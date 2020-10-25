Нововведения WhatsApp и очередная попытка все изменить для Huawei: итоги недели

На этой неделе в продажу поступили новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro, но эту новость мы оставим нашим коллегам с AppleInsider.ru, а у нас было другое важное событие. Huawei наконец-то решилась и показала миру свой новый, а может быть и последний флагманский Huawei Mate 40 Pro. Естественно, он крутой, вот только есть ли у него будущее… А еще на этой неделе проскакивали интересные новости о новом OnePlus, который должны вот-вот представить. Не обошли стороной и выход большого обновления WhatsApp. Все это является итогами прошедшей недели, как и анонс новой супер быстрой беспроводной зарядки от Xiaomi. Как обычно, предлагаю обсудить свежие новости в нашей традиционной еженедельной подборке. Начинаем!

На этой неделе одновременно с Huawei Mate 40 китайская компания представила миру свои накладные наушники. Достаточно знать, что это первый подобный продукт компании и что она делает на него большую ставку. Для себя я понял, что такие наушники сейчас нужны Huawei куда больше, чем что-то другое. Возможно, я бы даже купил себе такие на каждый день, хоть пока и повременю с этим. Но сейчас я хотел бы рассказать, почему именно этот продукт так важен для компании с точки зрения ее будущего и того, какое место она будет занимать на рынке электроники через несколько лет. Особенно, в свете наложенных на нее ограничений.

Новые Huawei FreBuds Studio

Новые наушники показали на мероприятии по запуску флагмана Huawei Mate 40. Этот смартфон достоин отдельного разговора и я уже писал о нем в отдельной статье на нашем сайте. Что касается наушников, поговорим о них подробнее сейчас. Главное, что компания всерьез нацелена противостоять Bose, Sennheiser и Sony.

А если вам интересно узнать о новом смартфоне Huawei Mate 40 Pro, прочитайте этот обзор.

FreeBuds Studio имеет тонкую 7-миллиметровую рамку из нержавеющей стали и мягкие амбушюры. Наушники оснащены сенсорным управлением, как и Sony WH-1000XM4. Поэтому при помощи жестов можно приостановить/воспроизвести музыку, переключить треки и изменить громкость.

Что касается качества звука, Huawei FreeBuds Studio оснащены 40-миллиметровым динамическим драйвером и обеспечивают поддержку 24-битного звука, поэтому в идеале они должны соответствовать работе с цифровыми аудиофайлами высокого разрешения.

Наушники работают на том же чипе Huawei Kirin A1, который устанавливается в Huawei FreeBuds Pro. Таким образом качество звука и шумоподавление должны быть хорошими. Именно этим Huawei объясняет то, что новинка сопоставима поо звуку с Bose Noise Canceling Headphones 700 или Sony WH-1000XM4.

Для связи в Huawei FreeBuds Studio используется Bluetooth 5.2 с двойной антенной для расширения зоны покрытия. Huawei заявляет, что гарнитура может легко переключаться между двумя устройствами на macOS, Windows, iOS и Android.

Что касается времени автономной работы, Huawei FreeBuds Studio обещает 24 часа непрерывного воспроизведения. При этом на 8 часов работы зарядить гаджет можно всего за 10 минут через разъем USB Type-C, размещенный на корпусе. Однако нет информации о том, сколько времени наушники проработают при включенном ANC.

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В целом характеристики и функции Huawei FreeBuds Studio звучат довольно оптимистично. Остается только посмотреть, насколько хорошо они работают в реальной жизни и смогут ли они на самом деле противостоять продуктам мировых лидеров.

Остается только добавить, что Huawei FreeBuds Studio поступят в продажу в ближайшие недели и будут продаваться в Европе по цене 299 евро. О продажах в России пока точной информации нет.

Новый OnePlus могут показать буквально на днях

Много было шуток о том, что этот год более чем странный (мягко говоря). Видимо, именно из-за этого что-то произошло с OnePlus, и она пошла в разнос. Шутки шутками, но компания, которая из года в год выпускала одну модель смартфона, а потом через полгода ее обновляла, в этом году штампует их одну за одной. Объяснить это, кроме как заранее подготовленным планом выхода на массовый рынок, нельзя. Но чем бы это ни было на само деле, компания поражает нас частотой выхода новинок, и вот теперь мы ждем еще одну, а точнее даже две. Они будут выпущены в линейке среднего сегмента, а их нейминг будет похож на что-то из мира фотокамер. Этот смартфон ждали давно, но иногда казалось, что информация ложная. Сейчас все стало намного ближе.

