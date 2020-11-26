Не хочу — не буду: Huawei отказалась закупать процессоры Qualcomm

Неделю назад на Huawei снизошло американское благословение. Министерство торговли США одобрило сотрудничество Qualcomm и Huawei, позволив второй закупать процессоры у первой. Мне с самого начала было понятно, что такая щедрость в отношении угрозы национальной безопасности, коей объявили китайскую компанию, вызвана отнюдь не стремлением наладить отношения, а строгим расчётом. Расчёт этот состоял в том, чтобы просто посадить Huawei на крючок и получить инструмент влияния. Но китайцы, оценив все риски, отказались от предоставленной привилегии. Разбираемся, почему.

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Huawei не заинтересована в закупке процессоров Qualcomm, сообщили аналитики консалтинговой компании 36Kr со ссылкой на источники в китайской компании. Такое решение выглядит странно на фоне того, что у Huawei пока нет на примете других поставщиков. Однако компанию не устроили условия сотрудничества, или, вернее, ограничения, установленные американским правительством. Ключевым ограничением стал запрет на поставку процессоров с поддержкой 5G. То есть Huawei смогла бы закупать только версии с LTE, независимо от класса чипа.

Отношения Huawei и Qualcomm

Несмотря на то что первоначально информацией об отказе Huawei от закупок процессоров Qualcomm поделились независимые эксперты, представители китайской компании не стали опровергать её. По словам Чжана Пиньгана, президента облачного направления Huawei, в компании будут внимательно следить за развитием ситуации. Получается, что китайцы хотят закупать процессоры Qualcomm, но не могут себе этого позволить. А вот если Qualcomm удастся решить эту проблему, Huawei может изменить своё мнение.

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Мы внимательно следим за новостями и видим, что Qualcomm много работает над снятием установленных ограничений. Если Qualcomm это удастся, Huawei рассмотрит предложение о сотрудничестве, даже если условия будут содержать другие ограничения. Мы понимаем, что итоговое решение зависит от американской стороны, но в том виде, в котором договор поставок был нам предложен, мы категорически не готовы его принять, — подчеркнул Пиньган.

Процессоры для смартфонов Huawei

На самом деле для Huawei довольно рискованно отказываться от сотрудничества с Qualcomm только из-за отсутствия 5G. Ведь сейчас у неё фактически нет других альтернатив. Единственными производителями, которые сегодня выпускают чипсеты с поддержкой сетей пятого поколения, являются Samsung и MediaTek. Но что те, что другие разрешения американских властей на сотрудничество с Huawei не имеют. Звучит странно, но и им оно требуется, ведь, в противном случае США наложат санкции и на них. Такой исход высоко вероятен, поскольку, как мы помним, именно из-за угрозы экономической блокады завод TSMC отказался выпускать процессоры Kirin для Huawei.

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Сейчас у Huawei есть только один выход – начать развивать по-настоящему свои процессоры. Несмотря на то что Kirin тоже были разработаны китайской компанией, они задействовали довольно много американских технологий. Их оказалось так много, что теперь, не имея к ним доступа, максимум, что может начать выпускать Huawei, — это процессоры, выполненные по 45-нм техпроцессу. Чтобы вы понимали: такие процессоры выпускались более 10 лет назад. Например, чип A4, который составлял основу iPhone 4, имел 45-нанометровый техпроцесс. Но, быть может, дело вовсе не в 5G?