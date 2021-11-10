Почему метавселенная — дно, и Google не надо этим заниматься

Не так давно Марк Цукерберг продемонстрировал видение Facebook как метавселенной. Звучало все очень круто и перспективно, но если рассмотреть все это более внимательно, сразу становится понятно, что и сама компания не до конца уверена в том, что запланировала. Многие даже обвинили ее в отвлечении внимания и в том, что она просто пытается набрать баллов и показать свою значимость на фоне скандалов, которые постоянно появляются вокруг компании. Утечки данных, сбои в работе, агрессивная рекламная политика — все это дает основание поверить в мнение таких экспертов. Мы же не будем сейчас судачить на эту тему, а посмотрим на ситуацию под другим углом и постараемся понять, почему метавселенная не нужна Google и другим игрокам рынка.

Для чего нужна метавселенная

Метавселенную можно назвать способом сбежать от реальности. Но сложно сказать, что это хороший и тем более лучший способ такого бегства. Сложно не согласиться с тем, что полностью реализованная метавселенная подтолкнет людей проводить свою жизнь в мирах, которые будут все больше отдаляться от физического.

Несмотря на высокие амбиции и продвижение технологий, это просто ребрендинг виртуальной реальности. Вы все так же будете глазами оказываться в другом несуществующем месте, не вставая с дивана или не выходя из комнаты. Человека там даже не будет. Его заменит такой же, существующий только в виде программного кода аватар.

Facebook поменяла название. Новый путь или «шило на мыло».

В некоторых фильмах, вроде ”Первому игроку приготовиться”, уже было показано, как люди убегают от реальности в красивый мир вместо того, чтобы привести в порядок свой, который становится все хуже от того, что его все больше и больше забрасывают. Это не просто антиутопия, а путь в одну сторону. По мере улучшения виртуального мира, мы просто не захотим возвращаться обратно, заменив реальный мир этим, по сути, наркотиком.

Развитие метавселенной

Это бегство от реальности становится все более возможным благодаря тому, что различные компании активно работают над виртуальным воспроизведением физического мира и заманивают нас в него, обещая ощущения, которых до этого не было.

В метавселенной вы сможете делать практически все, что только можете вообразить — собираться с друзьями и семьей, работать, учиться, играть, делать покупки, творить, а также получать совершенно новые впечатления. Там даже можно будет стать кем угодно. Но принесет ли удовольствие такое достижение мечты всей жизни, если она достанется просто ”по нажатию кнопки”?

Чем опасна метавселенная

Больше всего беспокоит уверенность Марка Цукерберга в том, что метавселенная — это просто продолжение миссии компании и социальных приложений сегодня, а не что-то совершенно иное и не новая ступень развития. Хотя надо признать, что люди в принципе стремятся к разным формам объединения, и общая метавселенная — одна из этих форм.

В Google появилось 50 новых животных в дополненной реальности.

Сегодня Facebook, Instagram и WhatsApp — это то место, куда вы специально идете, чтобы общаться. Метавселенная предназначена не только для связи. В ней, по задумке, надо будет проводить 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, строя там свою новую коммуникацию.

Против этого выстроена целая армия проблем. От технических сложностей и нехватки вычислительных мощностей до вопросов о том, кто вообще будет управлять этим миром и справится ли психика человека с таким радикальным перестроением.

Это не значит, что я против технологий. Они должны развиваться, но не кажется ли такой скачок очень резким? Виртуальная реальность захватывающая и будет процветать для игр и даже в образовательных целях. Однако в идеале она всегда должна идти параллельно и не пересекаться с нашим миром.

Виртуальная реальность против дополненной

На основании сказанного логично задать вопрос, что же делать технологичным компаниям? Можно было бы предположить, что им правильнее сконцентрировать свои усилия не на виртуальной, а на дополненной реальности. Вот это действительно интересно и позволит не разрывать связь с реальностью, а расширять то, что есть и должно быть.

Люди будут носить очки, на которые накладывается такая информация, как маршруты, известные места и даже имена людей, если интегрировать это с социальными сетями и вашим списком друзей/коллег/знакомых.

Было время, когда умные часы рассматривались как нечто, что могло бы заменить смартфон. Оглядываясь назад, можно сказать, что этого никогда не должно было произойти, поскольку носимые наручные устройства никогда не могли быть продуктивными для чтения и ввода большого текста. В краткосрочной и среднесрочной перспективе умные очки — единственное, что сможет хоть как-то выполнить эту функция благодаря виртуальным экранам и клавиатурам.

Надо ли Google делать свою метавселенную

Некоторые инвесторы могут возразить, что план метавселенной Facebook лучше, чем дополненная реальность, но на самом деле создание общей виртуальной реальности — это ненужная и скользкая дорожка. Пусть она и окажется слишком прибыльной, но это путь в никуда. Хотя бы даже с точки зрения модерации и управления.

