Note 10 за те же 44 990 рублей, что и у серовозов, по промокоду HOME48. Поэтому поторопитесь.