Почему для Android нет хорошего аналога AirPods

Несмотря на то, что на рынке существует множество настоящих беспроводных наушников, нет никаких сомнений в том, что AirPods от Apple безраздельно властвуют на нем. Apple захватила почти половину рынка в 2020 году, и даже у таких тяжеловесов, как Samsung и Xiaomi была лишь небольшая часть этой доли, несмотря на их гораздо более сильные позиции в мире смартфонов. Но почему AirPods так популярны, учитывая их ориентированные на Apple функции, высокие цены и множество потенциально более выгодных конкурентов? Проще всего сказать, что это просто маркетинг и ”секта Apple”, но правда гораздо сложнее. Тут и удачное время запуска, и угаданные тренды, и даже общее положение дел внутри компании.

Преимущества AirPods

Критики любят обвинять Apple в том, что она создала свой собственный закрытый мир, из которого трудно (или невозможно) выйти, не потеряв полезные функции или даже целые устройства. Например, вы можете использовать AirPods с телефоном Android или ПК на Windows, но вы потеряете ту интеграцию, которая и лежит в основе этих наушников. Лучше всего она проявляется с iPhone, iPad, Apple Watch и компьютерами на Mac.

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Сравните это с наушниками, не зависящими от платформы. Они предлагают аналогичные функции для разных платформ и даже предоставляют вам выбор голосовых помощников. Теоретически все очень хорошо, но минусы в таких устройствах все равно есть. Они и мешают пользователям переходить с AirPods на более дешевые модели.

Именно эта ”блокировка” делает AirPods такими привлекательными. Apple контролирует как оборудование, так и программное обеспечение своих продуктов. Она может интегрировать функции, которые недоступны конкурентам во многом из-за отсутствия унификации.

Первые TWS-наушники

Apple первой выпустила TWS наушники, которые можно было просто достать из кейса, вставить в уши и начать пользоваться. Со временем такое решение предложили и другие бренды, но до выпуска первого более-менее конкурентоспособного варианта прошло не меньше года. Даже лидеры индустрии, вроде Harman, Google, Samsung и других не смогли сразу научиться не только синхронизировать наушники между собой, но и подключать их к телефону.

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Когда конкуренты догнали Apple, она добавила некоторые новые функции, вроде пространственного звука и автоматического переключения источника в AirPods Pro. Конкурентам опять понадобилось время, чтобы догнать купертиновцев. Во многом это связано с тем, что такие функции должны быть интегрированы в операционную систему, а имея к ней полный доступ, сделать это намного проще.

Вы скажете, что Samsung Galaxy Buds Pro тоже так умеют, но южнокорейским специалистам понадобилось примерно полгода. Это вечность в мире потребительских технологий. Да и работают эти функции только в экосистеме Samsung и более того, только на самых новых устройствах с поддержкой операционной системы One UI 3.1.

Лучшие TWS-наушники

Я не говорю, что продукт Apple самый лучший по всем параметрам. AirPods могут не всегда иметь лучшее качество звука, время автономной работы или совместимость, но у них есть гораздо большее преимущество. Компания постоянно повышает качество своих наушников и на опережение формирует данный рынок. Проще говоря, она предлагает то, что со временем скопируют остальные. Выигрывают от этого все.

А вот и рейтинг: Лучшие TWS-наушники 2020 года

Другие производители поддерживают гораздо более разобщенную инфраструктуру гаджетов и программных продуктов. Поэтому они далеко не всегда могут угнаться за огороженной ”песочницей” Apple. Время — это еще не все, но это важно.

Новые устройства Apple

Apple редко первой предлагает новые устройства. iPod был далеко не первым MP3-плеером на полках магазинов, а iPhone появился спустя годы после того, как начали выходить первые смартфоны, хоть и предложил настолько новое видение, что изменил всю индустрию средств связи. Тем не менее, у компании есть умение выходить на рынок достаточно рано, чтобы захватить его, но не слишком рано, чтобы успеть поучиться на ошибках других. AirPods — это хрестоматийный пример оптимального выбора времени для Apple.

Наушники Bluetooth безусловно были доступны задолго до того, как Apple представила первые AirPods в декабре 2016 года (идеальный подарок на рождество), но их аудитория только начинала расти. Именно в этом году, по данным аналитических агентств, продажи беспроводных наушников в США превысили объемы продаж проводных аналогов.

При этом устройства того времени были далеки от совершенства. Они все равно имели какие-то провода, сложно подключались и требовали постоянной подзарядки от розетки каждые несколько часов. Нужен был продукт, который все это исправит, и им стали AirPods. Подключение открытием кейса, до суток работы без розетки (с зарядкой от кейса) и удобный формат. Этого было достаточно, чтобы вывести беспроводные наушники на новый уровень.

Одни из самых дешевых TWS-наушников. Стоит ли их покупать?

Пусть первое поколение и было не лишено недостатков, но потом продукт совершенствовался и даже дошел до AirPods Pro, обзор которых выходил на AppleInsider.ru, которые намного лучше звучали, обеспечивали активное шумоподавление и другие функции.

Да, маркетинговое влияние Apple сыграло огромную роль в успехе AirPods. Помогло и то, что Apple подтолкнула AirPods, убрав разъем для наушников на iPhone 7. Но ни одно из этих решений не помогло бы, если бы Apple пришла слишком поздно или рано без существенных преимуществ. Сочетание этих факторов гарантировало успех новому продукту.

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Какие наушники без проводов купить

Вы обязательно найдете высококачественные TWS-наушники, такие, как Samsung Galaxy Buds Pro или Sony WF-1000XM3. Однако рынок буквально перенасыщен огромным количеством моделей, которые имитируют дизайн AirPods. Настоящие беспроводные наушники от Huawei, OnePlus и Xiaomi (среди многих других) имеют некоторые косметические отличия, но явно идут на поводу у Apple. Это тоже говорит о том, что в свое время купертиновцы сделали правильный выбор.

Проблема сторонних наушников, которые выпускаются не для конкретного смартфона, как AirPods или Galaxy Buds Pro, является то, что они не сильно отличаются от простых ”затычек” или комплектных наушников. Главное их отличие только в том, что они беспроводные, а вышеупомянутые наушники действительно являются отдельным гаджетом с собственными функциями.

Да, AirPods стоят дорого, а покупать их стоит только, если у вас iPhone или другие продукты Apple, но отрицать то, что у них нет аналогов по сочетанию функций и звука, как минимум нелогично или и вовсе глупо. Так же, как Apple Watch стали лучшими часами, пусть и только для iPhone, AirPods (особенно версия ”Pro”) являются лучшими наушниками в закрытом мире Apple. Можно не любить iPhone, но спорить с этим не стоит. Хотя, я буду рад увидеть ваше аргументированное взвешенное мнение, пусть и отличное от моего, в комментариях к этой статье.