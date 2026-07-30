Я слушаю музыку в наушниках чуть ли не весь день, и знаете, что меня в последнее время напрягает? Что все вокруг ходят в одинаковых белых затычках. AirPods, клоны AirPods, клоны клонов, будто уши всей страны штампуют на одном заводе. А ведь наушники это не только про звук, но и про то, как они смотрятся на вас. Поэтому я собрал 10 моделей с AliExpress, которые подкупают уникальным дизайном: тут и ретро-кассета, и прозрачный «космос», и клипсы-«серёжки». Стоят от 1000 рублей, выглядят дороже флагманов, а начинка у многих такая, что стыдно не станет и перед аудиофилом. А если вы хотите улучшить звук и повысить громкость своих наушников выше базового уровня, у нас есть специальная инструкция на этот счет.

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Moondrop Golden Ages 2: беспроводные наушники в виде кассеты

Начну с того, ради чего эту подборку и стоило затевать. Moondrop Golden Ages 2 — это TWS, кейс которых один в один повторяет аудиокассету из 90-х, вплоть до двух «катушек» с намотанной лентой. Достаёте такой в метро, и заинтересованные взгляды обеспечены.

Но корпус-прикол прячет неожиданно взрослую начинку. Внутри редкий для TWS планарный драйвер, а на слух это значит быстрый детальный звук без песка и каши даже там, где обычные затычки уже плывут. Кодеки LDAC и LHDC тянут музыку без потерь, так что с хорошего источника разница слышна сразу. Работают часов семь-восемь плюс сутки от кейса, есть беспроводная зарядка. Короче, аудиофильское железо в корпусе-игрушке, и берут их именно за этот контраст: выглядит как прикол, а звучит всерьёз.

Цена: 7 400 рублей

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Moondrop U.C.T.S.: открытые наушники-клипсы

Формат открытых наушников-клипс сейчас на пике, и Moondrop U.C.T.S. тут самый нарядный представитель. Они не вставляются в ухо, а цепляются на него, как украшение, да ещё и вышли в коллабе с игрой Wuthering Waves, так что и кейс, и сами наушники выглядят как аниме-арт-объект.

Под несерьёзным видом прячется честный звук. Тут сразу два излучателя: большой динамик отвечает за бас и середину, а отдельный планарный твитер вытягивает высокие, поэтому тарелки и придыхание в вокале не смазываются в кашу. Но главный плюс формата в другом: наушники не затыкают ухо, вы одновременно слышите и трек, и машину за спиной, так что на пробежке и в городе это заметно безопаснее затычек. До девяти часов на заряде. Берите, если хотите модный дизайн и терпеть не можете ощущение «пробки» в ушах.

Цена: 6 600 рублей

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Moondrop Space Travel 2: прозрачные наушники с шумоподавлением

Если Nothing сделал прозрачные наушники своей визитной карточкой, то Moondrop Space Travel 2 доводит идею до ума и делает её дешевле. Полупрозрачный корпус, сквозь который видно всю начинку, выглядит как деталь от космического корабля, а не как очередная белая фасолина в ухе.

Начинка под стать виду. Купол динамика из бериллия, он жёсткий и лёгкий, а по-простому это чистый, не размазанный бас и аккуратные верха. Шумодав здесь на отдельном чипе с ИИ и реально глушит ровный гул: в метро или самолёте фон проседает так, что музыку можно слушать заметно тише. А в игровом режиме задержка падает до 55 мс, то есть звук выстрела не отстаёт от вспышки на экране. Автономность около семи часов плюс сутки в кейсе. За эти деньги прозрачных конкурентов с шумодавом такого уровня почти не найти, так что это лучший вариант в подборке, когда нужна тишина по кнопке.

Цена: 3 450 рублей

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Moondrop OLD FASHIONED: накладные наушники в ретро-стиле

Эти накладные наушники, которые выглядят так, будто их достали с антресолей у деда: тонкое металлическое оголовье, круглые чашки, ретро-эстетика без единой лишней детали. Moondrop OLD FASHIONED — это чистый винтаж, на который на улице оборачиваются.

Только внутри не бабушкино радио, а крупный 40-мм динамик, и сопротивление всего 32 Ома, так что раскачает их даже смартфон, без всякого усилителя. Корпус открытый, поэтому сцена широкая и воздушная, звук будто расставлен вокруг головы, а не бубнит в одной точке. Но есть нюанс: открытая конструкция играет и наружу, так что это наушники для дома или тихого офиса, а не для вагона метро. Кабель съёмный: перетрётся, поменяете шнурок, а не выбросите наушники целиком.

Цена: 2 100 рублей

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Moondrop Starfield 2: проводные наушники с дизайном звёздного неба

А это, пожалуй, самые красивые наушники во всей подборке. Moondrop Starfield 2 — это проводные внутриканальные, у которых лаковый корпус залит эффектом настоящего звёздного неба: тёмно-синяя смола с россыпью мерцающих искр-звёзд. Их хочется вертеть в руках и разглядывать, как маленькую галактику.

