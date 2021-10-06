Пользователи рассказали, чего им не хватает в складных смартфонах

Когда складные смартфоны только начали появляться на рынке, всем они казались никому не нужным баловством. Затем к этой идее подключился такой технологический гигант, как Samsung, и дальше все пошло по нарастающей. В последнее время идея подобного рода устройств набирает все большую популярность, однако далеко не многие пользователи решаются на подобную покупку. Интересно, что же их останавливает?

Сразу после выхода в свет нового форм-фактора мобильных устройств, все пользователи разделились на два диаметрально противоположных лагеря. Одни говорят, что за подобными гаджетами будущее, и скоро каждый будет иметь похожее устройство, другие, напротив, считают, что это неудобно.

Читайте также: Единственный смартфон на Android, который будет обновляться 5 лет.

Почему никто не покупает складные смартфоны

Наши зарубежные коллеги из Androidauthority провели свое мини-исследование, в котором спросили у своей аудитории, почему они не покупают складные устройства. Результаты получились достаточно интересные.

Оказалось, что около 1500 пользователей ограничивает лишь вопрос цены. И сложно с ними не согласиться. Отдавать 150 тысяч рублей, просто чтобы побаловаться кажется крайне странным решением. Ну, сами подумайте. За эти деньги без проблем можно приобрести себе отличный девайс от Xiaomi на топовом железе и еще останутся средства на «ничего такой» планшет.

Можно, конечно, поспорить. Ведь идея складных смартфонов и заключается в том, чтобы объединить два гаджета. А значит стоить они могут «за двоих». Но здесь есть еще нюансы. О них свидетельствуют другие причины отказа пользователей от покупки.

Легко ли сломать складной смартфон

Второй в рейтинге причин отказа от складного форм-фактора оказалась недоверие к прочности гаджета. Вот как на эту тему высказался автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин:

Сгибающиеся дисплеи очень тонкие и, следовательно, хрупкие. Кроме того, подвижные части, такие, как шарнир внутри телефона, не вселяют чувства уверенности, не говоря уже о том, что при складывании обычно есть зазор, а в него так и просятся пыль и грязь.

Компания Samsung заявляет, что ее новый флагман Galaxy Z Fold 3 — самый прочный складной смартфон из всех, что сейчас существуют. А его стекло на 50% прочнее, чем у предыдущего поколения.

Почти вровень с прочностью идет складка на дисплее. Когда я впервые увидел Samsung Galaxy Z вживую и обратился за помощью к консультанту, тот меня заверил, что сам уже несколько месяцев пользуется смартфоном и перестал обращать внимание на складку. Но опрос зарубежных коллег говорит об обратном.

Да, кажется, что смартфон за столько денег не должен иметь никаких компромиссов. Все в нем должно быть идеально. Но, посмотрев на эту складку на дисплее, скажите, будете ли вы чувствовать, что приобрели лучший смартфон, который могли?

В принципе, все, что касается этих радикальных вопросов, обстоит примерно таким образом. Для меня очень удивительно, что очень маленькое количество пользователей отреагировали на отвратительную камеру в большинстве новых устройств (мне удалось оценить только Samsung).

Она ведь совсем не может конкурировать с другими флагманскими устройствами. Я это понял, как только узнал, что в новом Galaxy Fold корейцы установили модуль внутри дисплея. Подобные решения уже далеко не новость. И все, кто в курсе новинок мобильного мира и подписан на наш Яндекс.Дзен, уже знают об этих недостатках.

Стоит ли покупать складные смартфоны

Когда мы выбираем тот или иной смартфон, обычно первоочередным фактором является цена. Если пользователь может потратить определенную сумму денег, то значит лучше купить максимально крутую модель за эти средства. Ну, вы же не приходите в магазин с 30к в кармане и не покупаете Oppo за 8990 руб.

Однако с радикальными телефонами вроде линейки Samsung Galaxy Z так не работает. Здесь, как нигде больше, важно оценить другие функции устройства, такие, как камера, адаптацию софта под конкретную модель и прочее. Если вы готовы мириться с плохим качеством в угоду футуризма, тогда действительно стоит их приобретать.

Читайте коллег: Чем новые телефоны будут удивлять нас в ближайшее время.

Понятно, что с течением времени такие устройства сильно упадут в цене, их сможет купить себе буквально каждый. Подумайте сами: какая бы уникальная технология не была в смартфоне, со временем, она либо исчезает с рынка, либо становится просто обыденностью.

О том, что вы думаете по поводу складных смартфонов, предлагаю рассказать в нашем Телеграм-чате. Будет интересно прочесть ваше мнение.