Недорогие POCO M8 и POCO M8 Pro уже в продаже! Где купить новейшие смартфоны по самой выгодной цене

Середина января — не только момент, когда все лениво возвращаются в офисы после праздников, но и время презентации гаджетов. Опытные пользователи знают, что именно в этот период у POCO выходят новые смартфоны. И 2026 год — не исключение! Cегодня компания представила новейшие POCO M8 и POCO M8 Pro — продолжение легендарной линейки. Недорогие китайские смартфоны получились лучше, чем когда-либо. По сути, вам и флагманы больше не нужны, ведь у свежих POCO полный порядок с характеристиками.

Что изменилось в POCO M8

В первую очередь, POCO M8 получил совершенно новый дизайн с крупным блоком камер посередине задней панели. Такой ход явно освежает смартфон и придает ему премиальности. А вместе с этим он получил изогнутый по краям экран-водопад, который делает бюджетный смартфон POCO 2026 привлекательнее. Кстати, он имеет диагональ 6,77 дюйма, поддерживает 120 Гц и выдает до 3200 нит яркости для комфортного использования на улице. При этом толщина корпуса POCO M8 составляет всего 7,35 мм!

Характеристики POCO M8 тоже в полном порядке: процессор Snapdragon 6 Gen 3 дает необходимый буст работе смартфона. Он идеально подойдет для тех, кому важно, чтобы «всё летало» и не подвисали приложения. Даже с играми проблем не будет благодаря системе охлаждения IceLoop. Кроме того, модель получила 8 ГБ ОЗУ во всех модификациях, а также 256 ГБ или 512 ГБ постоянной памяти. Для тех, кто ценит автономность, батарея POCO M8 рассчитана на 5520 мАч с зарядкой на 45 Вт, что быстрее, чем у POCO M7 Pro (33 Вт).

Камера POCO M8 на 50 Мп традиционно хороша: модуль Light Fusion делает сочные, четкие снимки, а вдобавок поддерживает запись видео в 4К. Кроме того, в систему встроили массу ИИ-фишек для редактирования фото — сторонний софт вам больше не понадобится!

Характеристики POCO M8 Pro

POCO M8 Pro — наверное, самый лакомый кусочек для всех, кто ценит хорошие недорогие смартфоны. Новинка 2026 вновь становится хитом не на один, а на два года точно. Смартфон получил свежий дизайн, как и младшая версия, но остался с более привычным плоским экраном. Впрочем, по характеристикам полный порядок: диагональ 6,83 дюйма, 120 Гц и разрешение 1,5К с яркостью 3200 нит! Премиальности добавляют тонкие 2,03-миллиметровые рамки как у дорогих смартфонов.

Под капотом спрятали невероятно мощный для такого сегмента 4-нанометровый Snapdragon 7s Gen 4, выдающий частоту до 2,7 ГГц и 1 061 253 очков в AnTuTu. Это золотая середина среди чипсетов — и недорогой, и производительный одновременно с прицелом на пару лет. Добавляем к этому до 12 ГБ оперативки и 512 ГБ хранилища в максималке — вот вам и недорогой смартфон с хорошим железом.

Можете нагружать его тяжелыми играми — охлаждение IceLoop сработает как надо, не дав смартфону сбросить частоты. Если любите смотреть видео или слушать музыку без наушников, то оцените стереодинамики с Hi-Res и Dolby Atmos, а также громкостью, увеличенной на 300%!

Какая камера в POCO M8 Pro

Камера POCO M8 Pro вновь хороша на фоне сегмента недорогих смартфонов. Здесь установлен сенсор Light Fusion 800 на 50 МП, который отлично справляется и с цветопередачей, и с ночной съёмкой. Что отличает «прошку» от базовой версии — здесь есть оптическая стабилизация OIS. Кроме того, есть приятные фишки, не считая поддержки записи видео в 4К.

Поддержка DAG HDR , когда кадры с разной экспозицией объединяются в один, что снижает количество помех и задержку.

, когда кадры с разной экспозицией объединяются в один, что снижает количество помех и задержку. Специальный режим Dynamic Shots для записи коротких видео для соцсетей.

для записи коротких видео для соцсетей. Алгоритм Ultra-Clear Portrait для улучшения лица и отображения естественных оттенков кожи.

По части автономности POCO M8 Pro тоже хорош: он получил батарею с актуальной емкостью на 6500 мАч, что значительно больше, чем у POCO M7 Pro с его 5110 мАч. Должно хватить на 26 часов просмотра видео, 105 часов прослушивания музыки или 48 часов разговоров. В конце концов, можно записывать видео в 1080р целых 9 часов! По зарядке производитель не обидел: проводная HyperCharge — на 100 Вт, с которой отметка в 50% будет достигнута всего за 20 минут. есть даже реверсивная на 22,5 Вт — вдруг понадобится «прикурить» кого-то поблизости!

Также POCO M8 Pro получил стереодинамики с поддержкой стандартов Hi-Res Gold и Dolby Atmos для качественного звучания. Есть и функция усиления звучания до 400% на случай, если нужен очень громкий звук.