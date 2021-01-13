Пользователи iOS нашли новую причину пересесть на Android

Массовая миграция пользователей Android на iOS – событие довольно частое. Как правило, оно случается один-два раза в год, когда Apple либо запускает новую линейку смартфонов, либо сбрасывает цены на старые. Однако настолько же массовой обратной миграции, когда пользователи iPhone дружно от них отказываются и переходят на смартфоны под управлением Android, практически не наблюдается. В целом как таковая миграция есть, но называть её корректнее скорее текучкой. Но всё бывает в первый раз.

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Пользователи iOS угрожают отказаться от iPhone из-за новой функции безопасного прослушивания музыки. Она появилась с выходом iOS 14.2 и была нужна для того, чтобы оповестить о слишком высокой громкости воспроизведения и защитить тем самым слух пользователя. Но это по умолчанию.

Почему упала громкость на iPhone

В некоторых же странах Европы (а, возможно, где-то ещё) защитная функция не просто оповещает о необходимости убавить громкость, а снижает её до безопасного уровня сама по прошествии 15 минут. После этого в течение какого-то времени музыку нельзя воспроизвести на той же громкости, что выводит некоторых пользователей из себя.

Через 15 минут после начала прослушивания музыки мой iPhone снижает громкость ровно в 2 раза. Кажется, Большой Брат сходит с ума, ведь эту функцию нельзя отключить принудительно. Они точно чокнулись. Такое отношение к пользователям реально заставило меня задуматься о том, чтобы поменять мой iPhone на что-то другое, — написал один пользователь.

Я пришёл в ярость, когда узнал, что iPhone не позволяет мне прибавить звук на полную, после того как механизм заботы о здоровье слуха понизит её. Да, это сделано для безопасности, но, позвольте, я взрослый человек и сам могу решать, на какой громкости слушать музыку. Ведь я же не спрашиваю у Apple разрешения, чтобы съесть бургер. Перейду-ка я на Android, там хотя бы мне будут доверять, — написал другой пользователь.

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Беглый анализ ситуации показал, что эта проблема актуальна для многих пользователей. Собственный форум технической поддержки Apple заполнен жалобами обновившихся владельцев iPhone, которые угрожают компании уйти к конкурентам, если она не исправит работу механизма, мешающего прослушиванию музыки в комфортной им конфигурации.

Стоит ли пересаживаться на Android

Понятное дело, что большинство пользователей – даже из тех, кто прямо угрожал Apple уходом, — никуда не уйдут и останутся на iPhone. Однако в целом подход компании выглядит довольно странно. Ведь одно дело, когда Apple устанавливает ограничения для детей или позволяет установить их родителям в рамках родительского контроля, и совершенно другое, когда навязывает их взрослым людям. Пожалуй, если она будет продолжать действовать в этом ключе и дальше, она действительно может подрастерять часть аудитории.

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Сегодня переходить на Android стало менее проблематично, чем раньше. Мало того, что на рынке появилась масса недорогих смартфонов с передовыми возможностями, так ещё и перенос данных и содержимого сервисов производится чуть ли не мгновенно и без потерь. А поскольку с этого года как минимум флагманы будут обновляться по 4 года, они фактически приравниваются к iPhone по срокам поддержки, а значит, меньше пользователей будут брезговать переходом, соглашаясь на него без каких-либо проблем.