Почему проводная зарядка в смартфоне быстрее беспроводной

Скорость зарядки — важнейший критерий при выборе смартфона. Пользователи часто смотрят на этот показатель, практически всегда задаваясь вопросом: почему проводная зарядка быстрее беспроводной? Ведь в 2026 легко найти смартфон, выдающий без провода приличную мощность. При этом, подключая кабель, смартфон все равно заряжается быстрее, чем на док-станции. Похоже на хитрость производителей или техническая особенность? Есть простое объяснение.

Почему проводная зарядка по-прежнему лучше и быстрее беспроводной? Фото: nytimes.com

Отличия беспроводной зарядки от проводной

В проводной зарядке ток идёт от адаптера через кабель прямо в систему питания телефона. Преобразований энергии немного: адаптер превращает переменный ток из розетки в постоянный и понижает напряжение, а смартфон его стабилизирует. Поэтому потери минимальны, из-за чего КПД проводной зарядки достигает 85–95%. Современные стандарты поддерживают мощность 100–120 Вт и более, что позволяет зарядить батарею 5000–7000 мАч за 20–30 минут.

При проводной зарядке теряется меньше энергии, чем при беспроводной. Фото: bgr.com

Беспроводная зарядка в телефоне работает на основе электромагнитной индукции: катушка в станции создаёт поле, а катушка в устройстве индуцирует ток. При этом возникают существенные потери энергии из-за разных причин, начиная с рассеивания магнитного поля и заканчивая вихревыми токами в металлических деталях, из-за которых происходит нагрев, растут потери энергии.

Недостатки беспроводной зарядки

Как итог, КПД беспроводной зарядки низок: варьируется в пределах 65–80%. Например, чтобы передать те же 45 Вт, проводная система с КПД 90% возьмёт из розетки 50 Вт, а беспроводная с КПД 70% — уже 64 Вт. Разница в 14 Вт уходит в тепло. У беспроводной зарядки есть и другие минусы.

Сам принцип работы беспроводной зарядки мешает ей быть такой же эффективной как проводная. Фото: nytimes.com

  • Ограниченная мощность. Даже показатель в 50–80 Вт не удерживается долго из‑за нагрева. Проводные зарядки поддерживают 90–120 Вт, а USB PD 3.1 — до 240 Вт, а мощность искусственно урезается лишь в конце, чтобы не избежать износа АКБ.
  • Из‑за нагрева контроллер снижает мощность, чтобы не повредить аккумулятор.
  • Если телефон сдвинуть с зарядной платформы или использовать толстый чехол, то беспроводная зарядка замедлится. Зарядке по проводу это не грозит.

В MagSafe и аналогичных магнитных зарядках проблема выравнивания решена — телефон всегда четко присоединен к платформе. Но Apple ограничивает ее мощность, а помимо этого мешают и другие причины вроде теплопотери.

Какая зарядка лучше — проводная или беспроводная

Таким образом, принцип работы беспроводной зарядки делает ее менее эффективной, чем проводная. Ее мощность постоянно увеличивают во флагманских смартфонах, но ряд недостатков мешает ей заряжать батарею быстрее, чем по проводу. Поэтому вторая по‑прежнему выигрывает по скорости и эффективности, хотя и остается менее удобной.

Быстрая зарядка для телефона

Какая зарядка лучше? Конечно, проводная. Но все же их удобно совмещать: беспроводная подойдет для автомобилей или док-станций, но кабель по-прежнему помогает быстро вернуть телефон к жизни.

