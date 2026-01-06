Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому

  2. Темы
  3. Это интересно
Герман Вологжанин

С одной стороны, на AliExpress продается много безделушек, а с другой — любая безделушка пригождается в самый нужный момент. А когда она не оказывается под рукой, ты переживаешь, что однажды не решился нажать кнопку «Купить». Цена вопроса, как правило, составляет от 50 рублей до пары тысяч. И, учитывая скромные затраты, мы предлагаем взглянуть на полезные товары из Китая, которые пригодятся каждому, но при этом стоят совсем немного.

Полезные товары с AliExpress, которые нужны каждому. Полезные товары, которые стоят всего ничего. Фото.

Полезные товары, которые стоят всего ничего

Прозрачный мерный стакан

Прозрачный мерный стакан. Мерные стаканы любого объема. Фото.

Мерные стаканы любого объема

Рейтинг: 5.0

Цена: от 28 ₽

Когда ты готовишь что-то на кухне и в очередной раз осознаешь, что переборщил с количеством отдельных ингредиентов, понимаешь: все-таки стоило однажды купить мерный стаканчик. Ведь стоит он меньше 30 рублей! Можно выбрать стакан почти любого объема от 30 мл до 100 мл, чтобы всего было в меру.

Купить мерный стаканчик

Удобная терка для чеснока

Удобная терка для чеснока. Терка лучше обычной давилки. Фото.

Терка лучше обычной давилки

Рейтинг: 4.8

Цена: от 107 ₽

Также можно внезапно разочароваться, когда обычная давилка для чеснока не справляется с задачей, и тебе приходится вручную выковыривать остатки, а затем отмывать руки от въевшегося запаха. Ничего из этого не случится, если купить специальную терку для чеснока. Она компактная и острая, а еще содержит специальный держатель, чтобы не поранить руки.

Купить терку для чеснока

Набор гибких зубочисток

Набор гибких зубочисток. Зубочистки, способные достать, куда угодно. Фото.

Зубочистки, способные достать, куда угодно

Рейтинг: 5.0

Цена: от 154 ₽

Берешь после приема пищи обычную зубочистку и понимаешь: да она ведь даже не способна очистить межзубные промежутки, где все равно остаются остатки еды. Как этого избежать? Купить набор гибких зубочисток с приятным силиконовым наконечником. Чистят эффективно, служат долго, да и с комплектом из 200 штук выходит, что каждая стоит меньше рубля.

Купить гибкие зубочистки

Что купить в 2026 году на AliExpress

Пульт с голосовым управлением для ТВ

Пульт с голосовым управлением для ТВ. Универсальный пульт с голосовым управлением. Фото.

Универсальный пульт с голосовым управлением

Рейтинг: 4.9

Цена: от 263 ₽

Сломался пульт от телевизора? Тогда ты либо побежишь в ближайший магазин, где безуспешно будешь подбирать подходящую модель и заплатишь втридорога, либо поступишь правильно и возьмешь универсальный пульт с AliExpress. Ведь он оснащен встроенным Bluetooth и гироскопом, а потому поддерживает управление голосом и жестами в воздухе. Магия!

Купить пульт для телевизора

Мешки для собачьих отходов

Мешки для собачьих отходов. Самая нужная вещь для собачатника. Фото.

Самая нужная вещь для собачатника

Рейтинг: 4.8

Цена: от 331 ₽

Выгуливаешь собаку и оставляешь на асфальте следы? Не надо так, ведь прохожий не оценит твой поступок, когда наступит на смачную кучу. Лучше заранее обзавестись мешками для собачьих отходов. Стоят они всего ничего, а в комплекте из от 150 до 1500 штук.

Купить мешки для собак

Индукционный ночник с датчиком движения

Индукционный ночник с датчиком движения. Технологичный ночник с приятной подсветкой. Фото.

Технологичный ночник с приятной подсветкой

Рейтинг: 4.9

Цена: от 974 ₽

А теперь представь, как приятно засыпать под мягким светом ночника. Ведь модель от компании Yeelight не только умеренно освещает пространство, но и создает прекрасную атмосферу. Плюс ко всему ей не нужны провода, а включается ночник сразу, как только замечает движение.

