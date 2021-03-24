Обзор необычной, но удобной лампы с Aliexpress

Настольная лампа является неотъемлемым атрибутом любого рабочего стола. Она помогает работать при недостаточном освещении, иногда бодрит, а заодно позволяет меньше напрягать глаза за компьютером. Но все это справедливо только в том случае, если лампа подобрана правильно. Я долгое время не пользовался этим аксессуаром из-за того, что мне просто не нравилось, как эти лампы светят. То ли из-за особенностей зрения, то ли просто из-за нелюбви к дискомфорту, я отказывался от всего, свет чего я видел боковым зрением. Даже лампы, которые были над столом, меня немного напрягали. Не так давно я нашел на Aliexpress интересную лампу, которую решил попробовать. Ее и настольной-то назвать сложно. Зато ее делает Baseus, которую многие так любят. Я заказал ее и вот что думаю спустя пару недель.

Что делать, если не успел получить заказ с Алиэкспресс на почте

Безусловно, быстрая доставка это хорошо! Вот только в случае с лампой она оказалась слишком быстрой. Я заказывал ее и много чего еще примерно в октябре прошлого года. Лампа дошла за 10-11 дней, но я этого не заметил, а когда пришел на почту ее забрать, ее уже там не было. Спустя месяц хранения, она уехала обратно. Заметил я это тогда, когда начал ”подбивать”, что мне пришло, а что нет.

В итоге, примерно в начале декабря я понял, что так и не дождался ее. Я написал об этом продавцу, он сказал, что посылка действительно возвращается обратно. Самое интересное было в том, что он согласился оправить ее еще раз. Он это сделал, дал мне трек номер и… Я опять заработался и забыл о ней. Вспомнил уже в феврале, так как она не попала в отправленные товары и надо было отслеживать ее как-то отдельно. Я уже почти смирился с тем, что лампу я не получу, писать второй раз продавцу не хотелось, и я с 2000 рублей я мысленно попрощался. Но буквально через несколько дней после этой мысли курьер СДЭК привез мне лампу домой, когда я ее уже и не ждал.

Это была вступительная история, чтобы вы понимали, как работают крупные продавцы, и они действительно охотно идут на контакт, если обратиться к ним за помощью.

Подробнее о мониторной лампе Baseus

Мониторная лампа Baseus

Упаковка посылки

Сама лампа поставлялась в красивой коробке с логотипом Baseus и пенопластовым внутренностями. Повредить содержимое можно было только, если проехать по нему грузовиком почтовой службы. Я всегда ценил такой подход к упаковке.

Внутри нет ничего, кроме небольшой инструкции, кабеля USB Type-С на USB Type-A и самой лампы. При заказе можно выбрать цвет (черный или белый) и вариант поставки (с дополнительным адаптером питания или без него). Я выбрал черную лампу с адаптером питания. Доплатить за него надо было меньше 300 рублей, а лишний адаптер дома не повредит. Тем более, привезли адаптер Baseus с европейской вилкой и двумя USB-разъемами.

Как сделать дома умный свет за 1000 рублей

Как крепится лампа Baseus

Ключевая особенность лампы в том, что она крепится на монитор непосредственно над рабочим местом. Для фиксации предусмотрена прищепка, которая держится довольно хорошо, но на некоторых тонких мониторах немного качается.

А еще одним минусом стало то, что на моем iMac она закрыла камеру. С другой стороны, многим наоборот это понравится, так как не придется ее заклеивать.

Еще больше приятных гаджетов с AliExpress в нашем "Сундуке Али-Бабы"

Как светит лампа Baseus

Больше всего мне понравилось, как светит эта лампа. Она сделана таким образом, что лучи от нее падают не во все стороны, а относительно направленно. То есть со стороны экрана они идут отвесно вниз, а в сторону клавиатуры есть небольшой запас. У меня от края стола до монитора примерно 65 сантиметров и лампа даже отбрасывает тень от столешницы на пол. То есть светит она далеко, но ВООБЩЕ НЕ СВЕТИТ В ГЛАЗА. Я не мог не написать это капсом.

Надо просто отрегулировать ее и вы не будете видеть светящегося элемента даже чуть-чуть. Для меня это стало главным плюсом светильника. Конечно, свет немного попадает на экран монитора, но работать это совершенно не мешает. Зато заставляет задуматься об уборке, когда монитор выключен, а лампа включена. Пыль видна очень хорошо.

Как подключается лампа

Питание возможно от любого источника, включая Power Bank. Я подключил ее к USB-разъему компьютера, но можно воспользоваться любым адаптером питания для розетки.

Купил умную светодиодную ленту Xiaomi. Делюсь впечатлениями

Лампа с регулировкой яркости и цвета

Для управления на корпусе есть три кнопки, которые позволяют включать/выключать прибор, менять яркость свечения и даже менять оттенок. Есть яркий белый, средний и теплый желтый. Если верить мнению ученых, первый настраивает на рабочий лад и бодрит (именно поэтому в классических офисах всегда белый свет), второй является чем-то средним, а третий нужен, если надо посидеть за компьютером перед сном. Я выбрал первый и включаю его даже несмотря на то, что не работаю с бумагами, а просто печатаю. Просто так удобнее и светлее.

Стоит ли покупать мониторную лампу Baseus

Как вы поняли, покупкой я полностью доволен. Может быть она немного дороговата, так как можно найти и более дешевые варианты. Но мои задачи она покрывает на все 100%. Есть небольшие претензии с ”прищепке” крепления, но в остальном все отлично.

Если есть вопросы, задавайте их в комментариях, а если хотите купить себе такую же, вот ссылка на Aliexpress. Свою покупку я сделал в этом магазине.

Купить мониторную лампу Baseus