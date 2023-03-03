Новые телеграм-каналы, на которые сложно не подписаться

В отличие от других медиаплатформ вроде YouTube или Дзен, мессенджер Telegram лишен рекомендательной ленты. Из-за этого многие пользователи попадают в информационный пузырь. Чтобы выбраться из него, нужно периодически подписываться на новые каналы в Телеграме. Наша подборка поможет освежить ленту, а еще вы узнаете, где искать стикеры, скачивать обои на телефон и путешествовать по всему миру почти бесплатно. Поехали!

Фестивали в России

ALLFEST.RU в Telegram

Если вы любите массовые мероприятия, то наверняка хотите знать, какие есть фестивали в России. Об этом расскажет телеграм-канал сайта ALLFEST.RU. Авторы сообщают о новых событиях, пополнениях в лайнапе, а также предлагают скидки на покупку билетов на самые ожидаемые фестивали России.

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Какие фильмы выйдут в 2023 году

Ждем в Telegram

Пожалуй, самой популярной частью массовой культуры является киноиндустрия. Вне зависимости от того, предпочитаете вы смотреть фильмы в кинотеатре или пользуетесь стриминговыми платформами, важно оставаться в курсе новинок кино. С этой целью Кинопоиск создал телеграм-канал Ждем, где вы сможете узнать об актуальных новостях индустрии, производстве свежих шедевров и о датах премьер.

Инструкции и новости Андроид

Androidinsider в Telegram

Много всего интересного происходит и в мире Android. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на Androidinsider в Telegram. Тогда вы будете в числе первых узнавать о новых смартфонах и другой технике, а еще познакомитесь с крутыми лайфхаками, помогающими оптимизировать работу вашего умного устройства.

Новости Apple в Telegram

Даже самый ярый критик Apple должен знать, что там происходит у купертиновцев. Когда выйдет новый Айфон, как скачать удаленные из App Store приложения и лайфхаки, которые пригодятся даже владельцам Android-смартфонов, — обо всем этом рассказывает редакция телеграм-канала Appleinsider. Поэтому скорее подписывайтесь, чтобы читать свежие новости и делиться своими эмоциями в комментариях.

Appleinsider в Telegram

Скачать обои на телефон

Daily Wallpapers в Telegram

Чего нет в телеграм-канале Androidinsider, так это обоев на телефон. Однако никто не запрещает вам подписаться на Daily Wallpapers — канал, где ежедневно размещаются заставки для вашего устройства. Обои публикуются в высоком разрешении, так что картинки подойдут любому смартфону хоть с HD, хоть с WQHD+ экраном.

Стикеры для Телеграма

Стикеры в Telegram

В чатах Telegram вы можете обмениваться стикерами с другими пользователями. Порой эти статичные или анимированные картинки способны намного лучше раскрыть наши эмоции, чем наскучившие эмодзи. А найти стикеры Телеграм удастся в одноименном канале. Там вас ждет огромное количество тематических подборок. Только и делай, что успевай сохранять.

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Скидки на АлиЭкспресс в 2023 году

Сундук Али-Бабы в Telegram

Подписавшись на телеграм-канал Сундук Али-Бабы, вы сможете порадовать себя или своих близких, купив крутые товары АлиЭкспресс со скидкой. Редакция ежедневно выкладывает множество интересных вещей, которые отличаются низкой ценой и высоким рейтингом. Главное — успеть вовремя купить приглянувшийся товар, пока его не разобрали другие подписчики Сундука Али-Бабы.

Самые дешевые путешествия

Дешевые путешествия в Telegram

Если вы из тех, кто при виде чумовых скидок готов не только заказать безделушку на AliExpress, но и смотаться на край света, то телеграм-канал Дешевые путешествия — для вас. Здесь собраны лучшие предложения с горящими турами и скидками на авиаперелеты, глядя на которые даже домоседы захотят открыть для себя хотя бы одно из тысяч прекрасных мест на нашей планете.

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Использование современных технологий

Кобура от Теслы в Telegram

Технологический прорыв XXI века сделал нашу жизнь комфортнее и интереснее. Если вам кажется, что все главные открытия уже сделаны, подпишитесь на канал Кобура от Теслы. В нем вы найдете столько всего интересного из мира технологий, что зададитесь резонным вопросом, почему искусственный интеллект до сих пор не выполняет работу за вас. Ответы — в Кобуре от Теслы.

Интересные факты из жизни

Интересные факты в Telegram

Вы знали, что кожа на лице мужчин стареет медленнее, чем у женщин? Или, может, слышали о том, как в кинотеатрах Техаса посетители уплетают соленые огурцы вместо поп-корна? Нет? А ведь это всего лишь пара случайных постов из телеграм-канала Интересные факты, с помощью которого и не такое узнаешь. Обязательно подпишитесь, если хотите прокачать мозги.

Слушать бесплатные аудиокниги

Аудиокниги в Telegram

Без книг мозги не прокачаешь. Но что делать, если вы на дух не переносите чтение, но хотите познакомиться с шедеврами классической литературы? Оптимальный выход — бесплатные аудиокниги. Их можно найти в одноименном телеграм-канале, где ежедневно публикуются лучшие произведения, изменившие мир.