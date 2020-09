Выбор редакции: Обзор Honor 30i — смартфон, который стоит изучить

Новые смартфоны выходят регулярно, вот только не все они вызывают подлинный интерес. Мне больше всего нравится следить за устройствами из средней ценовой категории в самом широком смысле этого слова. Все из-за того, что именно в этой категории можно встретить больше всего новых функций. Что-то производители предлагают специально для этих устройств, а что-то спускается от старших флагманских собратьев. Кроме этого, нельзя сказать, что они все одинаковые, ведь за одну и ту же сумму можно получить совершенно разные устройства. Именно этот поиск баланса и привлекает существенную часть внимания. Не так давно мне достался в пользование HONOR 30i и вот, что я могу о нем рассказать.

Обзор HONOR 30i

Уже когда берешь в руки коробку, понимаешь, что внутри ждет что-то яркое. Она сочетает в себе спокойный белый цвет, изображение телефона и красивые синие грани. Все это отлично гармонирует и показывает, что создатель не просто упаковал свой продукт в картон, а постарался порадовать покупателя еще на уровне коробки.

Смартфон с тонким корпусом

Сам смартфон тактильно напоминает лучшие модели бренда, которые имели в своей основе скругленные грани и гладкое стекло на задней панели. В первый раз я столкнулся с таким дизайном несколько лет назад в HONOR 9 Lite и уже тогда мне это очень понравилось. Приятно, что компания сохраняет преемственность дизайна.

Несмотря на большой экран, толщина смартфона составляет всего 7,7 мм. При этом, что интересно, камера почти не выпирает. Респект тем производителям, которые умудряются так сделать. Впрочем, о камере поговорим чуть ниже.

На выбор доступно несколько цветов, но мне достался синий, и он хорошо иллюстрирует то, на что компания делает упор в этой модели — дизайн, стиль и искусство.

Все кнопки расположены на правой грани. Я больше люблю, когда они разнесены по сторонам, но это личное мнение. Каждому нравится свое. Зато кнопка включения расположена так, что она идеально попадает под палец.

Про разъем для наушников не забыли, а для зарядки используется USB Type-C. Слева находится лоток для SIM-карт. Всего можно установить две карточки. Встроенной памяти 128 ГБ, что совсем неплохо для этой ценовой категории, но если надо расширить ее, можно использовать карты памяти NM, которые выпускаются специально для устройств HONOR и HUAWEI.

Экран HONOR 30i

HONOR 30i оснащен OLED-экраном с диагональю 6,3 дюйма и огромным разрешением 2400 на 1080 точек при соотношении сторон 20:9. Экран насыщенный и яркий, но если что-то не устраивает в его изначальной калибровке и хочется что-то изменить, то для этого есть фирменная настройка, которая уже много лет присутствует в меню смартфонов HONOR. Нельзя не отметить, что такой экран не часто предлагают в данной ценовой категории.

Изменений цвета и яркости, несмотря на то, что это AMOLED, под углом нет. Рамки не очень толстые, а придраться я могу только к нижней. Она больше, чем остальные, но часто закрыта рукой и на это не обращаешь такого большого внимания.

Для защиты зрения предусмотрена функция автоматической фильтрации синего света. Это должно повысить не только уровень комфорта при долгом использовании смартфона, но и сделать его более безопасным. Как считают ученые, именно синий оттенок сильнее всего воздействует на глаза. Даже при высокой яркости 600 нит, которая позволяет пользоваться смартфоном при палящем солнце, зрение пользователя будет защищено благодаря сертификации TÜV Rheinland.

Кроме отображения информации, экран может отвечать за разблокировку смартфона. Для этого в него встроен сканер отпечатков пальцев. Производитель заявляет, что у него на 5% выше скорость разблокировки, на 7% более высокая степень распознания и на 30% увеличена область сканирования. Точно эти цифры подтвердить сложно, но по ощущениям все работает достаточно быстро, хотя случаи, когда что-то не срабатывает, тоже бывают, что уж там. Все равно, наличие экранного сканера для такого недорого смартфона является большой редкостью. Обычно они встречаются в намного более дорогих моделях. Как и стеклянная панель задней части корпуса.

Смартфон с тройной камерой

HONOR 30i получил тройную камеру, которая перекроет большую часть сценариев использования. Основная камера имеет разрешение 48 Мп, размер сенсора 1/2 дюйма и светосилу f/1.8. Дополнительным модулем является сверхширик с разрешением 8 Мп, светосилой f/2.4 и углом обзора 120 градусов. В качестве третьего сенсора используется 2-мегапиксельный датчик глубины.