Если вы не в курсе истории OnePlus этого года, то я напомню, что компания весной выпустила смартфон OnePlus 8 (и 8 Pro). Пару месяцев назад появился недорогой OnePlus Nord и сразу поползли слухи, что это не просто модель, а целая линейка, в которой будет выпущено несколько моделей. Теперь не успели мы перевести дух от выхода на прошлой неделе OnePlus 8T, как компания спешит обрадовать нас новыми OnePlus Nord N10 и OnePlus Nord N100.

Конечно, пока информация не подтверждена официально, но доказательств того, что это произойдет, становится все больше и больше, чтобы говорить об этом с большой долей уверенности.

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Сейчас все действительно идет к тому, что OnePlus скоро анонсирует свои новые смартфоны «Nord». Только что всплыла самая первая утечка дизайна для Nord N10 5G. Источником утечки стал Макс Джей. Именно он является известным информатором, который обычно заранее публикует огромное количество информации о новой продукции OnePlus.

На этот раз он выпустил изображение. Если вы посмотрите на него, вы увидите эскиз устройства сзади. Эскиз дает нам представление о том, как смартфон будет выглядеть сзади. Можно увидеть, что расположение камеры нового смартфона такое же, как на OnePlus 8T. Модуль камеры расположен в верхнем левом углу.

Края телефона закруглены, а это изображение также подтверждает, что мы смотрим на Nord N10. Так же изображение намекает на синий цвет задней панели нового телефона. Сложно сказать, он будет переливаться с черным или просто будет дополнять линейку новым синим цветом. В этом году синий цвет не так характерен для OnePlus, как зеленый. Поэтому он вызывает еще больше интереса.

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Я бы даже сказал, что такое изображение может сбивать с толку и наводить на мысли о фейковости изображения, но, как говорят специалисты, такое действительно может быть и приведенная утечка не единственная из тех, что намекают на новый цвет.

Изначально OnePlus Nord N10 будет запущен в США и будет стоить менее 400 долларов. Информации о продаже в других странах пока нет. Нет пока и точной информации о спецификациях смартфона. Хотя, около месяца назад кое-что проскакивало и в свете нынешней утечки это очень похоже на правду.

Устройство будет работать на процессоре Snapdragon 690 и будет оснащено 64-мегапиксельной основной камерой на задней панели. Он имеет кодовое название Billie, и выводит изображение на 6,49-дюймовый дисплей. Про сам дисплей пока можно сказать только то, что он поучит разрешение FullHD и частоту 90 Гц.

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В телефоне будет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. К основной камере на задней панели (64 МП) добавятся 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и дополнительный 2-мегапиксельный модуль. Последний модуль, скорее всего, для макросъемки, но пока никто так и не сказал, для чего он будет нужен на самом деле.

Ожидается, что OnePlus анонсирует Nord N10 и при этом он, как и остальные современные устройства, будет работать с 5G. Одновременно с ним могут представить модель N100, которая, скорее всего, будет чуть более продвинутой. По слухам, мероприятие, на котором покажут новинку (или новинки), состоится 26 октября, но OnePlus все еще не подтвердила эту информацию.

Интересно пофантазировать, что будет, если компания не просто выпустит новинку, но и продолжит выпускать ее каждый год. Вполне возможно, что компания даст им названия N20 и N200.

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Если так действительно будет, то в модельном ряду OnePlus будет достаточно моделей не только для того, чтобы ее любили фанаты марки, но для того, чтобы заинтересовать массового покупателя. В этом случае высока вероятность того, что компания вернется на многие рынки, с которых ушла или где была представлена в течение недолгого времени.

Если моделей будет больше, простые покупатели будут приходить в магазин, покупать их и рассказывать об этом друзьям, повышая популярность бренда. Правда, пока все это только рассуждения и неизвестно, как оно будет на самом деле. Одно можно сказать точно — интерес компании к расширению модельного ряда является хорошим знаком и ее можно только поддержать в этом стремлении.

