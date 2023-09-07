Почему новый смартфон Huawei поставил всех на уши

Несмотря на то что Huawei после введения американских санкций не пропала с рынка совсем, её устройства стали куда менее интересны для массовой аудитории. Сказалось и отсутствие Google Play, и несовместимость со многими приложениями, требующими поддержки GMS, и ограниченные технические возможности. Huawei лишилась производства своих собственных процессоров Kirin и стала вынуждена использовать чипсеты Qualcomm, которые специально для её смартфонов урезали по всем фронтам. Однако новый Huawei Mate 60 Pro буквально взорвал рынок и даже поставил на уши американских военных.

Что случилось с процессорами Kirin

Для понимания всего описанного ниже нужна небольшая предыстория. Процессоры Kirin, которыми Huawei оснащала свои смартфоны и планшеты, выпускались на мощностях тайваньского завода TSMC и основывались на технологии ARM. После введения санкций Huawei отказали и в производстве современных чипсетов, и в доступе к современному техпроцессу, который позволял ей конкурировать с флагманскими решениями Qualcomm, Apple и MediaTek.

У Huawei были свои собственные наработки в области полупроводников, но считалось, что они находятся на довольно примитивном уровне. Эксперты говорили о техпроцессе 14 нм, что по нынешним меркам, когда вся отрасль вот-вот перейдёт на 3 нм, было фактически неприменимо. Такие процессоры было не поставить ни в флагманские смартфоны, ни в планшеты, ни в компьютеры. Даже в умных колонках им, в общем, делать было нечего из-за медлительности и низкой энергоэффективности.

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Поэтому, когда Huawei Mate 60 Pro только вышел, единственным, что в нём удивляло, помимо поддержки спутниковой связи, был процессор Kirin 9000s. Оказалось, что Huawei не похоронила проект собственных «камней», который все считали давно почившим. Впрочем, по производительности новый чипсет оказался далёким от флагманских решений, поэтому большого значения этому не придали. И совершенно напрасно. Потому что, как выяснилось, Huawei удалось обскакать США и всех остальных.

Чем хорош Huawei Mate 60 Pro

Предполагалось, что Mate 60 Pro будет ограничен в поддержке 5G. США жёстко контролируют выпуск устройств Huawei, которые могут работать в сетях пятого поколения. Однако испытания показали, что новинка способна развивать скорость загрузки до 350 Мбит/с, а в некоторых ситуациях — даже до 1 Гбит/с. Такие показатели возможны только при использовании технологии 5G, которой у SMIC (китайская компания, выпускает для Huawei процессор Kirin 9000s) быть не должно.

Эта новость по-настоящему шокировала западную аудиторию. Потому что если это означает, что Китай смог освоить одну из самых современных технологий производства полупроводников. Прийти к этому самостоятельно за столь короткий срок было невозможно. Всё-таки санкции против Huawei действуют только с 2019 года. Но на самом деле объяснение такой оперативности в разработках есть.

Смартфоны с бракованными процессорами

Технология производства чипов по 5-нм техпроцессу в больших масштабах существует с 2018 года. На тот момент они ещё не применялись в процессорах, устанавливаемых в коммерческие устройства, а использовались для разработки новых решений, которые пошли в производство только в 2020 году. То есть у Huawei уже был доступ к полупроводникам нового поколения, а значит, компания могла тщательно изучить их и использовать это в своих целях.

По данным The Guardian, в распоряжении компании есть оборудование для производства чипов по 7-нм техпроцессу, которое она получает от голландской ASML. Продавать Huawei более современные решения компаниям запрещают санкции, но она вполне могла перенастроить имеющиеся машины и начать выпускать на нём более современные решения на 5 нм. Впрочем, это не так просто, как кажется, и Huawei из-за этого явно несёт немалые убытки.

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Стандартная доля брака при выпуске полупроводников может достигать 10%. Это именно тот уровень, который обозначает, что в технологии отсутствуют серьёзные недостатки, а само производство остаётся рентабельным. У Huawei же, которая вынуждена использовать неподходящее оборудование для выпуска 5-нанометровых процессоров, брак может быть близок к 50%. Это объяснило бы небольшие объёмы выпуска самого Huawei Mate 60 Pro, и нежелание компании выводить его за пределы Китая.

Как Huawei обходит санкции

В Bloomberg пишут, что США сильно встревожились этой новостью, с какой стороны на неё ни посмотри. Если кто-то из западных компаний решил помочь Huawei обойти санкции, тот факт, что американская разведка не смогла зафиксировать передачу оборудования, плох с репутационной точки зрения. Но, если Huawei смогла без посторонней помощи прийти к текущему уровню развития, это означало бы и идеологическое, и стратегическое, и в теории даже военное поражение Штатов.

Если всё это правда, очевидно, что Huawei удался серьёзнейший прорыв. Эксперты были уверены, что Китаю может потребоваться не меньше 10 лет, чтобы выйти на текущий уровень развития технологий. Однако мы видим, что, пусть и с оговорками, Huawei, SMIC и КНР в целом смогли сделать это гораздо быстрее. Безусловно, переход на 3-нанометровый техпроцесс станет большим вызовом и для страны в целом, и для всех технологических компаний Китая в частности. Но нет сомнений, что наши восточные братья сумеют найти выход и из этой ситуации.