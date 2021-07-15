Почему телефоны китайских производителей стоят дешевле других

Китайские смартфоны. Вы когда-нибудь задумывались, почему они стоят дешевле, чем у других брендов? Скорее всего, нет. А, если и задумывались, то уже давно бросили это дело. Ведь современные смартфоны, независимо от страны происхождения, чрезвычайно надёжны, функциональны и в большинстве своём максимально продвинуты с технической точки зрения. Более того, многие китайские устройства сегодня даже превосходят то, что делают их некитайские конкуренты. Так где же, собственно, искать подвох?

Для начала предлагаю опровергнуть главные мифы о низкой цене китайских смартфонов. Первый: многие думают, что аппараты из Китая дешевле из-за дешёвой рабочей силы в стране. Но ведь и некитайские производители собирают свою технику на заводах Поднебесной. Поэтому этот довод тут явно не канает.

Что Xiaomi делает с теми, кто критикует её смартфоны

Второй: почти у всех китайских компания есть исследовательские центры и представительства за границей, не говоря уже о том, что у них работает много иностранцев. А им нельзя платить как рядовому сборщику с завода Foxconn. Так что расходы на разработку и производство у них плюс-минус те же, что и у Apple или Samsung.

Но откуда, в таком случае, берётся настолько низкая цена смартфонов? Ведь, несмотря на то что сегодня и Huawei, и Xiaomi, и OnePlus уже позволяют себе торговать смартфонами из премиального сегмента, у них по прежнему остаются аппараты с флагманскими характеристиками, которые стоят ну очень дёшево.

Почему смартфоны Xiaomi такие дешевые

Ответ на вопрос, почему китайские смартфоны стоят так дёшево, как-то раз дал генеральный директор Xiaomi. Он рассказал, что маржинальность среднестатистического устройства компании составляет всего 8-9%. Это очень мало, учитывая, что, если верить слухам, у Apple она достигает 25%.

Долгое время Xiaomi действовала в стиле стартапа, поддерживаемого венчурными инвестициями. Это когда инвесторы просто дают вам деньги, а вы завоёвываете рынок низкими ценами, работая в ноль, а иногда даже в убыток и тем самым подсаживая аудиторию на свою продукцию. Именно так действовал Uber, вытесняя конкурентов.

Почему Xiaomi будет моим следующим смартфоном?

В результате, насобирав аудиторию преданных фанатов, Xiaomi поняла, что можно начать зарабатывать. Так в оболочке MIUI стала появляться реклама. Со временем Xiaomi начала пихать её вообще во все сегменты прошивки, так что пользователи в какой-то момент даже стали жаловаться на неё.

Но холостая реклама – это не то, на чём можно нормально заработать. Поэтому Xiaomi (да и другие производители тоже) начали внедрять в свои прошивки инструменты отслеживания. Ведь фирменный браузер Xiaomi собирает колоссальные объёмы информации и сливает их рекламодателям. Так что по факту пользователи зарабатывают деньги для Xiaomi, которые она вложила в их устройства.

Почему не обновляется смартфон

Другая причина невысоких цен на смартфоны китайских производителей – это серьёзная экономия на послепродажном обслуживании. Если вы изучите рынок, то поймёте, что именно китайские вендоры в большинстве своём бросают поддерживать фирменные устройства уже на первом году службы.

Xiaomi, Oppo, Vivo, да даже Huawei – они не только выпускают обновления безопасности для своих смартфонов в лучшем случае раз в квартал, а то и реже, так ещё и могут себе позволить бросить обновлять Android ещё до истечения официального срока службы устройства. В результате мы видим неприкаянных пользователей с ещё не старыми смартфонами, которым уже не светит ничего, кроме обновлений сервисов Google Play.

Какие смартфоны Xiaomi получат обновление до Android 12, а какие — нет

Samsung, например, такого себе не позволяет. Да, она делает заметно меньше смартфонов, чем та же Xiaomi, но зато поддерживает все устройства, которые выводит на рынок, максимально долго. Она даже продлила сроки их программной поддержки на целый год, добавив по одной версии Android всем смартфонам, начиная с аппаратов Galaxy A средней руки.

Oppo, Vivo, OnePlus и Realme

Но и это ещё не всё. На этот факт вообще непринято обращать внимание, но среди китайских производителей очень распространены конгломераты, или, если хотите концерны. Взять хотя бы концерны BBK Electronics и Xiaomi. Первый, между тем, владеет брендами Vivo, Oppo, OnePlus, Realme, iQOO, а второму принадлежат, помимо собственно Xiaomi, ещё и Redmi, Black Shark и Poco.

Концерны очень эффективны с финансовой точки зрения, потому что у них общие центры разработки и научных исследований, плодами которых пользуются все бренды, которыми они владеют. В результате себестоимость смартфонов, которые выпускают концерны, падает, а их окупаемость растёт огромными темпами.

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI

Недавно, например, BBK решил поступить ещё проще, объединив Oppo и OnePlus. Нет, один бренд не поглотит другой. Просто теперь их смартфоны станут ещё больше похожи друг на друга, а ещё они будут использовать одну и ту же прошивку. Ведь куда проще развивать и поддерживать одну оболочку, нежели две сразу, как это было раньше.