Когда выйдет сверхбыстрая зарядка Xiaomi

Сейчас уже как-то не модно стало соревноваться в числе мегапикселей камеры. А еще это сложно на нынешнем этапе технологий, да и куда больше. Гонка цифр постепенно прекратилась в этом направлении, но началась в другом. Сейчас производители стараются как можно быстрее заряжать батареи своих устройств, придумывая все новые и новые технические ухищрения. В итоге, если 3-4 года назад мало кто вообще знал, сколько ватт в его зарядке — заряжает и ладно — то теперь все интересуются этим показателем и расстраиваются, если в комплект не кладут более мощный блок питания. Все это хорошо, но пока еще есть куда стремиться, и сейчас Xiaomi предлагает новое решение, которое позволит заряжаться без провода быстрее, чем по проводу. Возможно ли такое?

Xiaomi, как и другие китайские производители смартфонов, решила активизировать усилия в работе над беспроводной зарядкой. Компания анонсировала новое решение мощностью 80 Вт, которое обещает зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч всего за 19 минут.

Эта цифра сама по себе уже вызывает огромное уважение, но промежуточные значения, которыми часто любят хвастаться, тоже сильно впечатляют. Xiaomi утверждает, что вы можете получить до 50% всего за 8 минут и 10% всего за одну минуту. 10 процентов достаточно для работы смартфона в течение 2-3 часов, а можно просто поставить его перед выходом из дома на пару минут и вам хватит заряда на полдня.

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Про 50% я даже не говорю. Если не играть и отключить лишние приложения, то этого и вовсе хватит на день. Напомню, мы говорим о беспроводной зарядке. Это быстрее огромного количества проводных аналогов, представленных на рынке, и даже перспективных, как принято говорить в военной авиации.

Предыдущий рекорд Xiaomi по быстрой беспроводной зарядке — 50 Вт. Он представлен на смартфоне Xiaomi Mi 10 Ultra. Результаты тестирования этого смартфона показывали очень крутые результаты. Несмотря на то, что он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, он способен зарядить его полностью всего за 40 минут. Опять же, многие ли смартфоны, даже с так называемой быстрой зарядкой, могут настолько быстро зарядиться по проводу. Конечно, они есть, но их единицы.

Когда появится новая беспроводная зарядка, это станет очередным прорывом и Xiaomi сможет стать лидером отрасли. Но интересно даже не это, а то, что другие производители получат хорошего пинка и будут вынуждены делать то же самое. В результате мы можем говорить о том, что и более высокие скорости не за горами.

Как думаете, сможет ли такая зарядка обеспечить что-то подобное? Или, может быть такая?

Известный аналитик недавно сообщил, что смартфоны с беспроводной зарядкой 100 Вт могут появиться уже в 2021 году. Учитывая, что Xiaomi уже сейчас достигла отметки 80 Вт, цель беспроводной зарядки в 100 Вт не кажется невыполнимой. Правда, Xiaomi не сообщила никаких сроков, когда мы сможем увидеть новую технологию беспроводной зарядки в действии, но она, скорее всего, продемонстрирует ее на следующих флагманах Mi. Ими станут смартфоны серии Mi 11, в начале следующего года.

Между тем, при использовании таких решений для высокоскоростной зарядки все еще остается вопрос о деградации аккумулятора. Согласитесь, не хотелось бы заряжаться так быстро, а потом поменять смартфон через несколько месяцев.

Результатов тестирования технологий от журналистов и блогеров нет, так как технологии пока еще не до конца вышли из лабораторий. Но некоторые сведения все же есть уже сейчас. Так, например, Oppo, один из других крупных игроков, использующих быструю проводную зарядку, признала, что при тестировании технологии зарядки с мощностью 125 Вт ресурс батареи снижается до 80% после 800 циклов зарядка-разрядка.

Может показаться, что это не так много, но это не так. На самом деле, такой показатель не выглядит безобидным и с этим надо что-то делать. 80% это не тогда, когда смартфон работал два дня, а стал работать полтора. Это серьезный износ, при котором возрастает риск вздутия и даже воспламенения.

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Менять батарею так часто никто не захочет, а производитель не захочет отвечать за возможные последствия. Поэтому поработать в данном направлении еще надо. Даже с точки зрения экологии представьте себе, как мир будет завален вдвое большим количество отработавших свое батарей. Особенно, учитывая, что их и так уже слишком много, а вопросы переработки стоят очень остро.

Видя, какой путь развития прошли батареи за последние 10-20 лет, нам остается только терпеливо ждать будущего, которое настанет совсем скоро. Это действительно будущее, ведь рано или поздно мы откажемся от проводного способа зарядки. Он просто не будет быстрее.

