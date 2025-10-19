Новый уровень рекламы. Скоро вы сами будете демонстрировать и расхваливать себе товары

Артем Сутягин

Технологии искусственного интеллекта проникают в нашу жизнь все глубже, и не всегда это идет на пользу пользователям. Американский стриминговый провайдер DirecTV объявил о планах внедрения персонализированной рекламы нового уровня — системы, которая будет создавать AI-аватары зрителей и показывать их на экране телевизора в рекламных целях. Звучит жутковато, согласитесь.

Новый уровень рекламы. Скоро вы сами будете демонстрировать и расхваливать себе товары. Ваш аватар будет сам рекламировать вам товары на телевизоре или в смартфоне. Изображение: androidauthority. Фото.

Ваш аватар будет сам рекламировать вам товары на телевизоре или в смартфоне. Изображение: androidauthority

Цифровые двойники в рекламе

DirecTV разрабатывает технологию для своих стриминговых устройств Gemini (не путать с одноименным AI от Google), которая позволит генерировать персонализированные рекламные заставки. Компания сотрудничает с платформой Glance, известной своими рекламными решениями для экранов блокировки смартфонов крупных производителей Android-устройств.

Суть технологии заключается в создании AI-аватаров пользователей, членов их семей и даже домашних питомцев. Искусственный интеллект будет «одевать» эти аватары в различную одежду или окружать товарами, которые система посчитает подходящими для покупки. Принцип работы напоминает функцию виртуальной примерки Google Shopping, но с существенным отличием — используется не просто стандартная модель, а ваше собственное изображение.

Как работает система персонализированной рекламы

Согласно информации от DirecTV, система будет показывать зрителям изображения товаров вместе с QR-кодами. Отсканировав код смартфоном, пользователь сможет загрузить фотографии для создания персонализированного контента. Также появится возможность создавать 30-секундные AI-видеоролики на основе загруженных изображений.

Важная деталь: в отличие от Google, которая использует реальные фотографии товаров для создания виртуальных примерок, Glance генерирует только похожие AI-версии продуктов. Если какой-то «образ» понравится пользователю, система выполнит обратный поиск в базе данных реальных товаров и предложит завершить покупку через смартфон.

Помимо персонализированных аватаров, устройства Gemini будут показывать интерактивную рекламу из различных категорий: автомобили, локальные события и тренды, здоровье, образ жизни и путешествия. Выбор рекламы будет основываться на интересах зрителя, предположительно определяемых по истории просмотров. Запуск этих функций запланирован на 2026 год.

Реклама в новых гаджетах

DirecTV не единственная компания, экспериментирующая с подобными технологиями. В 2025 году Glance заключила партнерство с Samsung для внедрения AI-генерируемой рекламы на экраны блокировки смартфонов. Система так же создает цифровые версии пользователей, «одетых» в различные наряды, и показывает их на заблокированном экране.

Важное отличие в случае с Samsung заключается в том, что эта функция доступна на добровольной основе — пользователи должны сами активировать ее, а не отключать уже работающую по умолчанию. Однако неясно, будет ли такой же подход применяться в устройствах DirecTV. Компания Glance уже заявила о планах распространить технологию на другие поверхности, включая лаунчеры устройств.

Samsung выпустила новые беспроводные зарядки Qi2 до появления совместимых смартфонов.

Вопросы конфиденциальности

Для производителей телевизоров и стриминговых устройств реклама остается основным источником дохода после продажи оборудования. Персонализированная реклама с использованием AI-аватаров — логичное развитие этой бизнес-модели, но она поднимает серьезные вопросы о конфиденциальности и этичности использования изображений пользователей.

Остается открытым вопрос: готовы ли пользователи видеть свои цифровые копии в рекламе товаров, даже если это поможет подобрать подходящие покупки? Или такой уровень персонализации переходит границу приватности? Я бы сильно удивился, если бы смотрел фильм и в какой-то момент мне показали бы меня в новой куртке или сидащего на трибуне в рекламе спортивного мероприятия.