Под красивым корпусом честный звук, а не пустышка. Купол динамика из сплава лития с магнием, он жёсткий и лёгкий, а по-простому это чистый собранный бас без гула и лишних призвуков даже на громкости. Вокал тёплый и живой, голоса будто в одной комнате с вами, а не за стенкой. Сопротивление всего 15 Ом, так что раскачает их даже смартфон. Обычно за такой звук ломят конский ценник и с умным видом, а тут он идёт из коробки. Не самая дешёвая позиция в подборке, но вертеть в руках эту галактику и слушать её реально не жалко.

Цена: 11 720 рублей

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Moondrop LAN II: проводные наушники со сменными штекерами

Moondrop LAN II создан для тех, кто любит, когда видно, как всё устроено: полупрозрачный корпус, аккуратная начинка, выверенный минимализм. На фоне безликих затычек смотрятся как маленькое инженерное изделие.

Внутри 10-мм динамик в стальном корпусе, и сталь тут не для красоты: жёсткий корпус не дребезжит, поэтому звук выходит собранным и чистым. Но главная фишка снаружи: кабель съёмный, а штекеры меняются между 3,5 и 4,4 мм, так что одни наушники работают и со смартфоном, и со «взрослым» балансным плеером. Плюс две версии настройки на выбор: ровная Reference для честного звука и басовитая POP для тех, кто любит, чтобы качало. Такого набора обычно нет и у наушников вдвое дороже, так что для любителей поэкспериментировать это находка.

Цена: 4 300 рублей

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Moondrop CHU II DSP: проводные наушники с USB-C и DSP

Внешне это тот же зеркальный красавец CHU, но с одним важным отличием, разъёмом USB-C. Moondrop CHU II DSP создан для современных смартфонов, у которых давно нет обычного аудиоджека.

Секрет в штекере: в него встроен DSP-процессор, маленький звуковой мозг, который даёт три профиля звучания на выбор прямо через приложение. Сам 10-мм динамик достался от старшего CHU, с лёгкой алюминиево-магниевой мембраной, так что звук чистый и детальный, без бубнежа. Получается честная магия: воткнули в USB-C, ткнули профиль под настроение и слушаете, ничего докупать не надо. Чуть ли не самый простой способ вернуть приличный звук на телефон без джека.

Цена: 2 450 рублей

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Moondrop CHU II: бюджетные проводные наушники-вкладыши

Если вы вообще ничего не знаете про Moondrop, начинать стоит именно с Moondrop CHU II. Зеркальный металлический корпус выглядит как ювелирка, а не как копеечная затычка, и разглядывать его приятно даже без музыки.

Но берут их не за это, а за звук. Один 10-мм динамик с лёгкой алюминиево-магниевой мембраной, 18 Ом и высокая чувствительность, а на деле это значит одно: играют громко, чисто и с внятным басом даже от самого слабого телефона, без усилителей. Больше 30 тысяч проданных пар, и это тот редкий случай, когда хайп полностью заслужен. Если хотите за копейки понять, чем нормальные наушники отличаются от комплектных затычек, начинайте отсюда.

Цена: 2 050 рублей

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Moondrop NICE BUDS: проводные наушники-вкладыши за 890 рублей

Самая недорогая позиция в подборке и одна из самых приятных. Moondrop NICE BUDS — это открытые вкладыши в прозрачном корпусе, которые стоят дешевле, чем чехол для AirPods.

Хитрость в размере: динамик тут аж 15,4 мм, крупнее, чем во многих затычках подороже, а большой динамик двигает больше воздуха, отсюда неожиданно плотный для открытой посадки бас. Громкости хватает от любого телефона, а открытая форма не распирает ухо и не давит через час. За 890 рублей это идеальный способ распробовать формат и не хвататься за сердце, если одна вдруг закатится под диван.

Цена: 890 рублей

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Moondrop EDGE: беспроводные полноразмерные наушники с ANC

Закрываю подборку тем, к чему приходят, распробовав остальное. Важный момент: Moondrop EDGE — это не затычки, а полноразмерные складные наушники, которые выглядят строго и дорого, без единой кричащей детали.

И начинка флагманская. Крупный 40-мм драйвер с бериллиевым куполом выдаёт большой объёмный звук, после которого на тесные затычки уже не тянет. Шумодав собирает звук с четырёх микрофонов и глушит гул города и самолёта так, что в дороге можно вообще забыть про окружающих. Кодек LDAC тянет музыку без потерь, а заряда хватает до 48 часов, то есть подзаряжаете их примерно раз в неделю и не думаете об этом. По звуку и тишине это уровень дорогих беспроводных «ушей» именитых брендов, только без наценки за логотип на чашке.

Цена: 7 800 рублей

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Какие наушники Moondrop выбрать

Если совсем коротко: хотите вау-эффект и деньги не главное, берите Golden Ages в виде кассеты или клипсы U.C.T.S., их точно ни у кого из знакомых не будет. Нужен максимум звука за минимум денег, тут CHU II вне конкуренции. Хочется полноразмерные с огромной автономностью, это EDGE. А если просто надоели одинаковые белые затычки и хочется живого звука за копейки, стартуйте с NICE BUDS за 890 рублей.

Главное, что после любого из них обратно на комплектные затычки уже не тянет. Один раз услышав, что музыка бывает и такой, а наушники бывают красивыми, откатываться не хочется.

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