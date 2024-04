Nothing готовит сразу двое новых наушников, включая дешевую версию

Компания Nothing выпустила свои первые наушники Ear 1 в 2021 году. За ним последовали Ear Stick годом позже, а последними наушниками под брендом Nothing стали Nothing Ear 2 в начале 2023 года. Недавно компания сообщила о выпуске преемника Ear 2 и даже назвала дату запуска — 18 апреля. Теперь же тизер, опубликованный компанией, предлагает больше подробностей о предстоящих наушниках, а также подтверждает выход бюджетной модели Ear (a).

Новые наушники Nothing

В длинном посте на X/Twitter (социальная сеть, запрещенная в России) официальный аккаунт Nothing сообщил, что компания избавляется от системы нумерации названий для своих грядущих стандартных наушников, которые, как сообщалось, должны были называться Nothing Ear 3. Вместо этого Nothing заявляет, что будет продавать их просто как Nothing Ear. Представители бренда говорят, что избавляются от системы нумерации, «чтобы сфокусировать внимание на продукте».

Продается ли Nothing в России

Между тем, компания также сообщила, что выпустит Ear (a), следуя по стопам Nothing Phone 2a, который появился на некоторых рынках в прошлом месяце. Брендинг предполагает, что Ear (a) будет более дешевой версией третьего поколения Nothing Ear, но на данный момент неизвестно, насколько эти две модели будут отличаться по функциям, качеству звука, дизайну и другим параметрам. Также неизвестно, в каких странах Nothing будет продавать Ear (a). Одно можно сказать точно — в России официально их не будет, но купить их сможет каждый благодаря продавцам, которые активно используют схемы паралельного импорта.

Кстати, забавный факт в том, что компания может даже отказаться от выпуска новинки на крупных ранках, где она была представлена ранее. Как пример можно привести рынок США, где раньше смартфоны компании продавались ранее, но от традиционного запуска Phone 2a в этом регионе она почему-то решила отказаться.

Мы начали работу над аудиосистемой Nothing в 2021 году и с самого первого продукта неустанно совершенствуем дизайн и инженерные решения с каждым новым дополнением к набору аудиоустройств. 2024 год — это год, когда мы представляем последнюю итерацию Nothing Audio с двумя новыми продуктами. — говорится в сообщении компании, которое она разместила в сети.

Сколько стоят Nothing Ear

Nothing приняла смелое решение поднять стоимость Nothing Ear 2 до $150, что на $50 больше, чем цена Ear 1 в первый день запуска. Хотя дополнительные 50 долларов привели к некоторым улучшениям, таким как более высокое качество звука, Nothing не сделала никаких серьезных улучшений для времени автономной работы Ear 2.

Учитывая все вышесказанное, можно предположить, что компания сохранит цену в 150 долларов для третьего поколения Nothing Ear. Это позволит Ear (a) попасть в высококонкурентный ценовой диапазон $100. В своем сообщении Nothing также дает примерное представление о новинке, но при этом не раскрывает ничего подробного..

Какие наушники купить

В любом случае нас ждет еще один интересный продукт. Многие согласятся с тем, что смартфоны компании хоть и интересные, но все равно не много уступают с точки зрения внимания пользователей ее наушникам. Именно поэтому выход сразу двух новинок в разных ценовых категориях привлекает так много внимания и мы еще не раз о них поговорим.