Нужно ли менять сим-карту

Прогресс не стоит на месте: меняются смартфоны, мобильные технологии, растет скорость передачи данных. Многие никогда не задумывались об этом, но иногда нужно менять SIM-карту. Я знаю многих, кто не просто пользуется одним и тем же номером уже более 10 лет, но и ни разу не менял саму карточку. К сожалению, у всего есть срок годности — у SIM-карт тоже. Собрали несколько причин, когда вам стоит произвести замену.

Что делать, если плохо ловит связь на телефоне

Первый признак того, что SIM-карте пора на покой — это проблемы со связью. Во время разговора или при пользовании интернетом вы можете заметить, что сигнал ухудшается, связь пропадает, телефон не ищет сеть, а скорость интернета падает. Конечно, первое, что хочется сделать — обругать операторов, которые дерут деньги за такую связь. Не делайте поспешных выводов — обратитесь в офис оператора связи, чтобы поменять SIM-карту. То же самое вам нужно сделать, если используете карточку для 3G в смартфоне с 4G.

У меня был случай: мы с мамой подарили бабушке смартфон вместо кнопочного телефона. Достали и вставили SIM-карту, а 4G так и не появился. Все дело в том, что карте около 12 лет — она просто не поддерживает современный формат связи. Да, можно пользоваться 3G, но, согласитесь, лучше оставаться на 4G для быстрого доступа в интернет.

Безопасность сим-карт

Вторая причина, что пришло время менять SIM-карту — это проблемы с безопасностью данных. Многие забыли о PIN-коде для симок, но он по-прежнему нужен. У старых карточек только один PIN-код, лучше заменить ее на новую с поддержкой нескольких кодов и современными уровнями защиты. Такой метод позволит защитить вашу карту от взлома и хакерских атак. А еще, если вы потеряли смартфон с этой SIM-картой, можно будет не переживать за те данные, которые на ней остались. Узнайте больше советов по безопасности данных в нашем Яндекс.Дзен (и не забудьте подписаться).

Контакты на сим-карте

Многие пользователи Android-смартфонов по привычке сохраняют номера телефонов на SIM-карте. Это не совсем правильно. Объем памяти карточек ограничен, а на старых образцах и вовсе можно сохранять только номер и имя человека без дополнительных данных. Если на карте закончилась память или она не поддерживает сохранение контактов в новом формате, то лучше обратиться в салон связи за заменой на новую.

Кстати, сохранять контакты на SIM-карту все же не стоит: если она выйдет из строя, то восстановить данные будет невозможно. К тому же, новые смартфоны зачастую включают контакты с карты в телефонную книгу, отображая только номер. В результате вы получаете путаницу, с которой придется разбираться вручную. В наше время нет лучше места для хранения контактов, чем в смартфонах, синхронизированных с облачным сервисом. Не забудьте включить синхронизацию данных: в случае, если ваш смартфон выйдет из строя, вы запросто сможете восстановить то, что было утрачено.

Читайте также: Как Инстаграм влияет на психику подростков

Нужно ли менять сим-карту при переезде

В России больше нет внутреннего роуминга, получается, что менять ее не нужно. Но не все так просто: при переезде в другой регион стоимость вашего тарифного плана останется прежней, хотя, например, в регионах по сравнению с Москвой связь на порядок дешевле. Получается, что где SIM-карту получали, там и ваш домашний регион. К этому региону и прикреплен ваш номер.

Не так давно Tele2 предоставил возможность жителям Московского региона и Санкт-Петербурга перенести номер, находясь за пределами домашнего региона. Теперь, оформив SIM-карту в Москве, можно сменить домашний регион на Санкт-Петербург и пользоваться всеми опциями, которые есть у оператора в этом городе. А вы меняли домашний регион? Расскажите, насколько быстро проходит эта процедура в нашем Telegram-чате!

Можно ли обрезать сим-карту

SIM-карта — это сложное изделие с чипом внутри. Если у вас оказалась старая большая карточка, и вы хотите ее аккуратно подогнать до размеров Micro-SIM, то лучше этого не делать — есть риск, что вы повредите чип в карте или контакты в смартфоне. В этой ситуации лучше обратиться к оператору за заменой: сегодня SIM-карта представляет собой адаптер, который подойдет для любого телефона.

Принято считать, что срок службы SIM-карты в среднем составляет 7 лет. К слову, я не знаю ни одного человека, который бы менял ее просто так. К этому приводила либо утеря телефона, либо смена номера. В остальном же карту менять стоит в крайних случаях, когда начинаются проблемы с сигналом или при переходе на новый формат связи.