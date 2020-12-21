OnePLus выпустит смарт-часы. Теперь точно!

Некоторое время назад мы уже не рах рассказывали о том, что OnePlus готовит свои собственные умные часы. Учитывая, что уже у всех крупных производителей есть подобный продукт сомнений в том, что он будет и у OnePlus не приходится. Но теперь, кроме простых догадок и логических рассуждений, у нас есть еще и слова руководства компании, которое дало понять, что OnePlus работает в этом направлении. Вы можете вспомнить, что несколько месяцев назад компания тизерила свои намерения в социальных сетях, но с того времени могло многое поменять. Теперь выяснилось, что все в силе и мы вправе продолжать ждать новинку. Вот толкьо в этой истории все равно не хватает подробностей.

Смарт-часы OnePlus

Согласно 9to5Google, Лю Цзоху подтвердил в интервью, что компания разрабатывают продукты для умных часов. Он также добавил, что OnePlus работает с Google над улучшением взаимодействия Wear OS с телефонами и телевизорами на Android.

Сама OnePlus уже давно занимается не только выпуском смартфонов. В настоящее время производит гарнитуры OnePlus Buds, смарт-телевизоры OnePlus TV и другие продукты. Ранее в этом году на индонезийском веб-сайте сертификации IMDA появилось устройство под названием OnePlus Watch с моделью W301GB. Есть все основания полагать, что речь идет о грядущих умных часах OnePlus.

Немного может сбить сообщение Макса Джея о том, что OnePlus отложила запуск OnePlus Watch. Сколько еще придется ждать пока непонятно, да и сам макс ничего не сказал о том, почему компания приняла такое решение. Впрочем, по согласно источникам, причиной задержки могут быть «некоторые серьезные проблемы в производстве или разработке программного обеспечения».

OnePlus и Wear OS

Google запустила операционную систему Android Wear для смарт-часов в 2014 году и переименовала ее в Wear OS в 2018 году. Wear OS — это ветвь Android, разработанная для носимых смарт-устройств. Большой упор в операционной системе сделан на обработку информации с различных датчиков и взаимодействие с сервисами Google, включая ассистента.

Рынок электроники уже давно начал менять и теперь недостаточно просто закачивать на рынок новые и новые модели смартфонов. Пользователям сейчас нужно что-то большее. Уходящий год доказал, что людям нужны носимые устройства. Пандемия только помогла закрепить этот результат. Именно поэтому многие компании и начали делать часы. А те, кто делал их и до этого, поспешил выпустить новые модели.

Учитывая то, что OnePlus пока довольно уязвима, так как предлагает по сути несколько линеек смартфонов (а до этого года по сути только одну), ей надо вливаться в это течение как можно быстрее. Раньше поведение компании было оправдано. Особенно когда на старте своей деятельности она могла продавать их по ценам существенно ниже рыночных. Сейчас все изменилось и флагманы OnePlus стоят столько же, а иногда и дороже моделей конкурентов.

Какими будут умные часы OnePlus

Так как большого количества информации о новых часах нет, мы пока может только предполагать, что нас ждет. Как сообщалось ранее, часы должны были выйти к концу года. Это было бы хорошо, для компании, так как она смогла бы сразу продать их в большом количестве тем, кто покупает подарки себе и близким.

Теперь запуск с большой долей веростяности отложен до презентации OnePlus 9, которая по слухам должна состояться в первые месяцы 2021 года. Если у компании поулчится решить проблемы до этого времени, она выйдет на рынок с новым продуктом в самы разгра спроса. Тем более аналитики прогнозируют то, что и дальше продажи умных часов будут расти. На воле выпуска смартфона с камерой Leica создание собственный часов сильно укрепит позиции компании на мировом рынке.

Сколько будут стоит смарт-часы OnePlus

Правда, есть мнение, что в отличие от многих других аналогичных продуктов, OnePlus Smartwatch будет иметь более высокую цену. Скорее всего это будут серьезные часы с большим количеством функций и датчиков. Вряд ли они будут выпускаться, как замена Xiaomi Mi Band. Куда более вероятно, что мы получим аналог Samsung Galaxy Watch. А вот по дизайну, если верить утечкам, это будет почти полная копия Apple Watch. Впрочем, этим нас не удивить и китайские производители предлагали что-то подобное.

Кроме того, мы знаем, что между OnePlus и Qualcomm существует некая связь. Так что вполне вероятно, что OnePlus Smartwatch будут работать именно ан чипсете Qualcomm. По крайней мере, с как минимум 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной. Больше подробностей пока нет, но скоро у нас появятся другие новости об этом гаджете.