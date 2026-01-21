Почему нельзя скачивать разблокированный WhatsApp*, который работает без ограничений

Кирилл Пироженко

Мошенники нашли новый способ сыграть на тревожности пользователей и любви к привычным мессенджерам. В России начали активно распространяться предложения установить якобы новую версию WhatsApp*, которая обещает работать без замедлений и ограничений. На первый взгляд всё выглядит правдоподобно, но на деле это очередная схема социальной инженерии.

Не устанавливайте WhatsApp по странным ссылкам

Не устанавливайте WhatsApp по странным ссылкам

Суть обмана простая. Пользователю предлагают перейти по ссылке и установить стороннее приложение под видом обновлённого WhatsApp*. Формулировки подбираются максимально успокаивающие и убедительные. Говорят о стабильной работе, улучшенном качестве связи и даже версии от разработчиков. Как отметил представитель комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, расчёт здесь делается на страх потерять привычный канал общения и на желание починить то, что якобы работает хуже.

Обновляйте WhatsApp только через официальные источники

Обновляйте WhatsApp только через официальные источники

Важно понимать базовую вещь. Официальные обновления WhatsApp* никогда не распространяются через ссылки в сообщениях, письмах или постах в соцсетях. Легальные обновления приходят через Google Play, официальный сайт самого WhatsApp* или встроенные магазины приложений, например GetApps на Xiaomi. Если же у вас смартфон Huawei, то загрузить его можно через App Gallery. Любые особые, разблокированные или улучшенные версии почти всегда означают одно. Внутри находится вредоносное ПО.

Обновить WhatsApp можно еще и через сайт

Обновить WhatsApp можно еще и через сайт

Последствия установки такого приложения могут быть очень серьёзными. Речь идёт не только о краже переписок и списков контактов. Злоумышленники могут получить доступ к СМС, банковским уведомлениям и одноразовым кодам подтверждения. В некоторых случаях смартфон превращается в часть мошеннической сети, а аккаунт пользователя используется для рассылки фишинговых сообщений друзьям, родственникам и коллегам.

Особенно уязвимыми оказываются пожилые люди и подростки. Именно на них рассчитаны формулировки про стабильную работу, обновление от разработчиков и официальную версию без ограничений. Всё это не имеет никакого отношения к реальности и служит лишь приманкой.

Правило здесь остаётся тем же, что и всегда. Не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать приложения из непроверенных источников и относиться с недоверием к любым обещаниям обойти ограничения. Если WhatsApp* действительно обновляется, вы узнаете об этом в официальном магазине приложений, а не из неожиданного сообщения со ссылкой.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

