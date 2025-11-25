Полгода на iPhone после Андроида: каких функций и возможностей ОС Google мне не хватает

В мае этого года я совершил камбэк и вернулся на iPhone. 4 года смартфоны на ОС Google служили мне верой и правдой, но претензий к моему последнему POCO F5 Pro накопилась уйма, и я решил, что больше эксперименты на себе ставить не хочу и вернусь туда, где всё по-прежнему стабильно и понятно — на iPhone. Собственно, это я и проделал. С того момента уже прошло полгода, и теперь я готов поделиться с вами впечатлениями, чего же мне не хватает на iOS, что было на Андроиде.

Опустим разницу в железе и скорости работы операционных систем. iOS на моем iPhone 16 Plus работает быстрее, даже несмотря на отсутствие 120 Гц, и это меня безмерно радует, но самое главное то, что я практически ничего не потерял, сменив операционную систему. Если бы в августе я еще жаловался на отсутствие бесконтактных платежей, то в сентябре два банка, которыми я пользуюсь, полностью выправили ситуацию, и я спокойно плачу Вжухом через Bluetooth. Да, еще попадаются магазины со старыми терминалами, но с каждым месяцем их становится все меньше.

Радует, что Apple здорово прокачала приложение «Файлы» и, по сути, на iPhone появился полноценный файловый менеджер. К смартфону можно подключать флешки, перекидывать файлы, открывать документы, и всё это работает максимально удобно. В iOS 26 родные приложения Apple по типу «Просмотр», Pages и других получают доступ к файлам без каких-либо дополнительных нажатий, что тоже топчик.

И даже Google Chrome и пароли, которые я 4 года сохранял на Андроиде, благополучно синхронизировались с айфоном. Кажется, что ни минусов, ни принципиальной разницы. Но на самом деле есть парочка моментов, которые слегка раздражают. Во-первых, невозможность нормальной установки санкционных приложений. Мечтаю, когда RuStore полноценно запустит проводной вариант инсталляции через Android, потому что в демо-режиме всё работало как надо. Но пока этого нет, и приходится вылавливать новые версии в App Store, пока их не удалили, или пользоваться костылями, как в случае с Т-Банком.

Это было бы даже не обидно, но мало установить новое приложение. Так как Apple их полностью удаляет из магазина приложений, то пуши они присылать тоже не могут, а значит, приходится в дополнение к программе настраивать веб-версию и получать уведомления из нее. Костыли? Не то слово. И это я еще не вспоминал про «Авито», RuTube и другие программы, разработчики которых новые версии в App Store под другими названиями не размещают.

Благо, что у меня были установочные файлы со старого айфона, и с помощью них, компьютера и 10 минут свободного времени я всё восстановил как надо. Во-вторых, меня дико раздражает, что, несмотря на большой экран 6,7 дюйма, айфон не позволяет разместить 5 иконок приложений хотя бы в панели Dock. Ну что за странное ограничение? Например, мне не нужны гигантские значки или огромные отступы между ними. Я и так не промахиваюсь мимо программ. А вот дополнительная иконка в строке точно не помешала бы. Но увы и ах.

В остальном же мой переход на новую-старую для меня ОС прошел вообще безболезненно. Видимо, потому что никакими модами и взломанными APK я не пользовался, а большинство нужных мне сервисов за годы под санкциями сделали хорошие веб-версии.