Недорогие товары с АлиЭкспресс для комфортной жизни с высокой оценкой и быстрой доставкой

Что купить на АлиЭкспресс? Зачастую пользователи считают, что маркетплейс богат исключительно на смартфоны и другую повседневную технику. Но делает ли она нашу жизнь комфортнее? Думаю, что не всегда. Обратите внимание на другие недорогие товары, которые точно могут вам пригодиться, но вы все откладываете их покупку! Попытались угадать ваши желания и нашли сразу 10 таких: вполне вероятно, вам не хватало велосипедных очков для комфортных поездок, раскладного кресла или компактного повербанка? Заглядывайте в нашу подборку и изучайте лучшие предложения по низким ценам!

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Недорогие беспроводные наушники

Чаще всего наши читатели интересуются, какие наушники купить для телефона недорого. Не видим причин не посоветовать вам QCY T13. Это простенькая гарнитура с амбушюрами и шумоподавлением при звонках, которая имеет неплохие микрофоны и Bluetooth 5.1 на борту для быстрого соединения с телефоном. Легкая, простая в использовании и самое главное — дешевая!

Цена: 1600 рублей

Наушники недорого

Спортивные велосипедные очки

Фанаты велоспорта ликуют, ведь с каждым днем снега все меньше — близится открытие велосезона! Чтобы поездки приносили удовольствие, не забудьте купить спортивные солнцезащитные очки. Они защитят ваши глаза на высокой скорости не только от яркого света, но и от ветра с пылью, при этом не исказив изображения. Выглядят очень круто и стоят дешево!

Цена: 600 рублей

Велосипедные очки

Крутые мужские смарт-часы для спорта

Недорогие смарт-часы — наше всё. Но если вы до сих пор не выбрали для себя модель, рекомендуем эту. Она имеет брутальный дизайн и прочный металлический ремешок, который надежно застегивается на руке. С функциями — полный порядок: у них есть отслеживание сна, пульса, тренировочные режимы и даже уровня кислорода в крови.

Цена: 2400 рублей

Хорошие смарт-часы

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Компактный повербанк для телефона

Современные повербанки для телефона вряд ли можно назвать удобными — они увесистые и занимают много места. Вот отличный портативный вариант — портативная зарядка размером с кейс для наушников. Снаружи есть небольшой LED-индикатор с отображением заряда, а также штекер для подключению к смартфону напрямую. Емкости в 5000 мА*ч хватит для полной зарядки практически любого устройства — вам лишь остается выбрать при заказе нужный разъём.

Цена: 1230 рублей

Компактный повербанк

Беспроводная клавиатура и мышь

В линейке товаров Ugreen есть не только аксессуары для телефона, но и удобная периферия для компьютера. Например, потрясная недорогая клавиатура с удобными кнопками, которая работает даже с Андроид ТВ. А в комплекте с ней — беспроводная мышь, которая подойдет и для работы, и для игр. Комплектом выйдет дешевле!

Цена: 3100 рублей

Клавиатура и мышь

GaN-адаптер для зарядки недорого

Зарядить все гаджеты в доме поможет удобный GaN-адаптер на несколько устройств от Baseus. В нем сразу 3 разъёма общей мощностью 65 Вт, а также компактные размеры. Поместится в любой рюкзак и сэкономит вам свободное место и деньги!

Цена: 1600 рублей

Быстрая зарядка для смартфона

Складной походный стул

В походе, на даче и даже дома немного расслабиться вам поможет этот складной стул. Он очень компактный — помещается в комплектный рюкзак, который можно смело перекинуть через плечо, даже пойдя в парк. А еще раскладывается одним движением и подойдет для человека практически любой комплекции.

Цена: 3830 рублей

Раскладное кресло

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Недорогие кухонные весы

Решили весной начать жизнь с чистого листа? Тогда вам явно не помешают электронные кухонные весы — это обязательный аксессуар для каждого любителя образа жизни. Они полезны не только при диете, но и при обычной готовке еды, чтобы не переборщить с компонентами.

Цена: 750 рублей

Кухонные весы

Мощный налобный фонарь

Наголовный фонарик — просто потрясающая штука для всех, а не только для любителей туризма. Он подойдет даже для уборки труднодоступных мест и элементарного ремонта авто, а еще не требует дополнительной настройки. Регулировать яркость можно при помощи рукоятки, а зарядить фонарь легко через USB-кабель.

Цена: 880 рублей

Налобный фонарь

Пластиковые гантели с водой

Если перешли на домашние тренировки, вовсе не обязательно закупаться дорогим снаряжением. В качестве универсального тренажера можно использовать наполняемую водой гантель. Заливаете туда жидкость и начинаете делать упражения, но не забудьте выбрать нужный объём перед заказом. У продавца есть аксессуары с разным объемом.

Цена: 1150 рублей

Удобная гантель с водой