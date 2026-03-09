Наушники, которые не выпадают из ушей: мой опыт использования Huawei FreeClip 2

Я из тех людей, у которых наушники не держатся в ушах вообще. Ни вкладыши, ни затычки, ни даже те, что с тремя размерами амбушюр в комплекте. В подростковом возрасте я думал, что просто не дорос. То ли ушная раковина не сформировалась, то ли слуховой проход узкий. Не знаю. Только позже я разобрался, почему наушники выпадают из ушей на самом деле — и оказалось, что дело-то не в возрасте. Однако факт остался для меня фактом: музыку в наушниках я слушаю в лучшем случае 6-8 раз в год, да и то чаще большие накладные. Но таскать с собой огромный аксессуар в кейсе — то еще удовольствие. А ведь решение было более чем очевидным.

Отличия наушников-каффов Huawei FreeClip и FreeClip 2

У меня уже были оригинальные наушники-каффы Huawei FreeClip. И это были, пожалуй, первые наушники в моей жизни, которые действительно держались в ухе и не вызывали желания их немедленно выковырять. Они цеплялись за хрящик, а не пытались залезть в слуховой канал, и это меняло вообще всё.

Но я не слишком сильно кайфовал от их звучания, а потому, когда жена потеряла свои FreeBuds 5 (тоже от Huawei, к слову), я без особых сожалений отдал свои FreeClip ей. Ну а что, каффы — штука унисекс, смотрятся стильно, а жене с посадкой тоже повезло. Так я остался ни с чем.

На замену мне достались Huawei FreeBuds 6 — классические вкладыши. И это было мучение. Они выпадали постоянно. На ходу, в транспорте, при любом повороте головы. Поэтому я снова вернулся к своим 6-8 прослушиваниям в год — и то через силу. С тем и жил, пока не увидел FreeClip 2.

Впервые я наткнулся на них в фирменном магазине Huawei в Дубае. Взял в руки, повертел, примерил — и сразу понял: оно. Это была усовершенствованная версия тех самых каффов, которые у меня отобрали. Но денег пожалел. Всё-таки не самая дешёвая штука, а иностранные деньги — они ведь тоже настоящие, как бы ни казалось обратное.

Да, пожалел. Но это была судьба. Потому что, оказавшись в Бангкоке, я зашёл в Huawei в CentralWorld — и снова увидел их на витрине. Так они стали моими. Huawei FreeClip 2. Второе поколение каффов, которые Huawei позиционирует даже не как наушники, а как украшение. Но обо всём по порядку.

Удобные наушники, которые хорошо держатся в ушах

Каждый наушник, если верить брошюрке с сайта производителя, стал легче и компактнее. Не знаю. Наверное. Но мне и предыдущее поколение ухо не оттягивало. Просто новинка стала как-то плотнее, что ли. Мне понравилось.

Но главное изменение — звук. Бас у второго поколения стал ощутимо мощнее. Первое поколение звучало заметно тоньше — не плохо, но как-то диетически. Теперь низкие частоты наконец-то появились, и для открытых наушников, которые не затыкают ухо, это серьёзное достижение.

Ещё понравилось, что связующий мостик переделали. В первом поколении С-образная перемычка была гладкой, глянцевой — скользила. Теперь она прорезиненная, с мелкой текстурой. Держится увереннее, не елозит, и выглядит, на мой взгляд, солиднее.

Как звучат наушники открытого типа

Давайте будем честны: это открытые наушники. Они не затыкают слуховой канал, а значит, шумоизоляции тут нет и быть не может. В тихой комнате FreeClip 2 звучат отлично — объёмно, с приятным басом и чистой серединой. На улице или в метро часть звука неизбежно теряется в окружающем шуме.

Но в этом и смысл. Каффы — это не про аудиофильское уединение. Это про то, чтобы слушать музыку и одновременно слышать мир вокруг. Подходит ли это для перелёта? Вполне. В самолёте я слушал подкасты на средней громкости и всё прекрасно разбирал. Для поезда тоже годится — залез на верхнюю полку, включил и чилишь.

Для аудиофилов отмечу: тут нет ни LDAC, ни aptX — только базовые кодеки. Но, скажу честно, для повседневного использования разницу я не заметил. Соединение стабильное, разрывов за всё время не было ни разу.

А вот с управлением — история неоднозначная. Постукивания работают так же, как и в первом поколении: двойной тап — пауза, тройной — следующий трек. Все обзорщики пишут, что во втором поколении появились свайпы для регулировки громкости, но, если они и были, то у меня так и не сработали.

Может, руки не из того места, может, нужна какая-то особая техника — не знаю. Так что громкость я по-прежнему регулирую с телефона. А вот жесты головой — это другое дело: кивнул — принял звонок, мотнул головой — отклонил. Правда, игрушка на один раз, как по мне. Странновато это выглядит.

Плюсы и минусы Huawei FreeClip 2

Кейс стал компактнее, чем у первого поколения. Он матовый, приятный на ощупь, не скрипит и не хрустит — ощущение добротной вещи. Мелкий дождь или пыль ему не страшны.

По автономности — наушников хватает ну очень надолго. Просто для понимания: я слушал FreeClip 2 на рейсе Бангкок — Фукуок, потом обратно, потом на рейсе Бангкок — Дубай, а потом Дубай — Москва, и так и не смог их разрядить. Более того, из отпуска я вернулся уже почитай как 3 недели, а кейс только-только разрядился. Так что для моих 6-8 прослушиваний в год автономность новых «ушек» — вообще не вопрос.

Теперь о том, что бесит. Убирать наушники обратно в кейс — то ещё занятие. Они крепятся магнитами, но из-за необычной формы каффов нужно сначала сообразить, как именно их туда уложить. С первого раза попасть в пазы удаётся не всегда. К этому привыкаешь, но первые дни — гарантированное раздражение.

И ещё: зарядного кабеля в комплекте нет. Вообще. Huawei, видимо, решили, что у всех уже есть Type-C кабель под рукой. Может, и так. Но всё равно неприятно, особенно за эти деньги.

Huawei FreeClip 2 — цена в России

В России FreeClip 2 стоят дешевле 15 000 рублей. Дорого? Для наушников без шумоподавления — да, объективно дорого. Правда, как ни приятно это признавать, в Бангкоке они стоили дороже. Единственное, что успокаивает — воспоминание о том, сколько пар наушников я купил за жизнь и ни одни из них толком не носил. Вот это были настоящие выброшенные деньги. А тут норм.

Понятно, что каффы — не для всех. Если вам нужна шумоизоляция или студийное звучание, это мимо. Но если у вас та же проблема, что и у меня — вкладыши вылетают, затычки давят, а накладные таскать лень — тут вариантов не так много.

Я ходил в FreeClip 2 реально подолгу и забывал, что они на мне. Только часов через 7 уши почему-то начинали чесаться. Но главное не это. Главное то, что первое поколение изменило мои отношения с наушниками. Второе — добавило тот бас, которого не хватало, и довело удобство ношения до ума.