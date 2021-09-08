Почему социальные сети теряют популярность

Социальные сети плотно вошли в нашу жизнь: просмотр новостей, видео, прослушивание музыки, различные фанатские сообщества — всё это стало находиться в одном месте благодаря соцсетям. С бурным развитием мессенджеров пользователи стали понемногу менять свои вкусы, а у социальных сетей начался спад по посещаемости. Я и сам заметил, что в онлайне теперь появляется гораздо меньше друзей. Что произошло? Когда социальные сети исчезнут? С чем это связано?

Чем Telegram лучше VK

Согласно исследованиям Левада-Центра, количество пользователей соцсетей продолжает падать. Если раньше у сервисов наблюдался рост посещаемости, то уже который год продолжается спад. Во всяком случае, опрошенные люди стали реже в них заходить. Это не удивляет: люди осознали, что социальные сети стали отнимать слишком много времени, а уникального контента в них стало безумно мало. Влияет и невероятное количество рекламы, которая встречается на каждом шагу: в ленте VK даже в коротких видеозаписях появилась реклама, что делает просмотр максимально неудобным.

Сильно влияет на ситуацию и бурное развитие Telegram-каналов: в них все новости ограничиваются небольшим, но ёмким сообщением, собирающим множество комментариев. Это гораздо удобнее, чем читать огромный пост, в котором истина скрыта где-то посередине. К тому же, в Telegram не получается засиживаться очень долго, достаточно заглянуть в несколько каналов, где вышли интересные обновления, и просмотреть их. Любите читать? Заходите в наш Яндекс.Дзен и изучайте статьи о том, о чем еще никто не знает (и не забудьте подписаться).

Почему соцсети копируют функции

Социальные сети стали похожи друг на друга: везде есть сториз, аналог TikTok, платные подписки, реклама. Сервисы не стесняются копировать друг друга, теряя свою уникальность. Даже Twitter поддался соблазну, внедрив сториз в прошлом году. Этим компания очень разозлила пользователей, посчитавших идиотизмом внедрение функции. Руководитель отдела разработок Twitter Кейвон Бейкпур отреагировал на это по-философски:

Мы надеемся, что «флиты» могут помочь людям делиться мимолетными мыслями, которые они вряд ли облекли бы в твиты.

Подобное «воровство» — попытка сервисов стать не только универсальнее, но и очередной шаг на пути к тому, чтобы омолодить аудиторию. Это нормально, ведь никто не хочет превращаться в аналог «Одноклассников»: со временем прежние пользователи взрослеют, их активность снижается, что негативно сказывается на показателях. Выручает молодое поколение, которое ищет платформу, чтобы весело провести время.

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Что нового в Инстаграм

Instagram пытается развиваться как видеоплатформа. Фотографии больше никого не интересуют, а вот короткие Reels — то, что нужно, чтобы скоротать время на работе. Именно по причине того, что Instagram — это место для различных видеозаписей, пользователи редко дочитывают длинные тексты, размещенные под фотографией. Зачем, если проще посмотреть «пунктир» из коротких сториз. На этом фоне даже мемы теряют популярность — на картинку с текстом надо смотреть, читать, а в Instagram заходят совершенно не для этого. Другое дело, что у Instagram совершенно не получилось с IGTV — пользователи привыкли к коротким роликам, а за длинными видео они заходят на YouTube.

Важно сказать и то, что большинство людей понемногу отходит от «жизни напоказ» — показывать, в общем-то, нечего, дурачиться уже тоже не хочется, а одноклассники и знакомые, которые раньше следили за их жизнью и сплетничали, нашли дела поважнее. Это радует, ведь мы снова потихоньку начинаем жить для себя — в последние годы нас всех больше интересовало, что там у других, и это не совсем правильно.

Лично меня радует не только, когда кто-то из моих друзей избавляется от странички в Instagram, но и просто на время выпадает из интернет-пространства — нам всем нужен отдых от бесконечного потока информации. На досуге можете убедиться в этом, прочитав книгу Джарона Ланье «10 аргументов удалить свои аккаунты в социальных сетях».

Что будет после социальных сетей

Что будет дальше с соцсетями — вопрос спорный. Возможно, что сервисы продолжат «воровать» функции друг друга, что приведет к их взаимному клонированию. Отличий станет совсем немного, в результате чего пользователи просто начнут пользоваться лишь одной социальной сетью, чтобы не растрачивать время. В другом случае произойдет стагнация, которая, как мне кажется, происходит прямо сейчас — в сервисах не появляется ничего нового, для общения подходят мессенджеры. Например, наш Telegram-чат, где мы общаемся 24 часа в сутки!

Странички в соцсетях остаются просто по привычке, их жаль удалять, ведь там столько памятных фотографий. Никто не отменял и прослушивание музыки: за годы использования накопилось большое количество аудиозаписей, без такой фонотеки оставаться тоже не хочется. Пользователи просто предпочтут оставить одну страничку «на всякий случай», заходя в нее в лучшем случае раз в день.

Социальные сети изменили нашу жизнь и стали меняться сами. Сложно сказать, насколько полезны эти изменения, ведь сервисы не могут стоять на месте. Возможно, через какое-то время они изменятся до неузнаваемости, чтобы хоть как-то выжить — кто знает, может и «стена Дурова» вернется?