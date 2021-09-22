Почему нам нравятся видео в TikTok и Stories

Instagram пытался продвигать свой сервис IGTV — стриминг, где можно смотреть длинные видео. К сожалению, ничего не вышло — пользователи привыкли к тому, что для этого есть удобный YouTube. Да и сам Instagram стал жертвой собственных амбиций — все привыкли к тому, что есть короткие сториз, которые удобно поглядывать время от времени. Как же так вышло, что короткие видео стали так популярны?

Что такое Stories в Инстаграме

Stories — это формат коротких видео, которые позволяют узнать больше нового о человеке, даже если вы находитесь далеко и не знакомы с ним. Фотографии в Instagram или VK выкладывают уже не так часто. Снимки не смогут передать столько смысла, как короткие, но емкие видео. Их могут снимать настолько много, что строка состояния превращается в пунктир. Видео пришлись по душе зрителям еще и по той причине, что в них человек, в большинстве случаев, предстает таким, какой он есть на самом деле. Те же фотографии делают сериями и выбирают лучшую, а перезаписывать видео миллион раз вряд ли кто-то захочет.

Кроме того, в сториз не отображаются публичные комментарии, только личные сообщения. Можно выкладывать что угодно, не опасаясь осуждения: никто не будет указывать на ошибки или критиковать публично, навязывать бесполезные споры. В этом, кстати, хороши и каналы в Telegram, где можно публиковать мысли, отключив комментарии.

Надоели сториз в Инстаграм

Порой видеороликов у одного автора накапливается невероятно много, приходится подолгу пропускать или смотреть их, чтобы наконец преодолеть пунктирную линию. Да и авторы зачастую публикуют странные вещи: от рассказов про проблемы со здоровьем до видео из ресторана, что лежит на тарелке. Согласитесь, хочется чего-нибудь адекватного?

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Почему TikTok любит молодежь

Соцсеть хвалят за простоту и ругают за незатейливый контент. В ней есть бесконечная лента рекомендаций: чем больше пользователи досматривают ролики до конца и ставят лайки, тем лучше работает алгоритм, подбирая видео на подходящие темы. В приложении простой интерфейс, в котором не запутаешься. Достаточно лишь заснять себя на камеру и выбрать музыкальное сопровождение и фильтры, которые есть. В TikTok доступны разные маски, а разработчики постоянно добавляют новые эффекты. В нашем Яндекс.Дзен нет коротких видео, зато есть много интересных статей — не забудьте заглянуть на огонек!

В мире TikTok можно найти не только глупые видео, где блогеры танцуют или строят гримасы, но и полезные советы по ремонту, различные лайфхаки и просто смешные видео на разную тематику. В общем, не все так уж и плохо.

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Почему не любят TikTok

Приложение не любят миллениалы — люди, которые родились с 1981 по середину 90-х. Это поколение любит технологии, но не понимают смысла этого приложения: как так может быть, что юные тиктокеры кривляются на камеру, получают миллионы просмотров за это? Да еще и становятся богаче не по дням, а по часам. К тому же, молодым автором в среднем 20 лет, а то и меньше: у них нет образования и они не тратят времени на обучение, а зарабатывают очень много. Где справедливость?

В TikTok есть полезный контент, но найти его действительно сложно среди всевозможных розыгрышей и челленджей. Условное видео о ремонте даже взрослые авторы стараются снимать на неприлично простом языке — это в большей степени раздражает читателей нашего Telegram-чата. Увы, но такова атмосфера этого сообщества.

Популярность коротких роликов объясняется просто: ученые уже выяснили, что визуальный контент воспринимается и обрабатывается мозгом лучше, чем текст. Именно по этой причине публиковать огромный пост в Instagram или в сториз — величайшая ошибка. Это попросту никто не станет читать даже несмотря на то, что связка «текст+фото» отлично работает.

По той же причине из нашей жизни пропали анекдоты, потихоньку в прошлое отходят мемы — эти вещи заменили нам короткие ролики, на которых авторы сразу озвучивают всю информацию. Делиться ими просто, отправив ссылку другу — так мы избегаем нудного пересказа, ошибок в содержании чего-либо. По этой же причине видеомаркетинг настолько эффективен — содержание визуализировано для потенциального покупателя или клиента.

Stories и ролики в TikTok — удобный креативный инструмент привлечения людей. Он лишен какого-то негатива, наоборот, поднимает настроение зрителям, а авторам помогает в продвижении. Грамотное дозирование информации видеороликах позволит автору завоевать аудиторию, а пользователю — не сойти с ума. Но не стоит увлекаться: из-за постоянного просмотра возникает чувство раздражения. Использовать обе соцсети нужно с умом, чтобы автор получал хороший отклик, а пользователи — хорошее настроение и положительные эмоции.