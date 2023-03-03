Новые телеграм-каналы, на которые сложно не подписаться

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Герман Вологжанин 0

В отличие от других медиаплатформ вроде YouTube или Дзен, мессенджер Telegram лишен рекомендательной ленты. Из-за этого многие пользователи попадают в информационный пузырь. Чтобы выбраться из него, нужно периодически подписываться на новые каналы в Телеграме. Наша подборка поможет освежить ленту, а еще вы узнаете, где искать стикеры, скачивать обои на телефон и путешествовать по всему миру почти бесплатно. Поехали!

Новые телеграм-каналы, на которые сложно не подписаться. Пора освежить ленту, и мы вам в этом поможем. Фото.

Пора освежить ленту, и мы вам в этом поможем

Фестивали в России

Фестивали в России. Внутри вас ждут анонсы музыкальных фестивалей и не только. Фото.

Внутри вас ждут анонсы музыкальных фестивалей и не только

ALLFEST.RU в Telegram

Если вы любите массовые мероприятия, то наверняка хотите знать, какие есть фестивали в России. Об этом расскажет телеграм-канал сайта ALLFEST.RU. Авторы сообщают о новых событиях, пополнениях в лайнапе, а также предлагают скидки на покупку билетов на самые ожидаемые фестивали России.

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Какие фильмы выйдут в 2023 году

Какие фильмы выйдут в 2023 году. Анонсы свежих фильмов и сериалов, а также вести со съемочных площадок. Фото.

Анонсы свежих фильмов и сериалов, а также вести со съемочных площадок

Ждем в Telegram

Пожалуй, самой популярной частью массовой культуры является киноиндустрия. Вне зависимости от того, предпочитаете вы смотреть фильмы в кинотеатре или пользуетесь стриминговыми платформами, важно оставаться в курсе новинок кино. С этой целью Кинопоиск создал телеграм-канал Ждем, где вы сможете узнать об актуальных новостях индустрии, производстве свежих шедевров и о датах премьер.

Инструкции и новости Андроид

Инструкции и новости Андроид. Опросы, новости из мира Android и полезные инструкции. Фото.

Опросы, новости из мира Android и полезные инструкции

Androidinsider в Telegram

Много всего интересного происходит и в мире Android. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на Androidinsider в Telegram. Тогда вы будете в числе первых узнавать о новых смартфонах и другой технике, а еще познакомитесь с крутыми лайфхаками, помогающими оптимизировать работу вашего умного устройства.

Новости Apple в Telegram

Новости Apple в Telegram. Здесь все самое горячее из мира Apple. Фото.

Здесь все самое горячее из мира Apple

Даже самый ярый критик Apple должен знать, что там происходит у купертиновцев. Когда выйдет новый Айфон, как скачать удаленные из App Store приложения и лайфхаки, которые пригодятся даже владельцам Android-смартфонов, — обо всем этом рассказывает редакция телеграм-канала Appleinsider. Поэтому скорее подписывайтесь, чтобы читать свежие новости и делиться своими эмоциями в комментариях.

Appleinsider в Telegram

Скачать обои на телефон

Скачать обои на телефон. Красивые обои в высоком разрешении. Фото.

Красивые обои в высоком разрешении

Daily Wallpapers в Telegram

Чего нет в телеграм-канале Androidinsider, так это обоев на телефон. Однако никто не запрещает вам подписаться на Daily Wallpapers — канал, где ежедневно размещаются заставки для вашего устройства. Обои публикуются в высоком разрешении, так что картинки подойдут любому смартфону хоть с HD, хоть с WQHD+ экраном.

Стикеры для Телеграма

Стикеры для Телеграма. Здесь размещают целые наборы стикеров, которые можно добавить в коллекцию. Фото.

Здесь размещают целые наборы стикеров, которые можно добавить в коллекцию

Стикеры в Telegram

В чатах Telegram вы можете обмениваться стикерами с другими пользователями. Порой эти статичные или анимированные картинки способны намного лучше раскрыть наши эмоции, чем наскучившие эмодзи. А найти стикеры Телеграм удастся в одноименном канале. Там вас ждет огромное количество тематических подборок. Только и делай, что успевай сохранять.

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Скидки на АлиЭкспресс в 2023 году

Скидки на АлиЭкспресс в 2023 году. Только топовые товары от проверенных продавцов. Фото.

Только топовые товары от проверенных продавцов

Сундук Али-Бабы в Telegram

Подписавшись на телеграм-канал Сундук Али-Бабы, вы сможете порадовать себя или своих близких, купив крутые товары АлиЭкспресс со скидкой. Редакция ежедневно выкладывает множество интересных вещей, которые отличаются низкой ценой и высоким рейтингом. Главное — успеть вовремя купить приглянувшийся товар, пока его не разобрали другие подписчики Сундука Али-Бабы.

Самые дешевые путешествия

Самые дешевые путешествия. Скидки на билеты и целые туры. Фото.

Скидки на билеты и целые туры

Дешевые путешествия в Telegram

Если вы из тех, кто при виде чумовых скидок готов не только заказать безделушку на AliExpress, но и смотаться на край света, то телеграм-канал Дешевые путешествия — для вас. Здесь собраны лучшие предложения с горящими турами и скидками на авиаперелеты, глядя на которые даже домоседы захотят открыть для себя хотя бы одно из тысяч прекрасных мест на нашей планете.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Использование современных технологий

Использование современных технологий. Все самое интересное из мира высоких технологий. Фото.

Все самое интересное из мира высоких технологий

Кобура от Теслы в Telegram

Технологический прорыв XXI века сделал нашу жизнь комфортнее и интереснее. Если вам кажется, что все главные открытия уже сделаны, подпишитесь на канал Кобура от Теслы. В нем вы найдете столько всего интересного из мира технологий, что зададитесь резонным вопросом, почему искусственный интеллект до сих пор не выполняет работу за вас. Ответы — в Кобуре от Теслы.

Интересные факты из жизни

Интересные факты из жизни. Факты из этого телеграм-канала смогут вас удивить. Фото.

Факты из этого телеграм-канала смогут вас удивить

Интересные факты в Telegram

Вы знали, что кожа на лице мужчин стареет медленнее, чем у женщин? Или, может, слышали о том, как в кинотеатрах Техаса посетители уплетают соленые огурцы вместо поп-корна? Нет? А ведь это всего лишь пара случайных постов из телеграм-канала Интересные факты, с помощью которого и не такое узнаешь. Обязательно подпишитесь, если хотите прокачать мозги.

Слушать бесплатные аудиокниги

Слушать бесплатные аудиокниги. В этом телеграм-канале вы найдете аудиокниги и аннотации к ним. Фото.

В этом телеграм-канале вы найдете аудиокниги и аннотации к ним

Аудиокниги в Telegram

Без книг мозги не прокачаешь. Но что делать, если вы на дух не переносите чтение, но хотите познакомиться с шедеврами классической литературы? Оптимальный выход — бесплатные аудиокниги. Их можно найти в одноименном телеграм-канале, где ежедневно публикуются лучшие произведения, изменившие мир.

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