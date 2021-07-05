Надо ли чистить кэш на Андроиде? Отвечают читатели AndroidInsider.ru

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Иван Кузнецов 0

Нужно ли чистить кэш на Android? На этот вопрос нет однозначного ответа. Вернее, есть, но у каждого он свой, причём мотивированный. Одни считают, что кэш чистить надо обязательно. Другие считают, что надо, но только по большой нужде. А третьи искренне верят, что весь кэш – это нечто сродни благословению, и удалять его нельзя ни в коем случае. Правда где-то посередине. Поэтому мы решили опросить участников нашего чата в Telegram (обязательно подписывайтесь) и узнать, как они относятся к практике удаления кэша на Android.

Чистка кэша

Чистка кэша — очень неоднозначное явление, с которым нужно разбираться

А вы знали? Android работает с кэшем намного лучше, чем iOS

Как и следовало ожидать, позиции наших читателей разделились. Другое дело, что я даже не думал, что они разделятся настолько поровну. Мы предложили 4 варианта ответа, 3 из которых набрали плюс-минус равное количество голосов. Правда, и среди них было одно исключение. Ну как, интересно?

Можно ли разогнать смартфон на Андроиде

Cache

В чистке кэша есть смысл, но делать это нужно по-умному

27% опрошенных проголосовали за чистку кэша. Они объяснили это тем, что его удаление действительно разгоняет их смартфон. По этой причине эта категория пользователей регулярно чистит кэш. Правда, делают все это по-своему. Одни предпочитают использовать системный инструментарий, который смартфон предлагает по умолчанию, а другие задействуют для этого сторонние приложения, которые, по их словам, справляются намного лучше.

Как разогнать старый Android-смартфон и почему не надо чистить кэш

Ещё 27% проголосовавших честно признались, что чистят кэш только время от времени и только по нужде. То есть в их случае эта процедура не позволяет разогнать смартфон, но иногда действительно помогает улучшить работу приложений. Эта категория респондентов чистит кэш только вынужденно, например, когда перестаёт запускаться нужна программа или смартфон ведёт себя как-то не так. Такой метод работы с кэшем, кстати, предлагают сами разработчики ПО.

Польза от чистки кэша в телефоне

Instagram

Инстаграм кэширует огромный массив данных, и этот кэш нужно удалять

30% респондентов не видят практического смысла в чистке кэша. Нет, они его, конечно, чистят, но делают это скорее потому, что так принято. Часть из них ответили, что просто не любят, когда память устройства забивают лишние данные. А поскольку от их удаления устройство не начинает работать хуже, соответственно, такие данные можно безвозвратно и беспрепятственно удалять, чем они и занимаются.

Как и зачем чистить кэш в Google Chrome на Android

А вот 16% не чистят кэш вообще – ни по нужде, ни без таковой. По их мнению, что кэш как таковой не оказывает на устройство ненужно нагрузки, а, напротив, только позволяет приложениям работать быстрее. Эта позиция мне очень близка, потому что сам я кэш тоже не чищу, о чём рассказывал в отдельной статье. Однако опровергать слова предыдущих респондентов не буду, потому что и они не лишены смысла. Сейчас объясню, почему.

Зачем чистить кэш


Всё дело в том, что на Android существует два вида кэша: хороший и плохой. Нет, это не техническая формулировка, а моя собственная терминология, которая адекватно объясняет, чем один кэш отличается от другого.

Под хорошим кэшем я подразумеваю собственно кэш. Это небольшие файлы, которые приложение сохраняет в процессе использования и задействует их в дальнейшем для повышения скорости своей работы. Благодаря кэшу браузер не тратит время на загрузку ранее запущенных приложений, потому что он уже запомнил их, а отдельные фрагменты приложений загружаются за меньшее время, потому что приложение уже однажды их загружало.

Как, почему и когда надо чистить кэш на Android

А вот плохой кэш – это медиафайлы, которые приложение сохраняет на устройстве в неограниченном количестве, например, фотки из сообщений, видеозаписи, мемы и т.д. В отличие от хорошего кэша, который занимает несколько мегабайт, вес плохого может достигать нескольких гигабайт. Его накапливают в основном социальные приложения: TikTok, Instagram, Telegram, WhatsApp и т.д.

Приложение занимает много места. Что делать

Хорошо, что Android умный и сам понимает, где плохой, а где хороший кэш. Правда, называет он его по-своему:

  • Перейдите в «Настройки» на своём смартфоне;
  • Откройте раздел «Приложения» — «Память»;
Кэш

Посмотрите, сколько занимает TIkTok. Значит, он нуждается в чистке

  • Для удаления медиафайлов нажмите «Сброс»;
  • Для удаления кэша нажмите «Удалить кэш».

Удаление медиафайлов – это не то же самое, что удаление кэша. Кэш лучше всего не трогать, а вот тяжесть в виде накопленных фоток и видеозаписей лучше периодически чистить. В принципе, на эту роль годится даже приложение «Google Files». Оно довольно эффективно выявляет такого рода шлак и предлагает его к удалению. Правда, и обычный кэш иногда нуждается в чистке. Но только тогда, когда приложение отказывается работать или работает неправильно.

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