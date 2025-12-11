Нейросеть Алиса AI в Telegram и MAX крупно обновилась. Что изменилось и как добавить бот себе

Мало кто знает, но пользоваться нейросетью Алиса можно не только через сайт или приложение, но и прямо в мессенджерах. Далеко ходить не нужно — бот Алиса доступен в Telegram и MAX. Функционально он несколько уступает десктопной версии, но регулярно улучшается. Например, сегодня его круто качнули: добавили больше функций и исправили некоторые ошибки. Смотрите, как пользоваться Алиса AI, не выходя из мессенджеров.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТАМ СОБРАНЫ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Удобно, что бот Алисы моментально дает ответы прямо в Телеграме, облегчая копирование и пересылку. А еще — не требует входа в аккаунт Яндекса и подписки на Алису Про. В обновлении благодаря семейству моделей Alice AI LLM и внедрению новых фишек удалось добиться того, чтобы бот стал по функциональности идентичным основной версии. В общем, разницы между Алисой в Telegram и в приложении почти нет.

Ответы стали точнее , есть ссылки на картинки и пересылка ответов, а также задействуется многоступенчатый поиск.

, есть ссылки на картинки и пересылка ответов, а также задействуется многоступенчатый поиск. Общаться с ботом Алиса можно как текстом, так и голосом по нажатию на микрофон.

можно как текстом, так и голосом по нажатию на микрофон. Помимо этого улучшили знания в литературе , русском языке, истории и математике. Ответы по другим темам стали точнее.

, русском языке, истории и математике. Ответы по другим темам стали точнее. Обновлена обучающая база модели Alice AI Art для генерации изображений . Картинки теперь точнее соответствуют запросам пользователей.

. Картинки теперь точнее соответствуют запросам пользователей. Появился анализ схем, чертежей, а также распознавание рукописного текста с фотографий. Проверили — работает неплохо, хоть иногда и не справляется. Но выдает описание, почему сложно выполнить задачу.

В дальнейших обновлениях появится редактирование изображений через Алису.

Яндекс выпустил новую игру Улиткер, где раздает смартфоны и умные колонки. Играть нужно в Telegram

Чтобы добавить нейросеть Алиса в Telegram или MAX, достаточно перейти по ссылке и нажать «Начать». Дальше можете задавать вопросы, рисовать, использовать функции перевода и прочие фишки, которые доступны в обычной версии ИИ. Рассказывайте в нашем Телеграм-чате, успели ли уже опробовать фишки из апдейта и какая понравилась больше всего.