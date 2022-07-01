Почему нам не нужны телефоны с по-настоящему хорошей защитой данных

Большинство людей согласятся с тем, что индустрия смартфонов отчаянно нуждается в прорыве. За пределами рынка складных устройств за последние годы мы видели очень мало инноваций и каких-то необычных решений. Все сводится к простому совершенствованию функций и не более того. Поэтому мы каждый раз отчаянно пытаемся зацепиться хоть за какие-то изменения, пытаясь получить что-то новое. В наши дни таким телефоном является Nothing, но сейчас не о нем. Поговорим о молодом стартапе, который хоть и предложил что-то новое, но не очень востребованное в наше время. Именно на этом примере мы разберем, почему телефоны с блокчейном нам сейчас не нужны.

Смартфон с настоящей защитой

В прошлом году мы впервые услышали об ориентированном на конфиденциальность смартфоне OSOM OV1. Это относительно новый стартап, созданный бывшими сотрудниками Essential. Это в свою очередь компания Энди Рубина, создателя Android, которая должна была делать лучшие телефоны, но не сделала этого и закрылась после выпуска единственной модели.

Не так давно мы узнали больше об OSOM OV1, выпуск которого теперь отложен до начала 2023 года. Устройство имеет флагманские характеристики высокого класса и соответствующую цену в 1000 долларов. Однако, по большому счету, OSOM больше не позиционирует OV1 как собственный продукт. Вместо этого она стала партнером Solana, блокчейн-компании.

❗️ В нашем Яндекс Дзен еще и не такое расскажем.

Solana Saga, как ее теперь называют, обещает включать в себя «уникальные функции, тесно интегрированные с блокчейном Solana». Это безусловно огромный шаг вперед по сравнению с первоначальной целью OSOM — просто представить Android-смартфон, ориентированный на конфиденциальность и безопасность. Но имеет ли это смысл? Кажется, что безопасность лишней не бывает, но давайте попробуем сломать этот стереотип.

Чем отличаются блокчейн-телефоны

Если вам интересно, чем Solana Saga отличается от предыдущих нишевых смартфонов с блокчейном, то прямого ответа на этот вопрос нет. Просматривая официальный веб-сайт, вы наткнетесь на некоторые цитаты, такие, как «переосмысление web3 для мобильных устройств» и «устранение разногласий ради самоконтроля». Мы когда-то слышали подобные абстрактные заявления от таких компаний, как HTC и Sirin Labs. Давайте вспомним, где теперь эти компании и их устройства.

Возможно, нынешний телефон с блокчейном идет дальше. Его создатель анонсировал также комплект для разработки программного обеспечения, получивший название Solana Mobile Stack. Если коротко, то он предлагает разработчикам Android инструменты, необходимые для создания безопасных криптовалютных кошельков и приложений Web3. Это что-то типа Google Mobile Services (GMS), но для гораздо более узкого использования.

Блокчейн-сервисы в телефоне

Как и следовало ожидать, Solana Mobile Stack будет предустановлен на каждой Solana Saga. Это также позволит пользователям хранить ключи своих криптовалютных кошельков в безопасном анклаве на устройстве. Примечательно, что это тот же механизм безопасности, который используют другие телефоны Android для защиты конфиденциальных данных, таких, как отпечатки пальцев.

Google старается, но до сих пор не понимает, как повысить нашу безопасность

Solana ожидает, что разработчики создадут криптовалютные кошельки и приложения для своего будущего смартфона. Но вот нужно ли обычному пользователю криптовалюты специальный блокчейн-смартфон для выполнения простых транзакций? Скорее нет, чем да.

Вы уже можете использовать децентрализованные приложения (dApps) практически на любом устройстве Android, владеть NFT с программными кошельками и совершать криптовалютные платежи через веб-браузер. Конечно, это несколько менее безопасно, но ведь никто и не собирается хранить все свои сбережения внутри смартфона.

Тем не менее, руководство компании считает, что она может предложить пользователям нечто уникальное. Solana утверждает, что сделает то, чего не сделают Google и Apple — внедрит целую экосистему криптографических приложений и функций непосредственно в программное обеспечение телефона. Хорошая это идея или нет, нам еще только предстоит выяснить.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Нужны ли кому-то телефоны с блокчейном

Если и есть что-то, что мы знаем наверняка, так это то, что спрос на смартфоны с блокчейном не рос с 2018 года, когда впервые появился HTC Exodus. На самом деле вы можете возразить, что сейчас это имеет еще меньше смысла, ведь в наши дни Web3 и NFT стали чрезвычайно спорными темами. Нетрудно понять почему. Многие считают, что рынок наводнен недоработанными и глючными платформами или, что еще хуже, полностью мошенническими проектами. Поэтому и Solana не удалось избежать своего черпака нечистот.

За последние несколько месяцев в блокчейне Solana было несколько проблем в работе сети из-за различных программных сбоев, из-за них пользователи не могли совершать транзакции в течение чуть ли не целых суток. Для многих привлекательность технологии блокчейн зависит от прозрачности, надежности и децентрализации. Solana пока не удалось добиться успеха в этом направлении, за что она и получила много критики.

Учитывая все это, трудно представить себе сценарий, в котором Solana Saga преуспеет относительно других телефонов. Особенно, когда он стоит 1000 долларов. Это столько же, а то и больше, чем топовые смартфоны на Android, и чуть дешевле iPhone 13 Pro Max.

Для сравнения, серия Galaxy S22 не только конкурирует в том же ценовом диапазоне, но и предлагает давно зарекомендовавшее себя хранилище ключей Samsung Blockchain. Последний позволяет безопасно хранить криптовалюту и взаимодействовать с децентрализованными приложениями, что не так уж далеко от идей Solana. Он также не зависит от криптовалюты, поэтому вы не привязаны к фирменному сервису или какому-либо конкретному блокчейну.

Хороший, хоть и дорогой: обзор Samsung Galaxy S22.

А еще у того же Samsung будет признанное в отрасли топовое железо, отличная камера и приятный дизайн. Это же можно сказать и про многие другие телефоны. Так и зачем нам блокчейн-телефон? Вам нужен? Мне нет. Но если вы хотите поспорить об этом, гоу в наш Telegram-чат. Там только недавно говорили на эту тему.