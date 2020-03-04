Я уже давно не удивляюсь смартфонам с ценой в тысячу долларов и больше, потому что, во-первых, понимаю, что технологии действительно стоят денег, а, во-вторых, китайские производители давно навострились делать аппараты на любой вкус и в несколько раз дешевле. Несмотря на это лично я предпочитаю покупать всё-таки флагманы. Как правило, это iPhone и какой-нибудь аппарат на Android с топовым, по возможности, железом. Это помогает мне иметь возможность напрямую сравнивать развитие двух платформ, а заодно переключаться между ними в зависимости от выполняемых задач. Но если у Apple выбор довольно небольшой, то у её конкурентов можно выбирать смартфон до седых волос. Но теперь я знаю точно, что Galaxy S20 в мой список точно не попадёт.

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В этом году Samsung решила отказаться от условно доступной модели во флагманской линейке и сделала самой младшей версией классический Galaxy S20, который является преемником Galaxy S10, а не Galaxy S10e, как можно было подумать. Аппарат и вправду вышел довольно привлекательным как с точки зрения внешности, так и аппаратного наполнения. Однако цена в 999 долларов, которые при пересчёте на отечественную валюту превращаются почти в 70 тысяч рублей, невольно заставляет задуматься над рациональностью этой покупки. Ведь, по сути, за эту сумму вы покупаете актуальность лишь на два года. Давайте объясню подробнее.

Почему я не куплю Galaxy S20

Говоря об актуальности, я имею в виду, конечно же, программную поддержку. У флагманских смартфонов Samsung её срок совершенно стандартен и равняется двум годам с момента выхода. То есть, если Galaxy S20 из коробки работает на базе Android 10, ему светит Android 11 и Android 12, которые выйдут с промежутком примерно в год. Казалось бы, что тут, собственно, такого? Ведь подавляющее большинство производителей придерживаются такого цикла, прекращая выпускать обновления для своих смартфонов по истечении двух лет со дня релиза. Но Samsung задрала слишком высокую планку.

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Смотрите сами. Samsung – едва ли не единственный производитель, который позволил себе в этом году оценить базовую модель флагманского смартфона в тысячу долларов. Huawei, Honor, Xiaomi, Lenovo, Nokia, Sony, Google и другие бренды ничего такого себе не позволяют. Нет, конечно, в ассортименте Huawei есть Huawei Mate 30 Pro, который стоит тысячу долларов, и Huawei Mate X, который оценил в 2,5 тысячи долларов. Однако у первого есть слегка упрощённая версия без приставки Pro, которая стоит 800 долларов, а второй и вовсе не является флагманом, будучи своего рода концептфоном. Даже Apple не позволяет себе ничего подобного, уже второй год поддерживая условно доступную линейку флагманов, которая всё дешевеет и дешевеет.

Выгодный или невыгодный смартфон

Я не могу сказать, что являюсь фанатом обновлений. По большому счёту мне всё равно, какой номер сборки имеет аппарат, которым я пользуюсь, да и функциональные нововведения меня мало интересуют. При необходимости я мог бы получать их через приложения из Google Play, либо вообще докупать, если бы Google начала их продавать. Но дело в том, что обновления на Android в текущих условиях — это реальный символ того, что смартфон по-прежнему актуален, а производитель занимается его поддержкой.

В случае с iPhone я совершенно точно понимаю, за что плачу деньги. Ведь в тысячу долларов входит не только железо и внешняя оболочка, но и стабильные 4-5 лет поддержки, в течение которых я получаю новые функции, защитные механизмы и необходимые изменения ядра, которые позволяют ОС оставаться быстрой и стабильной. В случае с Galaxy S20 мне дают понять, что я в пролёте, уже через два года. То есть, получается, что год нормального использования флагмана у Samsung стоит 500 долларов, у Apple – 200-250 в зависимости от модели, у Huawei – 400, а у Xiaomi – 225.

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Да, после прекращения поддержки Android-смартфоны не перестают работать, а все приложения, которые доступны в Google Play, по-прежнему остаются им доступны. Но как быть с тем ощущением никчёмности собственного смартфона, который ещё вчера стоил как подержанная Лада Гранта, а сегодня превращается в тыкву, о существовании которой её создатель забывает в то же мгновение, когда ей исполняется два года? Такой подход мне категорически не нравится, поэтому пока я останавливаю свой выбор на китайских смартфонах. А там, как говорится, посмотрим.