Купить индукционный ночник

Тонкий повербанк на 10000 мАч

Тонкий повербанк на 10000 мАч. Удобный повербанк для долгих прогулок со смартфоном. Фото.

Удобный повербанк для долгих прогулок со смартфоном

Рейтинг: 4.8

Цена: от 999 ₽

Вот выходишь порой на улицу и понимаешь: заряда на телефоне мало. Что ты будешь делать? Житель большого города арендует повербанк за несколько сотен, а в маленьком населенном пункте придется бежать до дома. Или просто купить повербанк KUULA, который может поместиться в карман и способен зарядить смартфон полтора-два раза.

Купить тонкий повербанк

10 самых нужных товаров для дома с AliExpress

Набор для чистки техники

Набор для чистки техники. В этом наборе есть инструменты для всего. Фото.

В этом наборе есть инструменты для всего

Рейтинг: 4.8

Цена: от 1 659 ₽

А вот полезность этого набора для чистки техники осознает каждый, кто хоть раз обращался в сервисный центр для чистки динамиков или клавиатуры ноутбука. А ведь все можно было сделать самостоятельно, вовремя очищая гаджеты специальным комплектом, который содержит аж 20 полезных приспособлений. Все они умещаются в удобную коробку-трансформер.

Купить набор для чистки

Портативный электронасос для авто

Портативный электронасос для авто. Насос, который подойдет для всего. Фото.

Насос, который подойдет для всего

Рейтинг: 4.9

Цена: от 1 843 ₽

Чтобы накачать матрас или колесо автомобиля, не обязательно работать руками и ртом. Можно купить портативный электронасос, чьи размеры сопоставимы с повербанком, а эффективность намного выше. Цена вопроса — меньше пары тысяч рублей. Зато сколько пользы.

Купить портативный электронасос

Дубликатор домофонных ключей

Дубликатор домофонных ключей. Дубликатор для себя и не только. Фото.

Дубликатор для себя и не только

Рейтинг: 4.8

Цена: от 2 711 ₽

Наконец, чтобы не бегать в поисках сервиса, где делают ключи, и не дожидаться выполнения своего заказа, можно приобрести специальный дубликатор. Стоит он меньше трех тысяч рублей. А помимо того, что он быстро сделает вам дубликат любого домофонного ключа, вы сможете открыть свой первый бизнес, предоставляя услуги тем, кто пока не догадался приобрести такой же гаджет.

Купить дубликатор ключей

Лонгриды для вас
Какие полноразмерные беспроводные наушники с шумоподавлением выбрать для использования с Android

В 2025 году выбор на рынке беспроводных наушников просто огромный. Вы можете остановиться на TWS, купить спортивную версию каких-нибудь затычек, соединенных небольшим проводом, и порадовать себя полноразмерными наушниками, которые не просто погрузят вас в вашу любимую музыку, но и раскроют ее совершенно с другой стороны. Правда, остановиться на какой-то конкретной модели достаточно сложно. Мы решили немного облегчить вам выбор и рассказать про UGREEN Studio Pro.

Читать далее
Китайцы подсуетились и сделали подделку Xiaomi 17. Фейковый смартфон продают на AliExpress за 5 тысяч

С момента презентации Xiaomi 17 прошла почти неделя, а страсти по китайских флагманам не утихают до сих пор. В интернете уже полно отзывов на новый смартфон, однако купить Xiaomi 17 — та еще задача. Мало того, что устройства нет в крупных розничных магазинах России, так его не найти даже на маркетплейсах. При этом подделки Xiaomi 17 свободно продаются на AliExpress, и кто-нибудь обязательно закажет контрафакт.

Читать далее
Выгодные товары с AliExpress, которые можно брать даже когда нет распродаж

Принято считать, что AliExpress живет от распродажи до распродажи, а все остальное время на китайском маркетплейсе — мертвый сезон. Вот и сейчас Алик не предлагает никаких акций, и многие товары стоят больше обычного. Например, смартфон realme GT7 Pro толкают за 166 тысяч рублей, заставляя нас задуматься об адекватности продавцов. Но вместе с тем даже сейчас есть много выгодных товаров с AliExpress, которые продаются со скидками безо всяких распродаж и акций. Это касается как мелочевки, так и «крупняка».

Читать далее
