Подборка отличных товаров с Алиэкспресс для всех и каждого

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Артем Сутягин

AliExpress — бесконечный источник интересных товаров, которые так и хочется купить. Чтобы купить то, что вам нужно, вы можете часами изучать списки рекомендаций или просто время от времени читать наши еженедельные подборки. Мы внимательно изучаем то, что предложено на этой платформе, и собираем лучшие товары в списки рекомендаций. В этой части не будем ограничиваться какой-то одной темой или стоимостью, а просто выберем товары, многие из которых вы точно захотите купить. Будет много гаджетов для дома и еще кое-что.

Подборка отличных товаров с Алиэкспресс для всех и каждого. Подготовили очередной пак годноты с Али. Фото.

Подготовили очередной пак годноты с Али

Универсальный Power Bank

Универсальный Power Bank. Можно использовать по-разному. Фото.

Можно использовать по-разному

Универсальный Power Bank. Есть индикатор заряда. Фото.

Есть индикатор заряда

Универсальный Power Bank. Белый цвет тоже есть. Фото.

Белый цвет тоже есть.

Этот внешний аккумулятор хорош сам по себе, но есть у него и необычная особенность. Начнем с того, что емкость встроенного аккумулятора составляет 10 000 мАч, что делает его комфортным для ежедневного использования. Получение и раздача энергии производится через USB Type-C. А в качестве той самой необычной особенности будет поддержка MagSafe. То есть, если у вас в семье или у вас лично есть iPhone, вы сможете заряжать его, просто примагнитив к корпусу смартфона.

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Цена: 4 100 рублей

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Зажигалка на все случаи жизни

Зажигалка на все случаи жизни. Выглядит прилично. Фото.

Выглядит прилично

Зажигалка на все случаи жизни. Так называемое турбо-пламя. Фото.

Так называемое турбо-пламя

Зажигалка на все случаи жизни. Видно, что она недорогая, но хорошая. Фото.

Видно, что она недорогая, но хорошая

Эта зажигалка подойдет не только тем, кто использует ее по привычному назначению, но и людям, которые любят ходить в походы. Она газовая, перезаряжаемая и занимает совсем мало места, чтобы можно было взять ее с собой куда угодно. Просто выбирайте один из трех цветов и смело заказывайте. Вряд ли вы найдете что-то лучше за эти деньги.

Цена: 650 рублей

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Хороший хаб для ноутбука

Хороший хаб для ноутбука. Есть небольшая версия. Фото.

Есть небольшая версия

Хороший хаб для ноутбука. Есть версия на все случаи жизни. Фото.

Есть версия на все случаи жизни

Хороший хаб для ноутбука. Упаковка подходит для покупки в подарок. Фото.

Упаковка подходит для покупки в подарок

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Этот хаб подойдет для современных компьютеров, которые все больше и больше переходят на использование небольшого количества разъемов. С ним вам хватит всего одного USB Type-C для подключения мониторов, флешек, периферии, карт памяти, сетевого кабеля и это даже еще не все. Есть базовые хабы на несколько USB, но больше всего интереса вызывает этот — самый жирный.

Цена: от 730 рублей (зависит от версии)

Купить хаб для ноутбука

Складной электрочайник для путешественников

Складной электрочайник для путешественников. Размер небольшой, но на двоих хватит. Фото.

Размер небольшой, но на двоих хватит

Складной электрочайник для путешественников. Нужно взять только чайник и провод к нему. Фото.

Нужно взять только чайник и провод к нему

Складной электрочайник для путешественников. Внутри, как и положено, нагревательный дисск. Фото.

Внутри, как и положено, нагревательный дисск

Этот чайник хорошо подойдет тем, кто часто путешествует. Высота в сложенном состоянии не превышает 10 сантиметров. В разложенном состоянии объем увеличивается примерно в три раза. В основе конструкции лежит мягкая вставка из термоустойчивого силикона. Раскладываете, подключаете к розетке хоть в гостиничном номере и через несколько минут можете пить любимый чай или даже кофе.

Цена: 2 920 рублей

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Многоразовые капсулы для кофе

Многоразовые капсулы для кофе. Одну капсулу можно использовать несколько раз. Фото.

Одну капсулу можно использовать несколько раз.

