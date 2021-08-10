Почему физическая клавиатура круче экранной

Когда я заканчивал школу, сенсорная Nokia 5230 переворачивала игру — это был первый массовый смартфон с сенсорным экраном. Еще у этого телефона был брат (или сестра, тут решайте сами) Nokia C6 — слайдер с QWERTY-клавиатурой и сенсорным экраном. В 2011 году — это просто «вау!». Думаю, и сейчас подобный девайс тоже удивил бы многих, например, у Galaxy Fold ведь получилось? Нынешние смартфоны надоели своим одинаковым дизайном и, знаете, сейчас бы смартфон с физической клавиатурой! А что, ведь это круто! Рассказываем, почему физическая клавиатура по-прежнему актуальна и ее дико не хватает в современных смартфонах.

Почему-то в какой-то момент производители смартфонов с чего-то решили, что мир не нуждается боле в кнопочной клавиатуре. Окей, сгинули обычные звонилки. Но, на мой скромный взгляд, QWERTY-клавиатуры в смартфонах сгинули совершенно незаслуженно, прямо как разъём для наушников в iPhone. Стало ли лучше? Сложно сказать. Вроде все привыкли стучать по стеклу, но нотка недосказанности и дискомфорт все же остались. При покупке планшета многие по-прежнему докупают физическую клавиатуру, чтобы быстрее печатать. Blackberry до сих пор борется со злом и не собирается примыкать к нему.

Как печатать не глядя

Вы помните, как в школе печатали сообщения в ICQ, держа телефон под партой? А набирать текст на QWERTY еще удобнее! Мышечная память в этом случае работает просто великолепно. В случае с сенсорным экраном такой фокус уже не пройдет, ведь пальцы не получают тактильного отзыва на экране смартфона. Без этого запросто можно нажать не туда или набрать кучу рандомных символов. Сенсорные клавиатуры требуют постоянного внимания, иначе, ничего не получится.

Почему люди пишут с ошибками

Очень часто люди строчат сообщения с ошибками, нажимая не туда, отправляют, следом пишут еще одно сообщение и так до бесконечности. Физическая клавиатура просто не позволит писать как попало — физические кнопки для нажатия пальцами обеспечивают точное нажатие кнопок. Особенно тяжело печатать на сенсорном экране, когда находишься в движении, например, в транспорте. В этом случае физическая клавиатура попросту не даст вам нажать не туда.

Еще есть один интересный момент: женщины и девушки с длинными ногтями. Моя девушка в последнее время делает ногти всё более длинными, а печать на сенсорном экране становится медленнее. Не знаю насчет нее, но меня дико раздражает, когда она долго набирает ответное сообщение. Смартфон с физической клавиатурой решил бы эту проблему, ведь при вводе текста с помощью кнопок не нужен контакт с кожей пальца — можно строчить текст с помощью кончиков ногтей, не царапая экран или защитное стекло!

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Как играть на клавиатуре

Для Nokia на Symbian не было огромного количества игр, но зависнуть на часик в стрелялке можно было. Знаете, до сих пор сенсорный экран не заменил нам джойстик и клавиатуру: да, на экране смартфона или планшета есть удобные клавиши для управления персонажем, но всё равно это не очень удобно. Как сделать процесс удобным? Играть на клавиатуре или подключать джойстик! Если вы, как и я, не знаете, во что поиграть, заходите в наш уютный Яндекс.Дзен! Там мы регулярно публикуем подборки крутых игр для смартфонов.

Телефон с кнопками для пожилых людей

Заметили, что люди в возрасте выбирают телефоны с кнопками? Неспроста. Ведь зрение ухудшается, а реакция замедляется. Моя бабуля до сих пор не нашла общего языка с сенсорной клавиатурой планшета, ей очень тяжело с ней совладать. Ей нужно посильнее нажать на клавишу и получить тактильный отклик, чего не скажешь о сенсорном экране. Возможно, так не везде и не у всех, но я давно наблюдаю такую картину.

Смартфон с QWERTY-клавиатурой выглядит здорово и актуально во все времена. Я всегда восхищался людьми в строгих костюмах и с каким-нибудь BlackBerry. Один мой знакомый рассказывал в свое время, почему не променял полноценную клавиатуру на смартфон с сенсорным экраном, объяснив это тем, что по долгу службы ему удобно быстрее вводить текст, делиться контактами, которые он помнит наизусть, и использовать сочетания клавиш для быстрой работы с текстом. Его впечатляет уровень производительности такой клавиатуры. В сравнении с сенсорным экраном экономия времени составляет десятки секунд, но, как говорится, главное, чтобы самому было удобно. Вторая причина — это стиль. Тут что-то общее с полноразмерными наушниками: смартфоны с кнопочной клавиатурой — это просто другая лига, которая существует только для избранных.

Учитывая то, что мода циклична, я очень надеюсь, что старые добрые кнопки однажды вернутся в смартфоны. Сложно сказать, когда это будет, однако, к нам же вернулись складные телефоны. Совпадение? Не думаю. Если у вас был опыт работы с такими устройствами, и вы увидели себя в одном из абзацев, то не забудьте поделиться собственным опытом в нашем Telegram-чате, расскажите обо всех плюсах и минусах таких устройств.