Говорить о том, что это лучшая в истории камера, не стоит, но и неприятных впечатлений она не вызывает. Более того, для своей цены она снимает более чем прилично, а качество снимков приятно радует. В дополнение к обычным функция предусмотрен искусственный интеллект, который позволяет улучшить фотографии. Особенно хорошо его работа заметна при слабом освещении. Камера не старается сделать снимок дневным. Эффект ночи остается, но на качестве это не сказывается. Для этого используется алгоритм объединения снимков, выдержка до 6 секунд и система шумоподавления.

Примеры фотографий:

Оригиналы фотографий можно скачать по этой ссылке.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. При этом селфи тоже можно делать в условиях слабого освещения. Если света совсем не будет хватать, смартфон подсветит вас при помощи экрана и снимок получится очень даже неплохим.

Производительность и автономность

Работает HONOR 30i на процессоре Kirin 710F под управлением MagicUI 3.1 (на базе Android 10). Оперативной памяти 4 ГБ, а постоянной — 128 ГБ. Иногда за те же деньги можно найти больше оперативной памяти, но встроенная тут на высоте и никаких претензий к объему быть не может.

Для дополнительного ускорения работы предусмотрена система GPU Turbo 3.0, чтобы игры работали лучше, и Link Turbo для ускорения Интернет-соединения. Дополнительный вклад в быстродействие и стабильность вносит новая файловая система EROFS.

Сейчас принято про любой смартфон говорить, что он с быстрой зарядкой, так как сравнение обычно идет с моделями пятилетней давности. Но HONOR 30i даже на фоне конкурентов заряжается быстро. Всего 30 минут зарядки обеспечат 53% батареи емкостью 4 000 мАч.

Для зарядки используется USB Type-C, а для расширения функциональности OTG и реверсивная зарядка. Первая нужная для подключения аксессуаров к телефону, а вторая — для зарядки от него других гаджетов.

Аудиосистема Histen 6.0

Не забыл производитель и о звуке. Для этого HONOR 30i оснащен системой аудиоэффектов Histen 6.0. Она обеспечивает звук в наушниках на уровне полноценной 9.1-канальной аудиосистемы.

Встроенная система компенсации позволяет звуку проще проходить по ушным каналам. Это должно обеспечивать больше комфорта при прослушивании музыки и другого аудиоконтента. Особенно, если вы это делаете в течение долгого времени.

Магазин приложений AppGallery

HONOR 30i работает с магазином приложений AppGallery. В последнее время он не слабо так прокачался, и для подавляющего большинства пользователей его более чем хватит.

Для себя я нашел в нем все самое необходимое. В свое время Huawei вложила много сил в то, чтобы магазин был по-настоящему наполнен. В итоге, сейчас в нем есть все, включая Telegram (где у нас есть большой чат), все приложения Яндекса, приложения банков и многое другое. Даже приложения для оплаты покупок банковскими картами есть. Я нашел там почти все, пожалуй, за исключением WhatsApp. Но его можно без проблем скачать через APK. Трудности в этом нет никакой.

Чтобы вы понимали, насколько сейчас развился AppGallery, скажу, что в нем уже 1,6 миллионов разработчиков и больше 13 миллионов пользователей, из которых 7,5 миллионов относятся к категории ”ежемесячно активных”.

Я уже не раз заказывал еду через Delivery Club, делаю покупки в OZON и Wildberries, а также постоянно пользуюсь Вконтакте на своем HONOR 30 Pro+. Я не часто играю на смартфоне, но все равно все основные игры в AppGallery тоже есть. Среди них уже можно найти Standoff 2, World of Tanks, Last Day on Earth, Asphalt 9, Rise of Kingdoms и другие. Список постоянно пополняется.

Если вы переживаете, что не найдете нужный софт в AppGallery, то на смартфонах HONOR есть приложение Petal Search. Когда вы ищете приложения через него, он направит вас куда надо. Если оно есть в AppGallery, перекинет туда, а если нет, то туда, где можно скачать APK и распаковать его. Вот так все просто.

Каким бы необычным в сложившейся ситуации не показался HONOR 30i, в нем действительно есть смысл. Приложениями пользоваться можно, функциональность у него хорошая, а из-за того, что не все пользователи сейчас спешат купить смартфоны HONOR, они доступны по очень привлекательным для своих характеристик ценам. Возможно, сейчас как раз самое время для его покупки!