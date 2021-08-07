Почему бумажные письма лучше мессенджеров

В 2021 году сложно представить нашу жизнь без мессенджеров. С ними наша жизнь стала удобнее и отказываться от их использования опрометчиво: увы, даже голосовые звонки утратили актуальность, что уж говорить об обычных бумажных письмах. Однако даже в наши дни от бумажных писем есть много пользы. Они давно перестали быть инструментом для общения, зато у них появились другие варианты использования. Рассказываем о том, почему пришло время закрыть WhatsApp и Telegram, чтобы ненадолго отвлечься и написать бумажное письмо.

Письмо от руки развивает мозг

Процесс написания письма задействует сразу несколько участков головного мозга, которые связаны с мышлением, памятью и даже ориентацией в пространстве. Таким образом, пока человек пишет письмо от руки, развивается моторика. Более того, записанная информация лучше запоминается, чем напечатанная — это связано с тем, что текст менее однообразен, а в памяти сохраняется совокупность всех деталей и общий вид, из которого потом и вспоминается необходимое.

Бумажные письма приводят мысли в порядок

Заметили, как быстро печатаете сообщение в мессенджере или социальной сети? А сколько сообщений отправляете друг за другом? Бывает, после такого сложно вспомнить, о чем шла речь. Ученые считают, что скорость письма и скорость мысли примерно одинаковы — это объясняет то, что во время быстрой печати на клавиатуре постоянно из головы вылетает важная мысль. Письмо помогает успокоиться, сосредоточиться и разобраться в собственных мыслях.

Письмо позволяет лучше формулировать мысль

Скорость печати превышает скорость человеческой мысли. Человек, который строчит сообщения в мессенджере одно за другим, невольно торопит свою мысль, хотя зачастую в этом нет необходимости. Когда пишешь письмо от руки, есть время подумать и правильно сформулировать текст.

В смартфонах предусмотрена функция автоматического исправления ошибок, но в основном мы всегда отключаем эту функцию — она мозолит глаза да и к ошибкам сейчас все нейтральны, к чему об этом вспоминать в интернете? Противоположная история с написанием письма — в этой ситуации пишущий вынужден задумываться о правильном варианте написания. Это очень полезно, ведь в процессе запоминается написанное. Как относитесь к ошибкам в переписке? Поделитесь с нами в уютном Telegram-чате!

Письмо от руки круче Secret Chat в Telegram

Если положить перед собой чистый лист и взять ручку, то в комфортной обстановке можно написать всё, что приходит на ум. Иногда получается выдать такое, чего сам о себе не знаешь. В дальнейшем можно проанализировать написанное и сделать для себя какие-то выводы.

Во-вторых, по тексту в чате сложно сказать что-то о человеке, а вот по его почерку можно — запросто понимаешь, в каком настроении человек, какой у него характер в момент написания. Очень важно и то, что письмо позволяет лучше переживать невзгоды и тяжелые дни, события: когда пишешь об этом на бумаге, становится гораздо легче и плохое настроение улетучивается, ведь зачастую мы пишем о чувствах и эмоциях.

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Психологи рекомендуют интересный способ разгрузки — написать о чем-то плохом для себя, перечитать и сжечь, чтобы провести профилактику своих душевных переживаний. Клавиатура ноутбука или смартфона не может похвастаться тем же — вряд ли получится излить свои переживания, а затем просто очистить чат в Telegram. Кстати, о важности цифровой гигиены рассказываем в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

Как отдохнуть от смартфона с помощью письма

Мы уже рассказывали о том, насколько важно иногда отдыхать от смартфона и интернета. С помощью ручки и листа бумаги можно сделать то же самое — такой способ помогает избавиться не только от плохого настроения, но и от дурных мыслей и странных ощущений. Бумага стерпит всё, а человек получит шанс немного расслабиться и перевести дух, ведь это намного лучше, чем постоянно обновлять ленту в Instagram или чтения бесполезных новостей.

Как отследить письмо

Если вы давно этого не делали и думаете, что письмо будет идти очень долго, или его вовсе потеряют — не торопитесь с выводами. При отправке можно выбрать отслеживание письма. Таким образом, вы не потеряете его из виду и будете знать, где оно находится в данный момент. Кстати, интересен тот факт, что доставка письма составляет не так много времени — моё доставили за 5 дней.

Написание письма — очень интересное и увлекательное занятие. Безусловно, в наше время сложно выделить пару часов для того, чтобы сесть и в спокойной обстановке что-нибудь написать. Бумажные письма давно стали экзотикой, у них нет возможности тягаться с WhatsApp и Telegram, но в них до сих пор много пользы. Например, это прекрасный вариант, чтобы расслабиться, когда почувствуете, что пришло время немного перезагрузиться.