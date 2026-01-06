Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому

С одной стороны, на AliExpress продается много безделушек, а с другой — любая безделушка пригождается в самый нужный момент. А когда она не оказывается под рукой, ты переживаешь, что однажды не решился нажать кнопку «Купить». Цена вопроса, как правило, составляет от 50 рублей до пары тысяч. И, учитывая скромные затраты, мы предлагаем взглянуть на полезные товары из Китая, которые пригодятся каждому, но при этом стоят совсем немного.

Прозрачный мерный стакан

Рейтинг: 5.0

Цена: от 28 ₽

Когда ты готовишь что-то на кухне и в очередной раз осознаешь, что переборщил с количеством отдельных ингредиентов, понимаешь: все-таки стоило однажды купить мерный стаканчик. Ведь стоит он меньше 30 рублей! Можно выбрать стакан почти любого объема от 30 мл до 100 мл, чтобы всего было в меру.

Удобная терка для чеснока

Рейтинг: 4.8

Цена: от 107 ₽

Также можно внезапно разочароваться, когда обычная давилка для чеснока не справляется с задачей, и тебе приходится вручную выковыривать остатки, а затем отмывать руки от въевшегося запаха. Ничего из этого не случится, если купить специальную терку для чеснока. Она компактная и острая, а еще содержит специальный держатель, чтобы не поранить руки.

Набор гибких зубочисток

Рейтинг: 5.0

Цена: от 154 ₽

Берешь после приема пищи обычную зубочистку и понимаешь: да она ведь даже не способна очистить межзубные промежутки, где все равно остаются остатки еды. Как этого избежать? Купить набор гибких зубочисток с приятным силиконовым наконечником. Чистят эффективно, служат долго, да и с комплектом из 200 штук выходит, что каждая стоит меньше рубля.

Что купить в 2026 году на AliExpress

Пульт с голосовым управлением для ТВ

Рейтинг: 4.9

Цена: от 263 ₽

Сломался пульт от телевизора? Тогда ты либо побежишь в ближайший магазин, где безуспешно будешь подбирать подходящую модель и заплатишь втридорога, либо поступишь правильно и возьмешь универсальный пульт с AliExpress. Ведь он оснащен встроенным Bluetooth и гироскопом, а потому поддерживает управление голосом и жестами в воздухе. Магия!

Мешки для собачьих отходов

Рейтинг: 4.8

Цена: от 331 ₽

Выгуливаешь собаку и оставляешь на асфальте следы? Не надо так, ведь прохожий не оценит твой поступок, когда наступит на смачную кучу. Лучше заранее обзавестись мешками для собачьих отходов. Стоят они всего ничего, а в комплекте из от 150 до 1500 штук.

Индукционный ночник с датчиком движения

Рейтинг: 4.9

Цена: от 974 ₽

А теперь представь, как приятно засыпать под мягким светом ночника. Ведь модель от компании Yeelight не только умеренно освещает пространство, но и создает прекрасную атмосферу. Плюс ко всему ей не нужны провода, а включается ночник сразу, как только замечает движение.

Тонкий повербанк на 10000 мАч

Рейтинг: 4.8

Цена: от 999 ₽

Вот выходишь порой на улицу и понимаешь: заряда на телефоне мало. Что ты будешь делать? Житель большого города арендует повербанк за несколько сотен, а в маленьком населенном пункте придется бежать до дома. Или просто купить повербанк KUULA, который может поместиться в карман и способен зарядить смартфон полтора-два раза.

10 самых нужных товаров для дома с AliExpress

Набор для чистки техники

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 659 ₽

А вот полезность этого набора для чистки техники осознает каждый, кто хоть раз обращался в сервисный центр для чистки динамиков или клавиатуры ноутбука. А ведь все можно было сделать самостоятельно, вовремя очищая гаджеты специальным комплектом, который содержит аж 20 полезных приспособлений. Все они умещаются в удобную коробку-трансформер.

Портативный электронасос для авто

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 843 ₽

Чтобы накачать матрас или колесо автомобиля, не обязательно работать руками и ртом. Можно купить портативный электронасос, чьи размеры сопоставимы с повербанком, а эффективность намного выше. Цена вопроса — меньше пары тысяч рублей. Зато сколько пользы.

Дубликатор домофонных ключей

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 711 ₽

Наконец, чтобы не бегать в поисках сервиса, где делают ключи, и не дожидаться выполнения своего заказа, можно приобрести специальный дубликатор. Стоит он меньше трех тысяч рублей. А помимо того, что он быстро сделает вам дубликат любого домофонного ключа, вы сможете открыть свой первый бизнес, предоставляя услуги тем, кто пока не догадался приобрести такой же гаджет.