Если говорить о крупных игроках, то кроме Facebook (ныне Meta), замахнуться на такое может, наверное, только Google (возможно, еще Apple и Microsoft). Но она просто не обладает социальной проницательностью, о чем свидетельствуют ее многочисленные неудачные приложения для обмена сообщениями. А еще она в свое время отказалась от виртуальной реальности — фундаментальной технологии, необходимой для социальной метавселенной.

Новые очки дополненной реальности сделают AR доступной для всех.

Глядя на Google сегодня, можно сказать, что ее AR-продукция работает исключительно на программном уровне. Это создание сервисов, которые работают на мобильных устройствах, но по-настоящему процветают на смарт-очках. Google Maps Live View накладывает маршруты, уличные знаки и ориентиры на реальный мир, чтобы помочь вам ориентироваться. Компания использует Street View для системы визуального позиционирования (VPS), в то время, как эти наложения AR все чаще работают в помещениях, чтобы помочь вам ориентироваться на остановках общественного транспорта.

Другой большой сервис AR — Google Lens. Этот инструмент визуального поиска сегодня может переводить, копировать текст, распознавать QR-коды, находить продукты и идентифицировать предметы, включая здания, растения и животных. На смарт-очках Google Lens и Live View вполне могут стать вашим основным пользовательским интерфейсом для общения с миром вокруг. Но этот мир будет реальным, просто чуть улучшенным и упрощенным.

Что мешает развитию дополненной реальности

Конечно, для дальнейшего развития нужно больше потребительских продуктов в этой сфере. Делать это на телефонах можно, но процесс не столь интуитивен, сколь должен быть. Дальнейшие планы Google пока покрыты тайной, но наверняка в ее секретных лабораториях ведутся соответствующие работы и зреют новые гаджеты.

В прошлом году она приобрела компанию North, которая производила умные очки Focals. Это приобретение, несомненно, внесло свои ноу-хау в области носимых устройств и бытовой электроники. Между тем, как свидетельствует проект Starline (кабина для конференц-связи с 3D-дисплеем вместо плоского экрана, показанная на I/O в мае), команда способна хранить оборудование в секрете.

Что показали на конференции Google I/O 2021.

Сейчас новостей очень мало по сравнению с Meta (надо привыкать говорить так), которая любит рекламировать достижения в области НИОКР, как только задумывается о них. Но будем надеяться, что оборудование Google развивается такими же темпами, как и программное обеспечение, уже работающее на сотнях миллионов телефонов.

В октябре генеральный директор Google Сундар Пичаи сказал, что команды разработчиков оборудования и платформ ”продумывают” дополненную реальность. А директор по аппаратному обеспечению компании Рик Остерло ранее сказал, что чип Tensor является ”идеальной основой для значительных улучшений в AR”. Значит, работа ведется и перспективы есть.

Конечно, нежелание Google публиковать информацию о своей работе в этой области вполне может быть связано с неготовностью технологии. Между тем, конечно, был нанесен ущерб репутации Glass, в котором амбиции компании опередили то, что было технологически осуществимо в то время. Но кто говорит, что у Meta все хорошо и все готово? Даже сама Meta не говорит этого.

Потребительская дополненная реальность с точки зрения технологий потребует еще годы развития систем связи, оборудования и вычислительных мощностей, согласований и одобрений. Но мы неминуемо приближаемся к тому моменту, когда это станет реальностью. Главное, чтобы упор на метавселенную не стал слишком сильным.

Дополненная реальность Apple

Некий средний путь выбрала Apple. Она тоже работает в сфере дополненной реальности, и даже Тим Кук не раз заявлял, что верит именно в нее, а не в виртуальную реальность. Возможно, поэтому компания, по слухам, делает очки смешанной реальности. В них будет совмещено оба принципа: дополненный и виртуальный. То есть это будет непрозрачный экран с возможностью сквозного транслирования на него информации с камеры. По пути сигнал будет обрабатываться и на него будут накладываться дополнительные элементы.

У всех компаний пока есть шансы преуспеть в этом деле, но им надо торопиться, так как конкуренция высока. Даже Microsoft на прошлой неделе отчиталась о своих шагах в данном направлении.

Резюмируя сказанное, добавлю, что у AR есть шанс дополнить вашу жизнь и адаптироваться к ней, в то время, как метавселенная требует, чтобы вы жили и познавали другой мир. Конечная же цель — заставить вас потреблять все больше и больше — от ваших личных до рабочих запросов. Технологии должны являются скорее вспомогательным инструментом, а не заменой. А значит, если компании с таким влиянием, как Google, не будет делать шагов в сторону замены реальности, нас с меньшей вероятностью будет ждать антиутопическое будущее в духе ”Матрицы” или других киномиров, в которых люди становятся частью компьютера.