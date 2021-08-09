Почему Google сейчас готова к выпуску премиального телефона

Серия Pixel началась с очень хорошей идеи выпуска лучшего смартфона на Android в мире. Вот только путь от Pixel 1 до Pixel 5 был далеко не самым гладким. Каждое из первых четырех поколений флагманов Pixel было омрачено какими-то просчетами в дизайне, конструкции или функциях. Далеко за примерами ходить не надо. Это и тусклый дисплей Pixel 2 XL, и ужасный дизайн в третьем поколении, и отвратительное время автономной работы Pixel 4. Развитие и распространение смартфонов этой линейки всегда что-то сдерживало. Но потом появился Pixel 5 с измененной философией и отказом от претензий на превосходство. А теперь мы ждем Pixel 6, который, судя по всему, готов снова штурмовать вершину. Сейчас самое лучше время для этого. И вот, почему.

Почему Pixel 5 такой

Pixel 5 был отступлением от нормы, но он оставался конкурентоспособным в своей ценовой категории. Несмотря на менее мощный процессор, Pixel 5 пока что является лучшим Pixel, но это не настоящий флагман, на который надеялись многие энтузиасты. В нем много противоречий. Например, у него отличное время автономной работы, но камера трехлетней давности (хотя снимает она хорошо).

А поскольку в 2020 году Google, как мы все думали, отказалась от традиционных флагманских телефонов, многие из нас задались вопросом, что будет дальше с брендом Pixel. Почти все думали, что смартфон так и останется в среднем ценовом сегменте. Мол, не получилось, ну, и не будем больше пробовать.

Google официально показала Pixel 6 и Pixel 6 Pro с собственным процессором.

Самый хороший телефон Google Pixel

На самом деле, похоже, что все совсем наоборот. С серией Pixel 6 в целом и Pixel 6 Pro в частности ”пиксели” высокого класса вернулись. И если первые подробности, раскрытые Google, близки к тому, что мы увидим в итоге, эти телефоны, похоже, сделают первые пять поколений Pixel скучными пробными запусками.

Говорить подробно об этом смартфоне смысла нет, так как мы уже делали это, рассказывая о нем самом и о его процессоре. Напомню только, что компания, судя по всему, нашла хорошего партнера для выпуска нового устройства — Samsung.

Каким будет Google Pixel 6

Кроме того, что новинка сама по себе будет довольно производительной — примерно на уровне смартфонов со Snapdragon 888 — она еще получит большие возможности работы с искусственным интеллектом. Это будет возможно благодаря особенностям собственного процессора. Проще говоря, у других Android-телефонов такого преимущества не будет. Huawei могла бы поспорить с этим, но где она сейчас…

Кто-нибудь объяснит, кому и зачем нужны Google Pixel?

Это делает Pixel 6 еще более премиальным, чем может показаться изначально. Кроме того, что многие вычисления теперь будут производиться локально, телефон сможет получить новые функции. А благодаря более компактному кластеру ЦП он может делать это при большей экономии энергии по сравнению с высокопроизводительным Snapdragon.

Камера Google Pixel 6

Естественно, улучшения процессора не могли не коснуться обработки изображений. Это всегда было сильной стороной Google, но теперь может стать еще лучше. А дополнительные модули в Pixel 6 Pro и вовсе выведут съемку на новый уровень.

Можно даже предположить, что новая связка собственного процессора и Android позволит смартфонам получать обновления дольше четырех лет, обещанных Samsung. С осторожностью можно предположить, что обновления смогут посоперничать с iPhone, который получает новые версии iOS по 6, а иногда и 7 лет.

Недостаточно для премиальности? Добавим сюда дизайн? Согласен, что выглядит Pixel 6 немного необычно, но чувствуется, что его старались сделать дорогим. Одно можно сказать точно — на фоне того, что было, смелый эксперимент явно удался.

Более того, новый вытянутый модуль позволяет разместить намного более крупные камеры, чем традиционная компоновка с квадратным модулем. Это исключительно положительно скажется на качестве снимков, а заодно показывает, что компания наконец-то решила что-то поменять со времен Pixel 2 XL. Там точно не было 4-кратного супер телеобъектива, а тут в модели Pro он будет.

Google Pixel 6 станет лучшим телефоном от Samsung.

Даже видео будет обрабатываться намного лучше. Тут поможет процессор, который со слов руководителя аппаратного обеспечения Google Рика Остерлоха в интервью The Verge, обрабатывает в режиме реального времени HDR+ для 4K видео, как для статичного изображения. Этого тоже не могут позволить другие смартфоны.

Pixel всегда был в авангарде вычислительной фотографии, но только на программной обработке выезжать больше нельзя и именно сейчас пришло время оснастить смартфон камерой действительно премиального уровня.

Самый лучшие телефон на Android

Новый Google Pixel, как бы исправляет ошибки прошлого поколения, которе случайно «свернуло» в средний сегмент.[/caption]

Настоящий флагманский телефон Google — это то, чего Android-гики жаждали еще со времен Nexus. А с Pixel 6 Pro эта неуловимая комбинация Pure Android, быстрых обновлений, топовых характеристик и ведущей в отрасли камеры наконец-то может стать реальностью.

Это, пожалуй, первый настоящий флагман Pixel, который хочется купить. Но почему же именно сейчас пришло время выпустить его?

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Причин минимум три. Во-первых, его не было с момента выхода первой модели, а прошло уже пять лет. Во-вторых, рынок начал упираться в некоторый потолок и именно сейчас надо мобилизовать все силы, чтобы опередить конкурентов. Ну, а в-третьих, кажется, будто в прошлом году компания просто решила выпустить хоть что-то, чтобы не нарушать ежегодный цикл выпуска. На самом деле она два года работала над тем, что мы готовимся увидеть в этом году. А значит, время точно пришло!