Почему нельзя снимать плёнку с экрана нового смартфона iQOO

Артем Сутягин

Производитель смартфонов iQOO выпустил неожиданное предупреждение для владельцев нового флагмана iQOO 15. Компания настоятельно рекомендует не удалять заводскую защитную плёнку с дисплея устройства. Причина не самая банальная и поэтому многие сразу не смогли понять в чем именно дело. Но если разобраться в этом чуть более подробно, то становится понятно почему удаление пленки только навредит устройству и сделает его хуже.

Почему нельзя снимать плёнку с экрана нового смартфона iQOO. Не со всех телефонов можно снимать защитную пленку. Изображение: gizmochina.com. Фото.

Не со всех телефонов можно снимать защитную пленку. Изображение: gizmochina.com

Что особенного в защитной плёнке iQOO 15

Секрет кроется в том, что это не стандартная транспортировочная защита, а специально разработанное антибликовое покрытие с улучшенными оптическими свойствами.

Представители компании подчеркнули, что установленная на экране плёнка представляет собой многослойное AR-покрытие (Anti-Reflective), производство которого обходится в несколько раз дороже обычных защитных аналогов. Технология разработана для минимизации отражения и преломления света, что обеспечивает повышенную чёткость изображения и снижает нагрузку на глаза при использовании смартфона в условиях яркого освещения.

По словам производителя, в разработку этой технологии были вложены значительные ресурсы, и компания считает важным сохранение покрытия на протяжении всего срока эксплуатации устройства.

Замена антибликового покрытия

В случае повреждения специального покрытия владельцы iQOO 15 могут воспользоваться услугами официальных сервисных центров. Компания предлагает бесплатную замену AR-плёнки на идентичную до четырёх раз в течение года. В перспективе производитель планирует наладить продажу таких защитных покрытий через официальный магазин, однако конкретные сроки запуска этой программы пока не объявлены. Все версии смартфона iQOO 15 поставляются с предустановленной AR-плёнкой независимо от комплектации.

Замена антибликового покрытия. С пленкой ощущения не те, но с иногда с ней лучше. Изображение: iQOO. Фото.

С пленкой ощущения не те, но с иногда с ней лучше. Изображение: iQOO

Характеристики дисплея флагмана iQOO 15

Под антибликовым покрытием располагается дисплей Samsung с кодовым названием Everest. Экран имеет разрешение 2K (2560 × 1440 пикселей) и изготовлен с применением светоизлучающих материалов поколения M14. Панель оснащена комплексом технологий для защиты зрения пользователей.

Производитель заявляет, что дисплей лидирует в индустрии по семи ключевым показателям: чёткость изображения, яркость, точность цветопередачи, комфорт для глаз, энергоэффективность, долговечность и скорость отклика сенсора. Смартфон уже доступен для покупки в Китае, а выход в других регионах запланирован в ближайшее время.

