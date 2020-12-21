OnePLus выпустит смарт-часы. Теперь точно!

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин 0

Некоторое время назад мы уже не рах рассказывали о том, что OnePlus готовит свои собственные умные часы. Учитывая, что уже у всех крупных производителей есть подобный продукт сомнений в том, что он будет и у OnePlus не приходится. Но теперь, кроме простых догадок и логических рассуждений, у нас есть еще и слова руководства компании, которое дало понять, что OnePlus работает в этом направлении. Вы можете вспомнить, что несколько месяцев назад компания тизерила свои намерения в социальных сетях, но с того времени могло многое поменять. Теперь выяснилось, что все в силе и мы вправе продолжать ждать новинку. Вот толкьо в этой истории все равно не хватает подробностей.

OnePlus

Часам OnePlus быть. Но когда, пока не понятно.

Смарт-часы OnePlus

Согласно 9to5Google, Лю Цзоху подтвердил в интервью, что компания разрабатывают продукты для умных часов. Он также добавил, что OnePlus работает с Google над улучшением взаимодействия Wear OS с телефонами и телевизорами на Android.

Сама OnePlus уже давно занимается не только выпуском смартфонов. В настоящее время производит гарнитуры OnePlus Buds, смарт-телевизоры OnePlus TV и другие продукты. Ранее в этом году на индонезийском веб-сайте сертификации IMDA появилось устройство под названием OnePlus Watch с моделью W301GB. Есть все основания полагать, что речь идет о грядущих умных часах OnePlus.

Немного может сбить сообщение Макса Джея о том, что OnePlus отложила запуск OnePlus Watch. Сколько еще придется ждать пока непонятно, да и сам макс ничего не сказал о том, почему компания приняла такое решение. Впрочем, по согласно источникам, причиной задержки могут быть «некоторые серьезные проблемы в производстве или разработке программного обеспечения».

Тот там, то тут мелькали подобные концепты, который мало чего под собой имеют.

OnePlus и Wear OS

Google запустила операционную систему Android Wear для смарт-часов в 2014 году и переименовала ее в Wear OS в 2018 году. Wear OS — это ветвь Android, разработанная для носимых смарт-устройств. Большой упор в операционной системе сделан на обработку информации с различных датчиков и взаимодействие с сервисами Google, включая ассистента.

Рынок электроники уже давно начал менять и теперь недостаточно просто закачивать на рынок новые и новые модели смартфонов. Пользователям сейчас нужно что-то большее. Уходящий год доказал, что людям нужны носимые устройства. Пандемия только помогла закрепить этот результат. Именно поэтому многие компании и начали делать часы. А те, кто делал их и до этого, поспешил выпустить новые модели.

А вдруг OnePlus Watch будут выглядеть так? Примеров много.

Учитывая то, что OnePlus пока довольно уязвима, так как предлагает по сути несколько линеек смартфонов (а до этого года по сути только одну), ей надо вливаться в это течение как можно быстрее. Раньше поведение компании было оправдано. Особенно когда на старте своей деятельности она могла продавать их по ценам существенно ниже рыночных. Сейчас все изменилось и флагманы OnePlus стоят столько же, а иногда и дороже моделей конкурентов.

Какими будут умные часы OnePlus

Так как большого количества информации о новых часах нет, мы пока может только предполагать, что нас ждет. Как сообщалось ранее, часы должны были выйти к концу года. Это было бы хорошо, для компании, так как она смогла бы сразу продать их в большом количестве тем, кто покупает подарки себе и близким.

Теперь запуск с большой долей веростяности отложен до презентации OnePlus 9, которая по слухам должна состояться в первые месяцы 2021 года. Если у компании поулчится решить проблемы до этого времени, она выйдет на рынок с новым продуктом в самы разгра спроса. Тем более аналитики прогнозируют то, что и дальше продажи умных часов будут расти. На воле выпуска смартфона с камерой Leica создание собственный часов сильно укрепит позиции компании на мировом рынке.

Часы OnePlus могут быть или квадратными или круглыми. Больше вариантов не дано.

Сколько будут стоит смарт-часы OnePlus

Правда, есть мнение, что в отличие от многих других аналогичных продуктов, OnePlus Smartwatch будет иметь более высокую цену. Скорее всего это будут серьезные часы с большим количеством функций и датчиков. Вряд ли они будут выпускаться, как замена Xiaomi Mi Band. Куда более вероятно, что мы получим аналог Samsung Galaxy Watch. А вот по дизайну, если верить утечкам, это будет почти полная копия Apple Watch. Впрочем, этим нас не удивить и китайские производители предлагали что-то подобное.

Кроме того, мы знаем, что между OnePlus и Qualcomm существует некая связь. Так что вполне вероятно, что OnePlus Smartwatch будут работать именно ан чипсете Qualcomm. По крайней мере, с как минимум 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. Больше подробностей пока нет, но скоро у нас появятся другие новости об этом гаджете.

Теги
Лонгриды для вас
Часы
Я бы такое не купил, а вы? Три примера странных гаджетов

А с какой целью вы обычно заходите на AliExpress? Лично мне нравится просто походить по нему, чтобы удивиться тому, что могут придумать трудолюбивые китайцы, чтобы это продать. Там чего только нет - на любой вкус и из любой сферы жизни. В этой статье я расскажу про некоторые необычные гаджеты из категории ”носимая электроника”. Например, о смарт-часах, которые выполняют роль полноценного смартфона, а их размер позволяет чуть ли не фильмы на них смотреть. Лично себе я бы такие не купил, но понимаю, что это может даже стать трендом. Не зря я называю Китай ”страной - мозговым штурмом”. Там реализуется все, включая самые безумные идеи, а дальше просто смотрится, что ”вырулит”.

Читать далее
Snapdragon 765
Какой процессор Qualcomm стал самым крутым в этом году

Если сегодня среди лучших телефонов Android есть что-то постоянное, так это то, что все они работают на чипсетах Qualcomm. Процессоры именно этой компании де-факто являются выбором производителей телефонов, выпускающих флагманские устройства, и в 2020 году они укрепили эту позицию, выпустив Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus. Но появление в 2020 году Snapdragon 765 для нас является куда более важным и значимым событием. Без преувеличения я бы назвал его эпохальным. Вы спросите почему и будете правы. Все знают, чего ожидать от флагманского процессора Qualcomm, но со Snapdragon 765 производитель показал, что он может предложить тот же уровень производительности по более низкой цене. И это может перевернуть не только мир мобильных смартфонов, но даже бизнес самой Qualcomm.

Читать далее
Apple Watch
Почему пользователи Android должны радоваться, что существуют Apple Watch

Пару недель назад Apple показала миру свои новые Apple Watch Series 6. Вы скажете, что это не новость для нашего портала, да и вообще это уже не новость, и будете правы. Я не буду расписывать, что они из себя представляют, хотя что-то интересное в них есть. Я больше хочу порассуждать на тему того, чем они хороши для нас с вами, и какое влияние они окажут на всю индустрию умных часов в целом. Может показаться, что продукция Apple, будь то iPhone, iPad или Apple Watch существуют в своем мирке, но это не так. Нам надо пристально присматриваться к тому, что у них там происходит, чтобы понимать, чего ждать. Вот и давайте присмотримся повнимательнее.

Читать далее
Новый комментарий