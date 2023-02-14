Нашли где купить лицензионную Винду дешево. Вы навсегда забудете про торренты

Можно как угодно относиться к Microsoft и ее операционной системе Windows, но нельзя не признать, что это самое популярное программное обеспечение для компьютеров в мире. Большая часть приложений работает именно с Windows, и никакого вопроса совместимости чаще всего просто не стоит. Когда я постоянно пользовался Маком, мне приходилось сначала выяснять, есть ли отдельная версия для Mac или необходимо устанавливать ее через Windows. При этом, когда я вернулся на Винду, то здесь таких проблем уже нет. Неудивительно, что многие очень хотят приобрести лицензионный Windows для своих компьютеров.

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Вот только после ухода Microsoft из России сделать это стало непросто. В крупных торговых сетях лицензии теперь стоят реально огромных денег, что потянет не каждый покупатель. Но мы нашли для вас отличный сайт, где все это можно сделать значительно дешевле. Рассказываем, где купить лицензионную Windows, Office и другой софт и не разориться.

Где купить ключ Windows

Хоть Microsoft и прекратила продажи Windows 10, переключившись полностью на Windows 11, операционка от этого не стала хуже. Как минимум она будет продолжать получать обновления безопасности до 14 октября 2025 года. За это время вы либо сами перейдете на более новую систему, либо просто смените компьютер. На самом деле новые функции в Windows появляются в час по чайной ложке. Поэтому именно обновления безопасности являются ключевыми, а с ними на Windows 10 не будет никаких проблем.

И как раз в честь Дня Святого Валентина на сайте Keysfan проходит распродажа с очень интересными ценами, которые не оставят равнодушными вообще никого. Просто посмотрите, за сколько можно купить следующие лицензии:

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Настолько шокированы ценами, что уже бросились оформлять заказ? Погодите, это еще не все. На Keysfan есть еще и Microsoft Office, без которого многие не представляют учебу и работу. Цены на него следующие:

Очень выгодные предложения для тех, кому нужно установить Офис или Винду на несколько компьютеров. Кстати, идеально подойдет корпоративным пользователям. Недорогая лицензия — это круто. Ну а если вы решили приобрести одновременно Windows и Office, то специально для вас есть готовые комплекты. Не забудьте воспользоваться промокодом SKF62. Так цена станет меньше на целых 62%!

Если вам нужно программное обеспечение только для одного компьютера, то однозначно выбирайте комплект. Это значительно выгоднее, чем покупать этот софт отдельно. Тем более что чаще всего потребность в нем есть именно в таком сочетании.

Microsoft Office для Mac

И даже если владеете не Windows, а Маком, то легко на Keysfan сможете найти Office для Mac:

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Но в наличии есть и весьма специфические версии операционной системы Microsoft, которые нужны узкому кругу пользователей. Например, по промокоду SKF50 практически пустая Windows 10 Enterprise LTSC обойдется вам в $12,81, а Windows Server 2022 — в $25,62. Но одними операционками и Офисом весь набор не ограничивается. Есть и другие приложения, которые могут вам пригодиться:

А для Mac в наличии есть вот такие программы:

Windows не активируется ключом

Ну что, от цен навпечатлялись? Теперь давайте выясним, почему стоит покупать ключи на Keysfan. На этом сайте продаются 100% подлинные продукты. Вы точно не столкнетесь с такой ситуацией, что оплатили лицензию, а получили пиратку. Все купленные ключи вводятся исключительно в официальные версии программного обеспечения, которые вы загрузите с сайтов разработчиков. Что может являться еще большей гарантией качества?

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Но даже если у вас возникла какая-то проблема: не активируется операционка или какое-то приложение, то в любой момент вы можете связаться с круглосуточной службой технической поддержки, и вам окажут любую посильную помощь. Достаточно просто написать вот на эту электронку: Support@Keysfan.com, и возникшие трудности будут решены. С учетом того, какие цены ломят магазины в России, лучше воспользоваться Keysfan и не переплачивать.