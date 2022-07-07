Нас не обманывали! Xiaomi готовит электромобиль. Он уже есть на дорогах

В прошлом году на большой двухдневной презентации во время продолжительного выступления Лея Цзюня, когда он рассказывал, как хорошо работала его компания все эти годы, многие подумали, что он уходит. Мол, человек просто решил так красиво попрощаться. Но все оказалось совершенно иначе. Он не только не ушел, но в конце своей речи заявил, что Xiaomi будет делать свой собственный электромобиль. Даже называлась стоимость, которая была довольно привлекательной. С тех пор все было как-то тихо, и многие подумали, что никто ничего делать не будет. Согласитесь, Xiaomi могла втихаря передумать, с производством могли быть проблемы или могло случиться что-то еще. Но вот время пришло, и теперь у нас есть свидетельства того ,что этот проект находится в работе.

Автомобиль Xiaomi

Доминируя на рынке смартфонов, аксессуаров и бытовой техники, Xiaomi готова ступить на рынок автомобилей. Компания уже подтвердила, что начнет массовое производство своего первого автомобиля в первом квартале 2024 года. Ходят слухи, что автомобиль Xiaomi будет полнофункциональным самоуправляемым электромобилем, который сможет конкурировать с Tesla и другими электромобилями. Сегодня блогер под ником Deroy на Weibo поделился реальной фотографией, как он утверждает, тестового автомобиля Xiaomi с автоматическим управлением. Это доказывает то, что компания действительно работает над этим проектом.

Пока нельзя на сто процентов сказать, что это свидетельствует о близости завершения проекта. Скорее наоборот, сейчас компания только тестирует многие системы. В том числе лидарные датчики, расположенные на крыше.

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Делвет ли Xiaomi fвтомобили

Так же сложно сказать, собственный ли это автомобиль компании или какой-то переработанный прототип. Если вы его узнали, можете написать об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате. В любом случае дизайн этого автомобиля смотрится очень круто, но наверняка изменится до старта продаж. Ведь если это даже модель собственной разработки, она будет совершенствоваться в ходе тестирования и меняться в соответствии с результатами этого тестирования.

Предстоящий автомобиль Xiaomi, скорее всего, будет автономным. Лидарный датчик на крыше автомобиля является ключевым компонентом любого беспилотного автомобиля. Он обеспечивает быстрое построение трехмерного изображения местности вокруг себя. Такая функция незаменима для автомобиля с автопилотом. Конечно, есть еще системы компьютерного зрения, но они сложнее. Лидар имеет свои преимущества, и многие производители, которые тестируют автопилоты, строят их на основании данных именно лидара.

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Новые продукты Xiaomi

Xiaomi довольно серьезно относится к автомобилям. Ранее в этом году китайский производитель смартфонов объявил о планах инвестировать в это направление около 10 миллиардов юаней (примерно 1,5 миллиарда долларов) в течение 10 лет. Лей Цзюнь, генеральный директор Xiaomi, будет генеральным директором нового бизнеса умных электромобилей.

Будет интересно посмотреть, каких чудес смогут достичь автомобили Xiaomi. Хотелось бы, чтобы шутки о том, что он завис, были как можно более редкими после выхода машины. До этого пошутить на эту тему самое то. Так, может быть, создатели автомобиля соберутся и сделают систему более высокого качества.

Сможет ли Xiaomi сделать электромобиль

Впрочем, это скорее шутки, ведь не приходится сомневаться, что инженеры сделают все как надо, поскольку это важнейший проект. Он, без преувеличения, может определить будущее компании, если не на десятилетия, то точно на годы вперед. А еще в него вложено слишком много денег, чтобы просто так их потерять. И это не говоря о репутационных рисках, которые компания понесет, если проект провалится.

Проще говоря, у Xiaomi только один путь — наверх. Другого не дано, и не зря этим занимается лично Лей Цзюнь, основатель и генеральный директор компании. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. А чтобы не пропустить свежие новости, подписывайтесь на наш Telegram-канал.