OnePlus показала, каким будет OnePlus 11, но так и не представила его

Под конец года мы ждали много анонсов интересных телефонов, которые будут рвать рейтинги продаж в 2023 году или делать то же самое с рейтингами производительности. Ведь они будут работать на новейшем Snapdragon 8 Gen 2. И пусть Samsung не будет первой, кто представит что-то новое, мы получили некоторые другие устройства, которые пока не поступили в продажу, но уже были официально представлены общественности. Среди них, например, Xiaomi с ее смартфоном 13-го поколения, который некоторое время назад лишился приставки ”Mi”. Теперь же мы поговорим о OnePlus 11, который тоже вызывает немало интереса, хотя сейчас у компании наблюдается некоторый спад и нет былого запала. Будем надеяться, что это временное явление. Возможно, все точки расставит информация о новой модели.

Когда выйдет новый OnePlus 11

OnePlus сделал действительно мощный ход с запуском своего нового телефона, чем привлекла к себе немало внимания со стороны фанатов смартфонов. OnePlus 11 5G официально представлен, но нам придется подождать пару месяцев, чтобы узнать все о его секретах и ​​спецификациях.

Мероприятие по запуску OnePlus 11 должно состояться в Нью-Дели, Индия, 7 февраля 2023 года. Наряду со своим следующим смартфоном компания также планирует выпустить OnePlus Buds Pro 2. Первое поколение наушников пользовалось широкой популярностью в мире. Даже немного обидно, что при своей цене оно не нашло широкого распространения в нашей стране. Эти наушники предлагали хороший звук с большим упором на низкие частоты, что особенно актуально для любителей современной музыки.

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Каким будет OnePlus 11

Тизер предстоящего события не раскрывает слишком много информации и не делится с нами огромным количеством реальных фактов. Тем не менее, на основании довольно скрытного, но все же изображения телефона, можно сделать вывод, что просочившиеся рендеры, которые мы ранее видели в Сети, являются правдивыми, и телефон действительно будет выглядеть так, как мы думали.

Само мероприятие, которое пройдет подозрительно близко к мероприятию Samsung по запуску линейки Galaxy S23, называется ”Облако 11”. Название может показаться немного странным, и так оно и есть. Объяснение, которое дает компания. выглядит довольно странно. Поэтому нам надо дождаться официального анонса и только потом делать выводы, что да как.

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Тизер нового OnePlus

Хотя нам придется ждать почти два месяца для полного раскрытия OnePlus 11 5G, компания дразнит нас двумя деталями, которые наверняка порадуют фанатов марки. Во-первых, Alert Slider действительно возвращается после разочаровывающего отсутствия на OnePlus 10T. Это тот самый, удобный переключатель режимов, который выделял смартфоны бренда на фоне всех остальных устройств на Android. Что-то подобное есть только в iPhone, но даже там это реализовано не так хорошо. У решения от Apple доступно только два положения, а OnePlus предлагает сразу три, что в полтора раза более функционально. Компания ранее обещала, что ее удобный переключатель звонка не умер навсегда, поэтому приятно видеть, что он возвращается так скоро и нас не обманули.

Будет ли OnePlus снимать лучше

А еще партнерство с Hasselblad продолжается и в этой модели, в том числе благодаря индивидуальному профилю настройки цвета. Предыдущее поколение показало, что компании есть еще над чем поработать. Поэтому будем надеяться, что на этот раз все пойдет намного лучше.

Поскольку до мероприятия осталось почти два месяца, нам придется ждать довольно долго, прежде чем все тайное станет явным, а новый смартфон предстанет перед нами во всей красе. Тем не менее, компания любит поддразнивать пользователей своими тизерами. А если вспомнить, что CES не за горами, не удивляйтесь, если мы скоро узнаем дополнительную информацию из официальных источников. Так, постепенно, мы подойдем к презентации, на которой телефон будет раскрыт полностью. А еще будет много сторонних утечек, которые тоже могут оказаться очень интересными.

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