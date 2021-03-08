OnePlus рассказала, когда выйдет OnePlus 9 и какая у него будет камера

День, которого ждали поклонники OnePlus, наконец-то наступил. Компания официально подтвердила дату запуска своей следующей флагманской серии телефонов. Каждое поколение этого устройства вызывало немало интереса. В первую очередь это было связано с его невысокой ценой, но очень крутыми характеристиками. В прошлом году многое поменялось и компания теперь придерживается иного способа продвижения своей продукции. Флагманы стали дороже, но появились бюджетные модели, чтобы все могли позволить себе купить смартфон OnePlus. Этот год наверняка продолжит начатые традиции и принесет нам развитие запущенных в прошлом году моделей, но флагманы все равно вызывают намного больше интереса, чем все остальное.

Когда выйдет OnePlus 9

Теперь можно быть уверенными, что серия OnePlus 9 будет запущена 23 марта 2021 года в 10:00 по восточному времени (18:00 по Москве). Если не хотите пропустить это событие, отметьте его в календаре и поставьте напоминание. Так же можете просто подписаться на наш новостной Telegram-канал, в котором мы сразу после мероприятия расскажем об этом смартфоне. Посмотреть презентацию можно будет на официальном сайте OnePlus.

Зачем сооснователь OnePlus купил компанию создателя Android

Компания также подтвердила то, о чем ходили слухи в течение нескольких последних недель. OnePlus теперь работает с Hasselblad над функциями камеры в своих телефонах. Это партнерство приведет к появлению в будущих телефонах 9-й серии новых функций, которые были разработаны совместно специалистами этих двух компаний.

OnePlus с Hasselblad

Hasselblad — одна из самых уважаемых компаний в мире, которые связаны с фотографией. Если вам не знакомо это название, достаточно сказать, что камерами этой компании были сделаны культовые фотографии высадки экипажа Аполлона-11 на Луну в 1969 году. Компания занимается не только производством программного обеспечения, но и производством аппаратной части камер.

Ранее в этом году генеральный директор OnePlus Пит Лау уже говорил о том, что его компания постарается стать номером один в мире мобильной фотографии. Подтверждение партнерства говорит о том, что компания действительно готовится к тому, чтобы сделать очень важный шаг в этом направлении.

OnePlus, скорее всего, подождет до запуска 23 марта, чтобы подробно рассказать о возможностях камеры новых устройство. Тем не менее, у нас уже есть немного информации.

Чего я жду от OnePlus в 2021 году. И чего ждете вы?

Каким будет OnePlus 9

Что касается аппаратного обеспечения, то серия OnePlus 9 будет использовать специальный датчик Sony IMX789. Это сделает его самым большим датчиком основной камеры на телефоне OnePlus на сегодняшний день. Он может обеспечивать создание снимков в 12-битном формате RAW, а также снимать видео в формате 4K со скоростью 120 кадров в секунду или в формате 8K со скоростью 30 кадров в секунду. Такие показатели выглядят более чем внушительно и действительно могут сделать камеру ”девятки” одной из лучших, если не лучшей в своем роде.

Некоторые программные функции, созданные с помощью Hasselblad, также появятся на телефонах 9-й серии. Наиболее важным из них является калибровка естественного цвета. Как следует из названия, функция призвана обеспечить более точные цвета фотографий и видео, снятых на новые телефоны китайского бренда. Компания заявляет, что это ”самая технически сложная” функция, поэтому в первую очередь уделяется внимание именно ей.

Объектив произвольной формы

OnePlus также представит объектив произвольной формы в смартфонах 9-й сери. Он может ”практически устранить” искажение краев на сверхшироких фотографиях.

В будущем появится совместная разработка под названием Hasselblad Camera for Mobile. Но для этого придется подождать еще более поздних моделей — в OnePlus 9 этого не будет. Компания планирует инвестировать 150 миллионов долларов в течение следующих трех лет в развитие этой системы и связанных с ней функций. Это не такая большая сумма и ждать существенного повышения стоимости устройств только из-за этого не стоит. Впрочем, найдется и масса других причин для этого.

На что компания сооснователя OnePlus получила от Google 15 миллионов долларов

OnePlus надеется в конечном итоге создать новые инновационные возможности обработки изображений для своих телефонов. Они могут включать панорамную камеру с углом обзора 140 градусов, технологию T-образных линз для более быстрой автофокусировки в передней камере и многое другое.

Как видим, OnePlus действительно хочет занять лидирующие позиции и уже перестает быть компанией, которая собирала лучшее с рынка и выпускала это под своим брендом. Теперь она будет сама диктовать условия, а так, кто знает, может быть она даже сможет занять те позиции, которые до сих пор занимает Huawei в мире мобильной фотографии. Верите в это?