В мире больше миллиарда людей пользуются WhatsApp, и как минимум большая часть постоянно его критикует по тому или иному поводу. Это просто объяснить тем, что разработчики сервиса не особо торопятся заниматься его улучшением. Постоянная проблема в том, что из-за этого им сложно пользоваться и очень сильно хочется перейти на другие мессенджеры, вроде Telegram. Но иногда долгожданные обновления все же проскакивают и пользователи получают то, что давно заслуживали. Так получилось и в этот раз, нас ждет пара новых функций для самого популярного мессенджера в мире. Когда пользователи их получат и какую пользу они принесут нам?

Самый популярный в мире мессенджер WhatsApp готовится в ближайшее время добавить поддержку видео и голосовых вызовов в свою веб-версию. Эти относительно новые функции были добавлены на смартфоны несколько лет назад, но так и не добрались до десктопов. Пришло время что-то поменять.

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Согласно отчету специализированного сайта WABetaInfo, новые функции были обнаружены в коде последнего обновления веб-версии и настольного клиента мессенджера. Специалисты даже смогли активировать эти функции, которые все еще находятся в разработке.

WaBetaInfo заверяет, что функция голосовых и видеозвонков для WhatsApp Web в настоящее время проходит бета-тестирование. Издание также поделилось несколькими скриншотами долгожданных функций.

При получении голосового вызова пользователи заметят всплывающее окно, которое позволит им принять или отклонить вызов. При совершении звонка появляется другое окно с общими элементами управления, такими как отключение звука и завершение вызова. Кроме того, в отчете говорится, что WhatsApp готовится к тестированию функции групповой голосовой и видеосвязи.

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Учитывая, что сейчас коронавирус снова активно начинает шагать по планете, такое нововведение может быть очень полезным для многих пользователей, а стало быть приятным для самого сервиса, который увеличит свою аудиторию. Хотя, мессенджер по-умолчанию является убыточной историей, если не занимается электронными платежами, как это уже пару лет делает WhatsApp. Ну, старается делать.

Очевидно, что это обновление еще не было официально объявлено компанией. Так что точно неизвестно, когда оно выйдет. Но WABetaInfo считает, что функция уже работает достаточно стабильно. Такой информации уже достаточно чтобы понимать, что ждать придется не очень долго, Ведь разработчикам тоже нет смысла тянуть и они больше всех заинтересованы в том, чтобы быстрее дать пользователям новый интерфейс.

Еще одной приятно и очень ожидаемой новинкой является возможность использовать мессенджер на нескольких устройствах одновременно. Другие продукты уже несколько лет назад показали, что это возможно, но WhatsApp не спешил давать своим пользователям такие возможности

WhatsApp готовит пару новых функций для Android

Теперь это стало еще ближе и согласно WABetaInfo, функция уже находится на завершающей стадии разработки. Следующим шагом будет запуск открытого бета-тестирования командой WhatsApp. Источник рекомендует всем, кто хочет опробовать эти функции, убедиться, что они используют бета-версии WhatsApp для Android и iOS.

Что мы знаем об этой функции на данный момент, так это то, что одна учетная запись WhatsApp сможет работать на четырех устройствах одновременно. Это не такое большой количество и тот же Telegram позволяет куда большее, но это все равно больше, чем есть сейчас. Можно будет подключить настольный компьютер, планшет, ноутбук и смартфон. Я бы не отказался от такой возможности. Ведь сейчас мне ее очень не хватает.

Пользователи WhatsApp мечтают о реальной поддержке нескольких устройств с момента запуска мессенджера в 2009 году. Синхронизация между устройствами при одновременной работе WhatsApp просто не предусмотрена. В настоящее время WhatsApp позволяет подключать к учетной записи только одно устройство. Даже настольная версия WhatsApp может работать только вместе с запущенным приложением на смартфоне, «зеркалируя» его.

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Если вам надо войти на другом устройстве, вы можете переподключиться по коду из СМС и пользоваться. 10 лета назад это было круто, но сейчас время прошло и любой уважающий себя мессенджер должен работать так, чтобы можно было зайти в него с любого устройства. В конце концов мессенджеры стали чем-то существенно большим, чем раньше. Скоро они все будут, как WeChat, который заменил китайцам все и вся. Став самым важным спутником их жизни.