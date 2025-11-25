Полгода на iPhone после Андроида: каких функций и возможностей ОС Google мне не хватает

В мае этого года я совершил камбэк и вернулся на iPhone. 4 года смартфоны на ОС Google служили мне верой и правдой, но претензий к моему последнему POCO F5 Pro накопилась уйма, и я решил, что больше эксперименты на себе ставить не хочу и вернусь туда, где всё по-прежнему стабильно и понятно — на iPhone. Собственно, это я и проделал. С того момента уже прошло полгода, и теперь я готов поделиться с вами впечатлениями, чего же мне не хватает на iOS, что было на Андроиде.

Полгода на iPhone после Андроида: каких функций и возможностей ОС Google мне не хватает. Жизнь на айфоне после андроида есть. Изображение: tomsguide.com. Фото.

Жизнь на айфоне после андроида есть. Изображение: tomsguide.com

Опустим разницу в железе и скорости работы операционных систем. iOS на моем iPhone 16 Plus работает быстрее, даже несмотря на отсутствие 120 Гц, и это меня безмерно радует, но самое главное то, что я практически ничего не потерял, сменив операционную систему. Если бы в августе я еще жаловался на отсутствие бесконтактных платежей, то в сентябре два банка, которыми я пользуюсь, полностью выправили ситуацию, и я спокойно плачу Вжухом через Bluetooth. Да, еще попадаются магазины со старыми терминалами, но с каждым месяцем их становится все меньше.

Полгода на iPhone после Андроида: каких функций и возможностей ОС Google мне не хватает. Бесконтактная оплата есть, и это круто. Фото.

Бесконтактная оплата есть, и это круто

Радует, что Apple здорово прокачала приложение «Файлы» и, по сути, на iPhone появился полноценный файловый менеджер. К смартфону можно подключать флешки, перекидывать файлы, открывать документы, и всё это работает максимально удобно. В iOS 26 родные приложения Apple по типу «Просмотр», Pages и других получают доступ к файлам без каких-либо дополнительных нажатий, что тоже топчик.

Полгода на iPhone после Андроида: каких функций и возможностей ОС Google мне не хватает. Полноценный файловый менеджер тоже встроен в систему. Фото.

Полноценный файловый менеджер тоже встроен в систему

И даже Google Chrome и пароли, которые я 4 года сохранял на Андроиде, благополучно синхронизировались с айфоном. Кажется, что ни минусов, ни принципиальной разницы. Но на самом деле есть парочка моментов, которые слегка раздражают. Во-первых, невозможность нормальной установки санкционных приложений. Мечтаю, когда RuStore полноценно запустит проводной вариант инсталляции через Android, потому что в демо-режиме всё работало как надо. Но пока этого нет, и приходится вылавливать новые версии в App Store, пока их не удалили, или пользоваться костылями, как в случае с Т-Банком.

Полгода на iPhone после Андроида: каких функций и возможностей ОС Google мне не хватает. Санкционные приложения можно установить, но только если ранее вы их скачивали и сохранили копии себе на компьютер. Фото.

Санкционные приложения можно установить, но только если ранее вы их скачивали и сохранили копии себе на компьютер

Это было бы даже не обидно, но мало установить новое приложение. Так как Apple их полностью удаляет из магазина приложений, то пуши они присылать тоже не могут, а значит, приходится в дополнение к программе настраивать веб-версию и получать уведомления из нее. Костыли? Не то слово. И это я еще не вспоминал про «Авито», RuTube и другие программы, разработчики которых новые версии в App Store под другими названиями не размещают.

Благо, что у меня были установочные файлы со старого айфона, и с помощью них, компьютера и 10 минут свободного времени я всё восстановил как надо. Во-вторых, меня дико раздражает, что, несмотря на большой экран 6,7 дюйма, айфон не позволяет разместить 5 иконок приложений хотя бы в панели Dock. Ну что за странное ограничение? Например, мне не нужны гигантские значки или огромные отступы между ними. Я и так не промахиваюсь мимо программ. А вот дополнительная иконка в строке точно не помешала бы. Но увы и ах.

Полгода на iPhone после Андроида: каких функций и возможностей ОС Google мне не хватает. Зачем между иконками такие отступы? Хватило бы места для пятого приложения. Фото.

Зачем между иконками такие отступы? Хватило бы места для пятого приложения

В остальном же мой переход на новую-старую для меня ОС прошел вообще безболезненно. Видимо, потому что никакими модами и взломанными APK я не пользовался, а большинство нужных мне сервисов за годы под санкциями сделали хорошие веб-версии.

