Очень интересные каналы на любой вкус для тех, кто недавно скачал себе Телеграм

Телеграм регулярно улучшается и обновляется, а вместе с ним увеличивается количество контента в каналах. Не так давно мессенджер даже добавил определенные фишки для поиска новых источников информации: рекомендованные каналы можно найти в поиске и внизу экрана после нажатия кнопки «Подписаться». Однако среди них новые пользователи вряд ли найдут что-то любопытное, так как все эти СМИ без того известны и не нуждаются в рекламе. А как насчет каналов в Телеге с интересным контентом, которые не попадают в рекомендации? Отобрали их на просторах мессенджера — они точно подойдут новым пользователям.

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Образовательный подкаст об истории

Если в школе вам не нравились уроки истории и казались очень скучными, то вам обязательно нужно исправить это в 2024 году! Например, посмотрев подкаст История на ночь, в котором стендап-комики Евгений Чебатков и Расул Чабдаров в шуточной форме рассказывают о различных личностях прошлых лет и событиях. Чтобы выпуски пришлись по вкусу вообще всем, ведущие регулярно пробуют необычные темы, например, в одном выпуске вас ждет биография Бритни Спирс, а в следующем — история Атлантиды!

Подкаст История на ночь

Телеграм-канал о туризме

Нашел в Телеграме крутой канал о путешествиях от Елены Берковской. Это не просто группа, где публикуют фотки или какие-то заметки, а полноценная библиотека различных инструкций, начиная с определенных традиций разных стран и заканчивая правилами получения виз. Интересно, что советы не ограничиваются определенной страной, а к каждому посту прикреплены полезные ссылки. Подпишитесь, если хотите путешествовать с комфортом.

Канал о путешествиях

Читать новости технологий в Телеграм

Телеграм-каналы научились преподносить новости легким и понятным языком. Однако легко воспринимают контент далеко не все. Канал Технокот поможет вам погрузиться в эту сферу с головой и, так сказать, не утонуть в ней! Здесь можно найти новости о нейросетях, умных устройствах, криптовалюте и просто прикольных гаджетах, которые сможет позволить себе каждый.

Технокот в Телеграм

Где скачивать игры на смартфон

В Гугл Плей регулярно появляются новые игры. Присмотреть их вы можете в подборках, но если этого мало, загляните в Телеграм-канал Mobimes — мобильные игры. Они там появляются регулярно и к каждому прикреплено краткое, но подробное описание, благодаря которому вы быстро сможете определиться, достойна ли она вашего внимания. Сюда попадают не только игры для мощных смартфонов, но и для слабых, поэтому канал будет полезен всем владельцам смартфонов.

Игры для смартфона

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Телеграм-канал шоу Бригада У

На Европе Плюс есть мегапопулярное утреннее шоу Бригада У. Посмотреть, чем живут его ведущие и другие сотрудники радиостанции можно в одноименном Телеграм-канале. Подписавшись на него, вы всегда сможете пообщаться с теми, кого слышат миллионы людей по всей стране, а также посмотреть прикольные кружочки и поучаствовать в обсуждениях. Сейчас, например, команда Бригады У находится в Париже на Олимпийских играх, что оценят даже те, кому не особо интересен спорт!

Канал Бригады У

Научный Телеграм-канал

Если науку и технологии вы всегда обходили стороной из-за того, что это сложно и местами утомительно, то вам пора подписаться на Кобуру от Теслы в Телеграм! Вы узнаете массу полезной информации на простом и понятном языке. Ребята публикуют посты коротко, но емко, а также объясняют сложные термины, чтобы у вас не оставалось ощущения недосказанности.

Научный канал в Тг

Лайфхаки для Айфона в Телеграм

Бытует мнение, что Айфон достаточно скуп на различные кастомные настройки, но это не так. В Телеграм-канале AppleInsider.ru вы найдете сотни для лайфхаков для него и другой техники Apple! Об этом вам не скажет ни сам производитель, ни другие издания! Вдобавок ребята регулярно выпускают обзоры на различные полезные гаджеты и аксессуары, объясняя, в чем их ценность. В общем, не канал, а кладезь полезной информации — его стоит всегда держать под рукой!

Лайфхаки для iPhone

Как посмотреть историю уведомлений на Android

Где искать скидки на АлиЭкспресс

АлиЭкспресс по-прежнему остается местом, где можно купить смартфоны и другую технику со скидкой. Чтобы случайно не переплатить или не нарваться на недобросовестного продавца, рекомендую как можно скорее подписаться на Сундук Али-Бабы в Телеграм! Ребята регулярно отбирают только самый топчик с высокой оценкой и положительными отзывами. Думаю, никто из вас не откажется от царь-повербанка с быстрой зарядкой, который подойдет даже для ноутбука! И это далеко не все товары: подпишитесь, чтобы узнать обо всех!

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Телеграм-канал об Андроид-смартфонах

Фанатам Андроид-смартфонов рекомендую обязательно подписаться на канал сайта AndroidInsider.ru. В нем вы найдете самые разные инструкции по настройке, а также решению проблем, коих у платформы предостаточно. Есть не только для смартфонов, но и для планшетов, умных часов и даже телевизоров! Залетайте на канал и находите для себя полезные статьи!

Канал о смартфонах

Телеграм-канал о книгах

Расширить свой кругозор в 2024 позволяют не только соцсети, но и старые-добрые книги. Не можете решить, что почитать? Загляните в Телеграм-канал «Прочитано — книжные отзывы». Здесь читатели из разных стран делятся своими впечатлениями о книгах, а автор регулярно выкладывает подборки произведений, достойных вашего внимания. Получив как можно больше рекомендаций, у вас точно не останется сомнений, что почитать.

Канал о книгах