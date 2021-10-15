Перестал смотреть YouTube и начал его слушать. Как так вышло

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Иван Герасимов 0

Теперь можно с уверенностью говорить: YouTube заменил нам телевидение. Я понял это еще на самоизоляции в прошлом году, но окончательно убедился на днях, когда пришло push-уведомление, напоминающее об оплате кабельного ТВ. Понял, что в привычном ТВ нет смысла: можно смотреть фоном, хотя, рекламы там больше. YouTube развивается аналогично телевидению: сначала мы внимательно смотрели видео, потом стали искать то, что нам интересно, теперь мы включаем ролики фоном и слушаем их, занимаясь своими делами. Прямо как с телевидением! А еще мы не знаем, что делать, если YouTube закроют, какие у него есть альтернативы.

Смотреть YouTube или слушать?

Что смотреть на YouTube

На этом ресурсе есть много интересных вещей. Во-первых, с помощью YouTube мы стали намного самостоятельнее, чем раньше. Теперь каждый может сделать ремонт в квартире, починить поломку или выучить иностранный язык. Именно так я и делаю в свободное от работы время. К тому же, если вам не нравится то, как это преподает один человек, вы всегда сможете найти альтернативу, сделав изучение более комфортным. Во-вторых, пару лет назад стало открытием, что многие подкасты имеют видеоверсию. Пристально смотреть их не получается, ровно как и внимательно слушать.

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Уж слишком много дел, а бурчание подкаста фоном всегда успокаивает. Например, когда живешь один — создается приятное ощущение, что у тебя в комнате о насущном болтают друзья. Судя по тому, как мои знакомые смотрят видео, все превратилось в подкасты: мы включаем их на смартфоне и идем заниматься делами.

Во многом мы делаем так не только по той причине, что хотим узнать что-то новое — нам нравится, когда воспроизводится видео. Можно даже не запоминать, о чем идет речь, главное — это помогает чувствовать себя комфортно. Прямо как любой ТВ-канал, который мы включали, придя домой после работы лет десять назад.

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Подкасты на YouTube

Моя подруга ненавидит подкасты просто за то, что они есть. Она считает, что в них нет смысла: собираются взрослые мужики, говорят о какой-то ерунде, вдобавок матерятся. Такое мнение у нее сформировалось после того, как водитель такси включил KuJi Podcast, пока они ехали из одного города в другой. Не знаю, чем ей не угодил такой разговорный формат: по сути в нем нет ничего нового, это привычный нам формат радиошоу, которые сейчас переехали в Интернет и могут ни в чем себя не ограничивать.

Подкасты записывать проще: не нужно активности, никто никуда не торопится

Есть и музыкальные подкасты — это миксы, которые звучат на радио. Кстати, нынешнее радио хромает на обе ноги и приходится активно осваивать интернет-пространство, в результате чего нудные выпуски утренних передач гордо именуют подкастами. Но мы-то с вами всё прекрасно понимаем. В любом случае, даже читатели нашего Telegram-чата считают, что видеоподкасты удобнее слушать, чем смотреть.

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Плюсы Ютуба

Несомненно, YouTube — это универсальная площадка, где все могут проявить себя по-своему. Тем приятнее случайно находить какие-то каналы, которые расширяют наш кругозор. Тем не менее, пока мы пользуемся YouTube, блоги все больше превращаются в аудиоподкасты. Блогеры работают над картинкой, а большинство людей попросту не смотрят на нее. Так делают многие: в большинстве случаев нет смысла смотреть на новый смартфон, который и так уже видел.

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Удобнее положить устройство с включенным видео и слушать информацию, пока, например, моешь посуду. Тем привычнее то, что YouTube работает в свернутом окошке или в фоновом режиме, пока мы сидим Twitter или листаем ленту в Instagram. Информация, в общем-то, усваивается, фоновый шум есть и этого достаточно. Получается, что все видео на YouTube могут считаться подкастами?

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Чем подкаст отличается от блога

Студия для записи подкаста напоминает эфирную студию радио

Если обратиться за помощью к поисковику, то можно найти множество статей, описывающих отличия этих форматов. Знаете, на мой субъективный взгляд, блог и влог давно превратились в одно целое, а между блогами и подкастами практически нет отличий. И то, и другое мы можем посмотреть, лучше, конечно, послушать. В наше время эти понятия переплелись, став очень похожими. Единственное — некоторые подкасты существуют лишь в аудиоформате, в этом случае их никак нельзя назвать блогами.

Развитие YouTube привело к появлению новых форматов, о которых мы даже не могли подумать. Со стороны может показаться, что видео логичнее смотреть. Но ролики у блогеров настолько перестали зависеть от визуальной составляющей, что вы можете их слушать и не пропустить ничего важного.

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