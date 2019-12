На протяжении последних десяти лет мы наблюдали весьма интересную трансформацию окружающего нас мобильного мира. Теперь мы можем при помощи одного лишь приложения на смартфоне арендовать комфортабельное жилье вместо бронирования отеля (Airbnb), заказать еду из любого ресторана, который мы захотим, и ее доставят к нам горячей и свежей (Яндекс.Еда), мы можем играть в настоящие виедоигры, качество которых ничуть не уступает консольным и ПК проектам (Fortnite), а еще смотреть видео, слушать музыку и делать кучу всего другого. Но какие программы и игры оказались самыми популярными за последние годы? Сейчас узнаете.

Самые скачиваемые приложения десятилетия

Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram — это четыре самых скачиваемых приложения десятилетия, которые доминируют в мобильном пространстве. Коммуникационные и социальные медиа приложения являются фаворитами среди потребителей и составляет 7 из 10 загрузок среди приложений приходится именно на данный сегмента программ. Об этом сообщает редакция портала Appannie.

С точки зрения потребительских расходов, потоковое видео и музыкальные приложения тут представлены с Netflix, Pandora Music и Tencent Video, которые появились в первой пятерке. А Tinder оказался самым успешным приложением для знакомств (кто бы сомневался).

Самые популярные приложения последних десяти лет

Как вы думаете, какая игра самая популярная в данной категории? Нет, это не нашумевшие Pokemon Go или Fortnite с PUBG. Ответ может вас удивить. Самой скачиваемой игрой оказалась Subway Surfers, которая по сути ни что иное, как обычный раннер. Это обусловлено ее очень теплым приемом в Индии, на которую приходилось более 15% всех загрузок (с площадок App Store и Google Play вместе взятых). Неплохих результатов добились также и хорошо известные Clash of Clans и Candy Crush Saga. Но если с ними все более-мене понятно, да и идущие далее Temple Run, Talking Tom и Clash of Clans вопросов не вызывают, то как в данный топ «прорвалось» Pou не ясно. А в какие из этих игр играли вы? Может у вас есть собственный топ? Расскажите о нем в нашем чате в Телеграм.

Тем временем, как сообщает уже упомянутый портал Appannie, за последние годы значительно вырос трафик именно в игровом сегменте, а также произошло увеличение потребительских расходов на покупку игр и внутриигровых покупках с 5% до 15%. И, по всей видимости, эта начавшаяся тенденция продолжится и в 2020 году. Ведь в новом году нас ожидает огромное количество новинок от производителей смартфонов, которые благодаря новейшим чипам Qualcomm станут еще мощнее. Нельзя не отметит и рост сервисов по подписке на игровой контент — Google Play Pass и Apple Arcade. После весьма удачного старта они также не хило «бустанут» рынок игр и приложений, на который придет еще больше разработчиков и издателей.