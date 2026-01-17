«Очень странные дела»: почему сериал Netflix так популярен и где его посмотреть в России бесплатно

Вы наверняка не раз встречали упоминания про сериал Stranger Things: о нем то и дело говорят в соцсетях, на форумах, коллеги на работе. Почему он так популярен и по какой причине его все обсуждают? К счастью, посмотреть «Очень странные дела» в России достаточно легко несмотря на то, что Netflix у нас недоступен. Ниже разберёмся, в чём секрет популярности сериала, и где он доступен с нормальным переводом.

«Очень странные дела» — стоит ли смотреть сериал

Действие «Очень странных дел» разворачивается в тихом американском городке Хоукинс в 1980‑х. После таинственного исчезновения 12‑летнего Уилла Байерса его друзья начинают поиски. Вскоре к расследованию подключаются мать мальчика Джойс и шеф полиции Джим Хоппер. Затем они обнаруживают загадочную девочку Одиннадцать (в исполнении Милли Бобби Браун), обладающую телепатическими способностями.

Выясняется, что в городе действует секретная лаборатория, где проводятся опасные эксперименты, а герои сериала «Очень странные дела» сталкиваются с параллельным измерением — «Изнанкой», где обитают монстры. Потусторонние силы начинают угрожать всему городу Хоукинсу — герои должны его спасти.

Однако мистика — далеко не единственная причина успеха сериала «Очень странные дела». Сериал погружает зрителя в атмосферу 80-х через саундтрек с хитами того времени. А детали быта? В кадре то и дело встречаются громоздкие телевизоры, кассетные плееры, игровые автоматы. У зрителей старшего поколения это вызывает тёплые ностальгические чувства, а молодёжь воспринимает как увлекательное путешествие в прошлое. К тому же, в «Очень странных делах» сочетается сразу несколько жанров: хоррор, детектив, драма и немного комедии благодаря диалогам.

Где смотреть «Очень странные дела» 5 сезон

Наконец, «Очень странные дела» — сериал про животрепещущие темы: дружбу, взросление, борьбу со страхом, потерю близких. Зрителя привлекает и взросление персонажей, которые меняются в лучшую сторону по ходу сериала. Не удивляет, что посмотреть пятый сезон «Очень странных дел» онлайн решили почти 60 млн человек прямо в день премьеры. Сериал Starnger Things доступен в России.

Если вы любите смотреть шоу, когда они завершены, то это идеальный случай. «Очень странные дела» завершен, а потому можно смело посвятить его просмотру ближайшие дни и недели. Тем более, лазить по непонятным сайтам не придется, ведь он доступен бесплатно на российских платформах.