Полезные мелочи для дома с Алиэкспресс до 500 рублей

Если вам кажется, что в вашем доме и так все идеально — вы сильно ошибаетесь. Его всегда можно сделать еще лучше, потратив небольшую сумму денег. С помощью товаров, которые мы нашли для вас сегодня, ваша квартира станет не только удобнее, но и умнее без огромных трат. Рассказываем, как облагородить собственное жилище, потратив меньше 500 рублей.

Недорогая блютуз-колонка

Вам тоже сложно находиться в тишине даже перед сном? Именно для этого и нужна компактная блютуз-колонка, с помощью которой можно наслаждаться музыкой вообще везде. Она достаточно мощная: 400 мА*ч аккумулятора способны дать проработать около 4 часов, а заряжается она около двух часов. Берите, пока со скидкой!

Цена: 452 рубля

Недорогая блютуз-колонка

Налобный фонарь

Такой фонарик подойдет не только людей, увлекающихся туризмом, походами, но и для владельцев загородных домов. Он достаточно яркий, работает от пальчиковых батареек и обладает водонепроницаемостью. Будет работать в любую погоду.

Цена: 158 рублей

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Длинный кабель Type-C

Хороших кабелей много не бывает. Тем более, когда они длиной 2 метра. Тем более, когда качественные от Huawei. Выбирайте нужную вам длину и добавляйте в корзину, пока не разобрали.

Цена: 265 рублей

Кабель Type-C

USB-разветвитель

Современные ноутбуки стали невероятно компактными, а вот с USB-портами там совсем беда. Что поделать, когда трех разъёмов уже не хватает, а один Type-C и вовсе ни о чем. Отличный разветвитель подойдет для любого ПК: выбирайте комплектацию на странице продавца, в отзывах только положительные отклики.

Цена: от 359 рублей

USB-разветвитель для ПК

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Мощный адаптер для зарядки

Адаптер для зарядки — наверное, самая нужная вещь в доме. Тем более, когда в нем сразу два разъёма для одновременной зарядки двух устройств. За эту цену вы получите адаптер на 20 Вт со светодиодной подсветкой. Не забудьте выбрать цвет и кабель, если, конечно, он вам нужен.

Цена: 257 рублей

Адаптер для зарядки

Подогреватель для кружки

В нашей редакции работа кипит с утра до ночи, что иногда даже не замечаешь, как к обеду остывает утренний кофе. Удобное блюдце для подогрева исправит эту проблему: подключаете его к любому USB, а оно будет поддерживать температуру в кружке.

Цена: 172 рубля

Подогреватель для кружки

Bluetooth-термометр Xiaomi

Зимой важно поддерживать температуру и влажность в комнате на оптимальном уровне: это важно для здоровья. Вот вам отличный Bluetooth-термометр Xiaomi Mijia, который работает со смартфоном. В отзывах покупатели очень довольны покупкой — думаю, такой гаджет пригодится и вам.

Цена: 394 рубля

Bluetooth-термометр Xiaomi

Фишки YouTube на Android, о которых вы могли не знать

Розетка для умного дома

Умный дом не обязательно должен работать со смартфоном. Иногда есть аналоги попроще: например, умная розетка, которой можно управлять с пульта. Никаких лишних подключений и настроек, зато сколько пользы!

Цена: 304 рубля

Умная розетка с пультом

Диспенсер для зубной пасты

Бывало ли у вас такое, что вы случайно выдавливали крем вместо зубной пасты? Думаю, спросонья такие вещи происходят с каждым. Проблема решена: устанавливайте диспенсер для зубной пасты в свою ванную комнату. Он легко разбирается для чистки, долговечен и стильно выглядит.

Цена: 388 рублей

Диспенсер для зубной пасты

Лампочка для умного дома

Система умного дома только набирает популярность, а аксессуаров уже хоть отбавляй. Нашли для вас классную лампочку, которая работает с Google Home: у него два цвета освещения и таймер отключения, чтобы лишний раз не возвращаться домой, если забыли выключить свет. Регулируйте яркость так, как вам комфортно.

Цена: 383 рубля

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