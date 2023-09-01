Подборка отличных товаров с Алиэкспресс для всех и каждого

AliExpress — бесконечный источник интересных товаров, которые так и хочется купить. Чтобы купить то, что вам нужно, вы можете часами изучать списки рекомендаций или просто время от времени читать наши еженедельные подборки. Мы внимательно изучаем то, что предложено на этой платформе, и собираем лучшие товары в списки рекомендаций. В этой части не будем ограничиваться какой-то одной темой или стоимостью, а просто выберем товары, многие из которых вы точно захотите купить. Будет много гаджетов для дома и еще кое-что.

Универсальный Power Bank

Этот внешний аккумулятор хорош сам по себе, но есть у него и необычная особенность. Начнем с того, что емкость встроенного аккумулятора составляет 10 000 мАч, что делает его комфортным для ежедневного использования. Получение и раздача энергии производится через USB Type-C. А в качестве той самой необычной особенности будет поддержка MagSafe. То есть, если у вас в семье или у вас лично есть iPhone, вы сможете заряжать его, просто примагнитив к корпусу смартфона.

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Цена: 4 100 рублей

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Зажигалка на все случаи жизни

Эта зажигалка подойдет не только тем, кто использует ее по привычному назначению, но и людям, которые любят ходить в походы. Она газовая, перезаряжаемая и занимает совсем мало места, чтобы можно было взять ее с собой куда угодно. Просто выбирайте один из трех цветов и смело заказывайте. Вряд ли вы найдете что-то лучше за эти деньги.

Цена: 650 рублей

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Хороший хаб для ноутбука

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Этот хаб подойдет для современных компьютеров, которые все больше и больше переходят на использование небольшого количества разъемов. С ним вам хватит всего одного USB Type-C для подключения мониторов, флешек, периферии, карт памяти, сетевого кабеля и это даже еще не все. Есть базовые хабы на несколько USB, но больше всего интереса вызывает этот — самый жирный.

Цена: от 730 рублей (зависит от версии)

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Складной электрочайник для путешественников

Этот чайник хорошо подойдет тем, кто часто путешествует. Высота в сложенном состоянии не превышает 10 сантиметров. В разложенном состоянии объем увеличивается примерно в три раза. В основе конструкции лежит мягкая вставка из термоустойчивого силикона. Раскладываете, подключаете к розетке хоть в гостиничном номере и через несколько минут можете пить любимый чай или даже кофе.

Цена: 2 920 рублей

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Многоразовые капсулы для кофе

ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые нужно успеть купить до подорожания. Потом спасибо скажете.

Эти капсулы в точности повторяют внешний вид и форму капсул Nescafe Dolce Gusto. Но они многоразовые и заваривать через них можно любой любимый кофе, а стоят они в разы дешевле одной упаковки оригинальных капсул. Можно купить сразу несколько, заправлять их один раз и пользоваться в течение недели. Это очень удобно и выгодно.

Цена: от 260 рублей (за 2 штуки)

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Стильный нож для пиццы

Такой нож пригодится в любом доме. Просто имейте его в ящике, и когда решите заказать пиццу, он вам очень пригодится. Удобная форма выгодно выделяет его на фоне остальных подобных вариантов. А острое лезвие разрежет даже толстую пиццу.

Цена: 180 рублей

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Умная розетка Xiaomi по хорошей цене

Алиэкспресс, за который не стыдно. Подборка товаров на все случаи жизни

Умный дом за последние годы стал намного проще, чем раньше. Достаточно купить один гаджет, подключить его к Wi-Fi и можно пользоваться, нажав пару кнопок в приложении. Эта розетка позволяет отключать или подавать питание на приборы. Она становится промежуточным выключателем между, например, торшером и сетью питания. Можно подключать и другие приборы. Например, утюг, и настроить ее так, чтобы она отключалась после вашего ухода на работу. Так, даже если забудете его выключить, ничего не произойдет.

Цена: 1 450 рублей

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Автоматический дозатор для мыла

Неправильно думать, что автоматические дозаторы для мыла нужны только в общественных местах. Дома это тоже очень удобно. Просто подносите руку и получаете порцию вспененного мыла. Работает прибор от батареек, а мыло можно покупать или в виде готовых кассет, которые можно заменить, или в виде обычного состава, которого много даже на маркетплейсах за очень небольшие деньги. Правда, во втором случае придется заправлять вручную, но в этом нет ничего сложного и делать это надо нечасто.

Цена: 2 750 рублей

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Модульная система хранения для стола

10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые нужно успеть купить до повышения цен

Этот ящик крепится к столу снизу и в него можно положить различные мелочи, вроде канцтоваров, визиток, смартфона и тому подобного. Если одного ящика вам мало, можно купить несколько и прикрепить их друг у другу. Крепить их можно при помощи клейкой основы или саморезов, если нужно что-то более основательное. Изначально в комплекте сразу идут два ящика.

Цена: 1 350 рублей

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Мусорка на дверцу шкафа

Эта мусорка пригодится во время готовки. Просто вешайте ее на дверцу шкафа в кухонной мебели и стряхивайте туда обрезки, очистки и все лишнее. Надо только закрепить в ней пакет, который будет свободно висеть, после чего им можно пользоваться. Когда вы закончите готовить, пакет можно выбросить, а конструкцию убрать. Можно оставить ее и пользоваться на постоянной основе — тут решать вам.

Цена: 340 рублей

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