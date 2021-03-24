Обзор необычной, но удобной лампы с Aliexpress

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Артем Сутягин 0
24.03.2021,

Настольная лампа является неотъемлемым атрибутом любого рабочего стола. Она помогает работать при недостаточном освещении, иногда бодрит, а заодно позволяет меньше напрягать глаза за компьютером. Но все это справедливо только в том случае, если лампа подобрана правильно. Я долгое время не пользовался этим аксессуаром из-за того, что мне просто не нравилось, как эти лампы светят. То ли из-за особенностей зрения, то ли просто из-за нелюбви к дискомфорту, я отказывался от всего, свет чего я видел боковым зрением. Даже лампы, которые были над столом, меня немного напрягали. Не так давно я нашел на Aliexpress интересную лампу, которую решил попробовать. Ее и настольной-то назвать сложно. Зато ее делает Baseus, которую многие так любят. Я заказал ее и вот что думаю спустя пару недель.

Лампа Baseus

Лампа смотрится без преувеличения стильно.

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Безусловно, быстрая доставка это хорошо! Вот только в случае с лампой она оказалась слишком быстрой. Я заказывал ее и много чего еще примерно в октябре прошлого года. Лампа дошла за 10-11 дней, но я этого не заметил, а когда пришел на почту ее забрать, ее уже там не было. Спустя месяц хранения, она уехала обратно. Заметил я это тогда, когда начал ”подбивать”, что мне пришло, а что нет.

Лампа Baseus

Сразу покажу, как выглядит лампа.

В итоге, примерно в начале декабря я понял, что так и не дождался ее. Я написал об этом продавцу, он сказал, что посылка действительно возвращается обратно. Самое интересное было в том, что он согласился оправить ее еще раз. Он это сделал, дал мне трек номер и… Я опять заработался и забыл о ней. Вспомнил уже в феврале, так как она не попала в отправленные товары и надо было отслеживать ее как-то отдельно. Я уже почти смирился с тем, что лампу я не получу, писать второй раз продавцу не хотелось, и я с 2000 рублей я мысленно попрощался. Но буквально через несколько дней после этой мысли курьер СДЭК привез мне лампу домой, когда я ее уже и не ждал.

Это была вступительная история, чтобы вы понимали, как работают крупные продавцы, и они действительно охотно идут на контакт, если обратиться к ним за помощью.

Подробнее о мониторной лампе Baseus

Мониторная лампа Baseus

Упаковка посылки

Сама лампа поставлялась в красивой коробке с логотипом Baseus и пенопластовым внутренностями. Повредить содержимое можно было только, если проехать по нему грузовиком почтовой службы. Я всегда ценил такой подход к упаковке.

Лампа Baseus

Эту коробку мне и привез курьер. Упаковано хорошо.

Внутри нет ничего, кроме небольшой инструкции, кабеля USB Type-С на USB Type-A и самой лампы. При заказе можно выбрать цвет (черный или белый) и вариант поставки (с дополнительным адаптером питания или без него). Я выбрал черную лампу с адаптером питания. Доплатить за него надо было меньше 300 рублей, а лишний адаптер дома не повредит. Тем более, привезли адаптер Baseus с европейской вилкой и двумя USB-разъемами.

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Как крепится лампа Baseus

Ключевая особенность лампы в том, что она крепится на монитор непосредственно над рабочим местом. Для фиксации предусмотрена прищепка, которая держится довольно хорошо, но на некоторых тонких мониторах немного качается.

Лампа Baseus

Не самое уверенное крепление, но лампа не отваливается даже во время регулировки.

А еще одним минусом стало то, что на моем iMac она закрыла камеру. С другой стороны, многим наоборот это понравится, так как не придется ее заклеивать.

Лампа Baseus

Камера закрыта наполовину. Пользоваться ей не получится.

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Как светит лампа Baseus

Больше всего мне понравилось, как светит эта лампа. Она сделана таким образом, что лучи от нее падают не во все стороны, а относительно направленно. То есть со стороны экрана они идут отвесно вниз, а в сторону клавиатуры есть небольшой запас. У меня от края стола до монитора примерно 65 сантиметров и лампа даже отбрасывает тень от столешницы на пол. То есть светит она далеко, но ВООБЩЕ НЕ СВЕТИТ В ГЛАЗА. Я не мог не написать это капсом.

Надо просто отрегулировать ее и вы не будете видеть светящегося элемента даже чуть-чуть. Для меня это стало главным плюсом светильника. Конечно, свет немного попадает на экран монитора, но работать это совершенно не мешает. Зато заставляет задуматься об уборке, когда монитор выключен, а лампа включена. Пыль видна очень хорошо.

Лампа Baseus

В глаза лампа не светит благодаря направленному источнику света и отсекающей конструкции. Чем-то это мне напомнило автомобильные фары.

Как подключается лампа

Питание возможно от любого источника, включая Power Bank. Я подключил ее к USB-разъему компьютера, но можно воспользоваться любым адаптером питания для розетки.

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Лампа с регулировкой яркости и цвета

Для управления на корпусе есть три кнопки, которые позволяют включать/выключать прибор, менять яркость свечения и даже менять оттенок. Есть яркий белый, средний и теплый желтый. Если верить мнению ученых, первый настраивает на рабочий лад и бодрит (именно поэтому в классических офисах всегда белый свет), второй является чем-то средним, а третий нужен, если надо посидеть за компьютером перед сном. Я выбрал первый и включаю его даже несмотря на то, что не работаю с бумагами, а просто печатаю. Просто так удобнее и светлее.

Лампа Baseus

Сенсорные кнопки. Слева направо: регулировка яркости, регулировка цвета, включение/выключение.

Лампа Baseus

Даже на коробке отмечено, что лампа может менять цвет. Это важная функция.

Стоит ли покупать мониторную лампу Baseus

Как вы поняли, покупкой я полностью доволен. Может быть она немного дороговата, так как можно найти и более дешевые варианты. Но мои задачи она покрывает на все 100%. Есть небольшие претензии с ”прищепке” крепления, но в остальном все отлично.

Если есть вопросы, задавайте их в комментариях, а если хотите купить себе такую же, вот ссылка на Aliexpress. Свою покупку я сделал в этом магазине.

Купить мониторную лампу Baseus

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