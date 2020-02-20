Пользуйтесь ли вы беспроводной зарядкой? Мы не раз писали о плюсах и минусах такого способа зарядки. С одной стороны, это удобно и не надо постоянно пользоваться проводом. Достаточно просто класть смартфон на площадку в тот момент, когда не пользуешься им. Особенно удобным такой способ будет в офисе. На рабочем столе всегда найдется место небольшому круглому аксессуару. В последнее время все больше смартфонов поддерживают эту технологию, а пользователи не просто хотят видеть ее в своих устройствах, но и искренне удивляются, когда новинка не может заряжаться без проводов. В Google Pixel 5, который нам еще только предстоит увидеть, мы столкнемся с одной интересной функцией, построенной на принципе беспроводной зарядки. Но, что это будет за функция?

Ни для кого не секрет, что Android 11 уже существует, пусть и в виде самой первой версии для разработчиков. Напомню, что финальную версию придется ждать еще около полугода — до третьего квартала 2020 года. Тем не менее, это позволяет нам ознакомиться со многими функциями, которые мы увидим в нем в момент его выхода. Так, представители XDA Developers уже нашли в нем кое-что интересное, касающееся Google Pixel 5.

Каким будет Google Pixel 5

Судя по всему, Google Pixel 5 будет поддерживать реверсивную беспроводную зарядку. Это означает, что он не только сможет заряжаться индукционным методом, но и будет раздавать заряд, подобно беспроводной зарядной станции. Особенно актуально это будет, например, для зарядки наушников.

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В Google Pixel 5 эта функция будет называться «Совместное использование батареи», а найти ее можно будет в меню «Настройки».

Такая функция встречается не так часто, но и новинкой ее назвать сложно. Сейчас ее можно найти в смартфонах таких производителей, как Samsung и Huawei, но когда-то должен был присоединиться и Google. Только так, внедряя новые функции, можно развивать свой продукт.

Правда, при использовании обратной зарядки, аккумулятор смартфона-донора расходуется не очень эффективно. Большие потери на беспроводном способе передачи энергии не позволяют заряжать второе устройство без существенного разряда аккумулятора первого. Заряжать смартфон так вряд ли стоит. Конечно, если это не экстренная ситуация.

То, что эта функция относится к Google, а не ко всем Android смартфонам, которые будут обновлены до 11-ой версии, видно из ее идентификатора. Есть и другие свидетельства принадлежности, которые нашли, в том числе, в Java-коде.

Если такая функция появится в новом поколении Pixel, это будет не просто дежурное улучшение, а полноценная новая функция. Лично я, скорее всего, не стал бы ею пользоваться в обычной жизни, но точно хотел бы ее посмотреть в деле. Возможно, Google сможет реализовать ее более интересно, чем это сделали корейские и китайские конкуренты.

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В своем время, пользуясь Huawei P30 Pro, я пробовал заряжать второй смартфон таким образом, но кроме безумного нагрева и скорости зарядки, которой не хватало даже для того, чтобы обеспечить работу смартфона, я ничего не получил. Во время переписки в месенджере аккумулятор только садился, хоть и медленнее, чем без такой подпитки.

В любом случае, в ближайшее время все смартфоны с функцией беспроводной зарядки должны получить возможность реверсивной работы. Даже Apple, скорее всего, даст такую возможность в будущих поколениях iPhone. Хотя бы даже для того, чтобы заряжать AirPods в дороге. Собственно, как я уже говорил выше, зарядка часов или наушников является самым интересным способом применения этой функции.