Многоразовые капсулы для кофе. Материал качественный. Фото.

Материал качественный

Многоразовые капсулы для кофе. Есть наборы с разным количеством капсул. Фото.

Есть наборы с разным количеством капсул

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые нужно успеть купить до подорожания. Потом спасибо скажете.

Эти капсулы в точности повторяют внешний вид и форму капсул Nescafe Dolce Gusto. Но они многоразовые и заваривать через них можно любой любимый кофе, а стоят они в разы дешевле одной упаковки оригинальных капсул. Можно купить сразу несколько, заправлять их один раз и пользоваться в течение недели. Это очень удобно и выгодно.

Цена: от 260 рублей (за 2 штуки)

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Стильный нож для пиццы

Стильный нож для пиццы. Подойдет для любой пиццы. Фото.

Подойдет для любой пиццы

Стильный нож для пиццы. В руке лежит комфортно. Фото.

В руке лежит комфортно

Стильный нож для пиццы. Форма анатомическая. Фото.

Форма анатомическая

Такой нож пригодится в любом доме. Просто имейте его в ящике, и когда решите заказать пиццу, он вам очень пригодится. Удобная форма выгодно выделяет его на фоне остальных подобных вариантов. А острое лезвие разрежет даже толстую пиццу.

Цена: 180 рублей

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Умная розетка Xiaomi по хорошей цене

Умная розетка Xiaomi по хорошей цене. Проблем совместимости с розетками не будет. Фото.

Проблем совместимости с розетками не будет

Алиэкспресс, за который не стыдно. Подборка товаров на все случаи жизни

Умный дом за последние годы стал намного проще, чем раньше. Достаточно купить один гаджет, подключить его к Wi-Fi и можно пользоваться, нажав пару кнопок в приложении. Эта розетка позволяет отключать или подавать питание на приборы. Она становится промежуточным выключателем между, например, торшером и сетью питания. Можно подключать и другие приборы. Например, утюг, и настроить ее так, чтобы она отключалась после вашего ухода на работу. Так, даже если забудете его выключить, ничего не произойдет.

Цена: 1 450 рублей

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Автоматический дозатор для мыла

Автоматический дозатор для мыла. Зарядка проводом. Дальше работает автономно. Фото.

Зарядка проводом. Дальше работает автономно.

Автоматический дозатор для мыла. Размер не очень большой. Фото.

Размер не очень большой

Автоматический дозатор для мыла. Сверху кнопки управления. Фото.

Сверху кнопки управления.

Неправильно думать, что автоматические дозаторы для мыла нужны только в общественных местах. Дома это тоже очень удобно. Просто подносите руку и получаете порцию вспененного мыла. Работает прибор от батареек, а мыло можно покупать или в виде готовых кассет, которые можно заменить, или в виде обычного состава, которого много даже на маркетплейсах за очень небольшие деньги. Правда, во втором случае придется заправлять вручную, но в этом нет ничего сложного и делать это надо нечасто.

Цена: 2 750 рублей

Купить автоматический дозатор для мыла

Модульная система хранения для стола

Модульная система хранения для стола. Можно складывать всякие мелочи. Фото.

Можно складывать всякие мелочи

10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые нужно успеть купить до повышения цен

Этот ящик крепится к столу снизу и в него можно положить различные мелочи, вроде канцтоваров, визиток, смартфона и тому подобного. Если одного ящика вам мало, можно купить несколько и прикрепить их друг у другу. Крепить их можно при помощи клейкой основы или саморезов, если нужно что-то более основательное. Изначально в комплекте сразу идут два ящика.

Цена: 1 350 рублей

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Мусорка на дверцу шкафа

Мусорка на дверцу шкафа. Незаменимо при готовке. Фото.

Незаменимо при готовке

Эта мусорка пригодится во время готовки. Просто вешайте ее на дверцу шкафа в кухонной мебели и стряхивайте туда обрезки, очистки и все лишнее. Надо только закрепить в ней пакет, который будет свободно висеть, после чего им можно пользоваться. Когда вы закончите готовить, пакет можно выбросить, а конструкцию убрать. Можно оставить ее и пользоваться на постоянной основе — тут решать вам.

Цена: 340 рублей

Купить мусорку на дверцу шкафа

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