Не знаете, что можно купить на AliExpress? А как насчет этого?

Многие товары с AliExpress редко выпадают в поиске. Вы пытаетесь их найти, а их просто нет. В итоге вы проходите мимо действительно крутых вещей. Чтобы такого не было, мы регулярно находим для вас все самое лучшее. Так получилось и в этот раз. Мы не стали привязываться к конкретной теме, а сделали вместо этого общую подборку, в которую включили все, что нам захотелось купить за последнее время. Смотрите, выбирайте, покупайте и делитесь ссылкой на статью с друзьями.

❗️Все цены ниже актуальны на дату написания статьи и могут меняться в зависимости от колебаний курса и решений продавца.

Удобная сумка для ноутбука

Любой ноутбук должен эксплуатироваться бережно. Особенно тот, который стоит дорого. Сейчас это справедливо в отношении всех ноутбуков.

Еще больше отборных товаров можно найти в этом Telegram-канале. Ребята каждый день собирают топчик, как для себя.

Такая сумка выпускается в четырех размерах для моделей от 11,6 до 15,6 дюйма и в четырех цветах. На корпусе есть удобные карманы, которые закрываются на молнию. Сзади находится лямка для того, чтобы крепить сумку на ручку чемодана. Внутри мягкое покрытие для защиты ноутбука, а ткань даже имеет водоотталкивающие свойства. Хотя от воды сумку все равно лучше держать подальше.

Цена: от 575 рублей

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Электрическая ловушка для комаров

Это максимально полезный гаджет на каждый день. Даже если вы живете в городе, вам все равно знакомо, что такое комары. Эта штука с ними справится.

Суть гаджета в электрической сетке, которая каждый раз бьет током того, кто в нее попал. Пролезть в эту сетку могут только комары. Для защиты человека есть специальная решетка. Можно просто поставить ее и включить подсветку. Тогда это будет ночник, а вокруг утром будут видны следы его продуктивной работы. Можно самому ходить с ней и охотиться на комаров, как будто у вас теннисная ракетка. Аккумулятора хватит надолго, а это значит, что можно забыть о комарах и необходимости дышать специальными средствами. Отлично подойдет для дачи.

Цена: 1300 рублей

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Тапки Xiaomi

Летом тапки, которые еще принято называть шлепанцами, можно считать самой подходящей обувью. Легкая, открытая и удобная.

Оказывается, Xiaomi тоже делает такие тапки, и покупатели ими очень довольны. В общем- то рассказать о них нечего. Это просто обычные тапки, а выделяются они только брендом, хорошим качеством и невысокой ценой. Есть все размеры.

Цена: 300 рублей

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Очки для работы за компьютером

Синие лучи, которые излучают экраны наших гаджетов и компьютеров, очень плохо сказываются на зрении. Чтобы этого избежать, можно воспользоваться такими очками с фильтром.

Развивающие и просто интересные игрушки с AliExpress для детей.

Они отсекают именно синий спектр, обеспечивая вам больший комфорт и меньшую усталость в течение дня. Очки выпускаются в нескольких цветах оправы и есть даже версии с коррекцией, если вы всегда носите очки. Если нет, просто берите обычные без диоптрий и пользуйтесь на здоровье.

Цена: 750 рублей

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Табличка с номером телефона для автомобиля

Такая табличка пригодится всем, у кого есть машина. Время от времени приходится поставить ее, ”заперев” кого-нибудь. Писать номер на бумажке неудобно. Проще воспользоваться такой удобной табличкой.

Сам номер может быть в любом формате, включая российский. Есть даже табличка с русскими надписями. Чтобы номер никто не видел, когда это не нужно, надо просто убрать его. Нажимаете на площадку, и он скрывается в ее недрах. Сама же площадка клеится на клейкую основу и никуда не денется даже на резких поворотах.

Цена: 380 рублей

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Габаритный фонарь для шлема

Такой фонарь можно прикрепить как на мотоциклетный, так и на велошлем. С ним будет намного безопаснее ехать в темное время суток.

Отличные товары с AliExpress, если не знаете, что подарить.

Фонарь заряжается через microUSB и имеет самые высокий рейтинг защиты от воды. Дождь ему точно ничего не сделает. Его можно приклеить на шлем или прикрепить на рюкзак, а для большей заметности есть три режима работы. Можно купить один фонарь или набор из нескольких, вплоть до десяти штук.

Цена: 490 рублей

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Коврик для телефона в машину

В машине почти всегда некуда положить телефон. Этот коврик решает многие проблемы.

Можно положить один телефон, а второй — поставить. Можно бросить пару монет для оплаты парковки или чаевых заправщику. Можно даже набрать из символов свой номер, чтобы все знали, как вам позвонить, если вы заперли чью-то машину. В общем, как не крути, но гаджет очень удобный и функциональный.

Цена: 240 рублей

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