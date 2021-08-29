Почему нельзя брать смартфон в туалет

Менются времена — меняются и привычки, нравы. Если раньше что-то считалось неприемлемым или странным, то сегодня это уже считается нормой. Например, привычка брать телефон с собой в туалет. Кстати, повезло, если смартфон — некоторые берут с собой планшеты, иной раз, кто-то из знакомых берет с собой ноутбук. В общем, кто на что горазд. Тема весьма скользкая, но очень серьезная. Разбираемся, почему лучше не засиживаться в уборной со смартфоном, чем это грозит, как можете пострадать не только вы, но и ваш гаджет.

Как смартфон влияет на здоровье

Существует американское исследование, в котором говорится, что 90% опрошенных берут с собой телефон в туалет. Безусловно, время пролетает незаметно и весело, пока чатишься с друзьями или читаешь новый интересный пост в нашем Яндекс.Дзен, но лучше делать это в других местах. И речь не о моральной составляющей: ничего плохого в том, что читаешь со смартфона нет. А вот ваш организм не согласится с вами. Пока вы сидите на унитазе (а со смартфоном, конечно же, время увеличивается), создается повышенное давление на прямую кишку, что вызывает геморрой. Не воротите нос! Мы пишем о гаджетах, но ведь гаджеты не должны вредить нам, не так ли? Подобное давление может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом (а оно вам надо?), поэтому, не засиживайтесь и как можно быстрее покидайте уборную, не забыв помыть руки с мылом.

Сколько бактерий на телефоне

С того момента, как в нашу повседневную жизнь пришла новая зараза, мы стали больше задумываться о гигиене: все эти санитайзеры, маски, перчатки и прочие атрибуты стали частью нашей жизни. А мытьё рук? Лично я начал мыть руки с мылом раза в три чаще, чем это делал раньше. Но мыть руки с мылом после посещения уборной — это основа основ гигиены, всё-таки, туалет — далеко не самое чистое место в доме, сколько его не намывай. Считается, что только унитаз является рассадником самых разных бактерий — на нем скапливаются более 500 тысяч бактерий на 1 квадратный сантиметр! Выходит, что перенести эту заразу на смартфон не составит труда, а там и до лица не так уж и далеко. Если посмотреть на смартфон через микроскоп, можно обнаружить… ничего хорошего. Поэтому, помыв руки, не спешите хвататься за смартфон — возьмите влажную салфетку или санитайзер и хорошенько обработайте его. То же самое делайте, когда возвращаетесь с улицы или с работы.

Почему надо отдыхать от смартфона

Мы уже не раз рассказывали о влиянии смартфона на человека, например, о номофобии (боязнь остаться без телефона). Нет смысла говорить о том, что кратковременный отказ от смартфона положительно скажется на вашей психике, ведь вы это и так знаете, но отказаться от смартфона во время посещения уборной — вдвойне полезно. Позаботьтесь о себе, а уже после вновь отправляйтесь в виртуальный мир.

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Как разбить телефон

Ах, сколько шуток, мемов и историй у костра подарили нам случаи про смартфоны, находящиеся в туалете. Даже если на время забыть о вреде для здоровья, то смартфон легко повредить. Достаточно вспомнить, из каких дурацких материалов они сделаны: положите смартфон на одежду или на поверхность и увидите, как он катится в сторону кафельной плитки на полу. Даже если у вас крутой противоударный смартфон, то играть с огнем все равно не стоит — зачем лишний раз ронять его? Важно помнить и о том, куда он может упасть: например, в воду. Ничего хорошего из этого не выйдет, даже если ваш телефон защищен от воды. Из плюсов: у вас появится история про вашего «знакомого», который нечаянно уронил телефон в унитаз.

Почему вредно читать со смартфона

Бывает, что посреди ночи отправляешься в уборную, зачем-то захватывая с собой телефон. Но зачем брать его ночью? Увы, но зависимость от смартфона — она такая. Это не только глупо, но и вредно, если вы планируете еще немного поспать — свет от экрана негативно влияет на циркадные ритмы, в результате чего желания поспать в 3 часа ночи куда-то улетучивается, а ваш мозг отказывается переходить в спящий режим. В любом случае, согласно научным исследованиям, вы будете пытаться заснуть на 10 минут дольше, чем обычно. Вот такой неприятностью может обернуться ночной поход в туалет со смартфоном.

Прочитали статью и узнали себя — это не есть хорошо. Старайтесь избегать подобных случаев, отправляясь по важным делам. Оставьте смартфон за бортом своего корабля — он никуда не денется.