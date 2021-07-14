Почему я отказался от 100 ГБ облака Mail.ru и выбрал Google Drive

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Артем Рахматуллин 0

Сервис Google Drive стал доступен еще в 2012 году и сразу привлек внимание пользователей своей функциональностью. Благодаря большому количеству разного рода интеграций и отсутствию рекламы стал одним из самых популярных сервисов Google в принципе. Из огромного количества облачных пространств, появляющихся на горизонте сервис от Google и по сей день остается моим выбором. Но как и у любой другой платформы у нее есть свои недостатки. В статье постараюсь объяснить какие возможности имеет это облачное хранилище и почему год за годом я выбираю Google Drive?

100 ГБ Mail.ru? — Я выбираю Google Drive.

Я пользуюсь облаком от Google еще с 2015 года. Тогда не став долго думать решил, что в приоритете должна быть память и удобный интерфейс. Справедливости ради надо сказать, что в то время облако от Mail раздавали около 100 ГБ бесплатно, но использовать его я не решился. Причиной тому послужил крайне неудобная навигация и оболочка. Затем я познакомился с сервисом Google Фото, и вся галерея утекла туда, в то время как облачное хранилище Drive осталось исключительно для работы с документами, где 10 ГБ, представленных каждому пользователю, хватает за глаза. Ниже расскажу о плюсах и минусах сервиса, которые я определил лично для себя.

Из положительного хочется отметить:

  1. Отличная интеграция с сервисами Документы, Таблицы и Презентации

    2. Как же долго мы с вами шли к тому, чтобы уйти от пакета Office от компании Microsoft. Еще в последние годы учебы мы с одногруппниками объвили бойкот компании Била Гейтса, переведя всю работу в сторонние сервисы. Если дело касалось работы с рефератами и прочим, использовали Документы. В групповых работах распределяли задания от преподавателей в Google Таблицах. Даже показывали презентации с помощью сторонних приложений. Google Drive же давал возможность для редакции документов даже внутри облака, что делало его лучшим среди того, что я встречал.

    Удобная работа с документами Google.

  2. Безопасность

    3. Помимо шифрования по протоколу HTTPS и удвоенных ключей шифрования RSA-2048, облачное хранилище позволяет усилить приватность в соответствующем разделе настроек. Также от взлома помогает отличная система оповещений, напоминающая двойную аутентификацию в мессенджерах.

  3. Поиск

    4. Поисковая функция в Google Drive заслуживает отдельного внимания. Кроме поиска по ключевым словам в Drive доступна функция расширенного поиска, крайне облегчающая эту процедуру. Вы можете найти интересующую вас деталь по картинке, по людям, по типу файлов. Я этим пользуюсь, когда необходимо просмотреть все документы, находящиеся на диске. Для этого в строке расширенного поиска необходимо набрать — jpg. А поиск по тексту в PDF файлах до сих пор кажется чем-то божественным.

    Отличный поиск в Google Drive

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  4. Работа в оффлайн режиме

    5. Все необходимые по работе документы строго рекомендую хранить в оффлайн доступности. Вероятность того, что вы окажетесь без Интернета в 2021 году крайне мала, однако проблемы с покрытием в глубинках страны, продолжает быть актуальной. Мое титаническое терпение всякий раз рушится с уведомлением о звонке с работы в прекрасное утро воскресения. И теперь, планируя отдых за городом, я всегда добавляю необходимые документы в оффлайн. С Google Drive, одной проблемой стало меньше.

  5. Отличная синхронизация с Gmail

    6. Я пользуюсь Gmail почтой только ради того, чтобы иметь бесшовную интеграцию документов с Google Drive. Если необходимо приложить файл к электронному письму, можно без проблем прямо в почтовом клиенте добавить документ или изображение из облачного сервиса.

Я пользуюсь Google Диском уже давно и многие функции, кажущиеся мне рутинными вызывают у моих знакомых крайней степени удивление. Конечно, имеющимся приложением на любой платформе уже никого не уживишь. Выше я рассказал лишь о значимых приемуществах облачного сервиса Google.

Из существенных недостатков мною было замечено:

  1. Иногда Google Диск загружает не все файлы, которые я отправил

    2. Часто на облако нужно скинуть сразу 144 файла одной стопкой. Из раза в раз я замечаю, что на Диск загружаются далеко не все файлы, которые я изначально планировал отправить. С загрузкой большого объема данных с мобильного устройства могут возникнуть проблемы. В настольной версии такого замечено не было.

  2. Трудности при экспорте

    3. Как и в любом другом сервисе, позволяющим экспортировать файлы в другом разрешении, могут возникать проблемы. Съезжает строчка, самопроизвольно меняется шрифт — многие пользователи доверяют пакетам документов от известной компании именно по этому.

  3. Ценовая политика

    4. Google Drive больше чем просто облачное хранилище. Это целый пакет инструментов для работы. В Google это понимали и поэтому некоторым может показаться, что цена на больший доступ памяти великовата. Существуют также сторонние хранилища, предоставяемые бесплатно больший объем. Однако функциональность данного приложения сильно выше, что на мой взгляд и обуславливает более высокую цену.

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  4. Все та же безопасность

    5. Не смотря на заявленную безопасность, рекламная политика Google все чаще становится под вопросом. Скандалы, интриги, расследования: наши коллеги с AppleInsider.ru уже писали об этом.

Не смотря на некоторые недостатки этого сервиса, я продолжу пользоваться Google Диск, за не имением лучшего инструмента для совместной работы. Если же вы с этой целью используете другие приложения, обязательно напишите об этом в наш чат, будет интересно почитать.

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