Нейросеть Алиса AI в Telegram и MAX крупно обновилась. Что изменилось и как добавить бот себе

Иван Герасимов

Мало кто знает, но пользоваться нейросетью Алиса можно не только через сайт или приложение, но и прямо в мессенджерах. Далеко ходить не нужно — бот Алиса доступен в Telegram и MAX. Функционально он несколько уступает десктопной версии, но регулярно улучшается. Например, сегодня его круто качнули: добавили больше функций и исправили некоторые ошибки. Смотрите, как пользоваться Алиса AI, не выходя из мессенджеров.

Удобно, что бот Алисы моментально дает ответы прямо в Телеграме, облегчая копирование и пересылку. А еще — не требует входа в аккаунт Яндекса и подписки на Алису Про. В обновлении благодаря семейству моделей Alice AI LLM и внедрению новых фишек удалось добиться того, чтобы бот стал по функциональности идентичным основной версии. В общем, разницы между Алисой в Telegram и в приложении почти нет.

  • Ответы стали точнее, есть ссылки на картинки и пересылка ответов, а также задействуется многоступенчатый поиск.
  • Общаться с ботом Алиса можно как текстом, так и голосом по нажатию на микрофон.
  • Помимо этого улучшили знания в литературе, русском языке, истории и математике. Ответы по другим темам стали точнее.
  • Обновлена обучающая база модели Alice AI Art для генерации изображений. Картинки теперь точнее соответствуют запросам пользователей.
  • Появился анализ схем, чертежей, а также распознавание рукописного текста с фотографий. Проверили — работает неплохо, хоть иногда и не справляется. Но выдает описание, почему сложно выполнить задачу.
  • В дальнейших обновлениях появится редактирование изображений через Алису.

Яндекс выпустил новую игру Улиткер, где раздает смартфоны и умные колонки. Играть нужно в Telegram

Чтобы добавить нейросеть Алиса в Telegram или MAX, достаточно перейти по ссылке и нажать «Начать». Дальше можете задавать вопросы, рисовать, использовать функции перевода и прочие фишки, которые доступны в обычной версии ИИ. Рассказывайте в нашем Телеграм-чате, успели ли уже опробовать фишки из апдейта и какая понравилась больше всего.

