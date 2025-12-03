Портит ли глаза залипание в смартфоне: правда, о которой стоит знать каждому

Вот уже несколько лет телефон стал для нас центром вселенной: он сопровождает нас от утра до ночи, и чаще всего мы даже не замечаем, как много часов проводим в интернете или играх, вглядываясь в небольшой экран. Сам по себе смартфон не опасен, но сочетание длительного использования и неправильных привычек создает такую нагрузку, которая может привести к серьезным проблемам. И именно глаза оказываются первыми под ударом.

Почему нельзя смотреть телефон лежа на боку

Привыкли читать книгу в кровати или смотреть рилсы перед сном? Офтальмологи называют эту привычку одной из наиболее вредных. Когда человек смотрит в экран лежа, нагрузка на глаза распределяется неравномерно: один глаз вынужден усиленно фокусироваться, а второй работает иначе или остается частично расслабленным.

Например, один глаз обычно прижимается к подушке, что нарушает кровообращение и повышает внутриглазное давление. В совокупности это может привести к нарушению аккомодации, ухудшению зрения на одном глазу, а в некоторых случаях даже спровоцировать косоглазие. Особенно у детей, поскольку их зрительная система еще формируется.

Как смартфон может вызвать ложную близорукость

Когда мы долго смотрим на близко расположенный объект, мышцы, отвечающие за фокусировку, находятся в постоянном напряжении. По словам офтальмологов, со временем это вызывает стойкий спазм аккомодации: состояние, при котором глазам становится трудно переключаться на дальнее расстояние.

У взрослых это проявляется в виде временной размытости при взгляде вдаль. Это так называемая ложная близорукость. У детей же длительный спазм может перейти в настоящую миопию (постоянное ухудшение зрения), которое уже не исчезнет само по себе. Капли или расслабляющие упражнения здесь не помогут, так что потребуется коррекция очками, а иногда — обсуждение хирургических методов в будущем.

Почему слезятся глаза при использовании смартфона

Когда мы читаем или смотрим видео, частота моргания заметно падает. Из-за этого глаз получает меньше увлажнения: слезная пленка разрушается, роговица пересыхает, появляется раздражение.

Именно этим объясняются ощущение «песка», жжение, покраснение и периодическое затуманивание зрения. У тех, кто проводит с телефоном или компьютером много времени, синдром сухого глаза может стать хроническим и требовать врачебного лечения.

Как синий свет экрана влияет на зрение

Производители нередко утверждают, что синий свет разрушает сетчатку, но научных доказательств этому нет. Тем не менее он способен усиливать зрительное напряжение, ухудшать качество сна и вызывать дополнительный дискомфорт, особенно если пользоваться смартфоном в темноте.

Именно поэтому многие замечают, что глаза устают особенно сильно после вечерних или ночных просмотров: эффект связан не только с освещением, но и с высокой нагрузкой на мышцы.

Влияет ли на зрение размер шрифта

Если текст на экране слишком мелкий, глаза вынуждены постоянно напрягаться, чтобы обеспечить четкость изображения. Это приводит к утомлению, головным болям и дополнительному перенапряжению аккомодации.

При этом вред исходит не от телефона, а от привычки держать его слишком близко и не подстраивать параметры под себя. Так что лучше выбрать такой размер шрифта и масштаб, которые действительно комфортны, а не просто установлены по умолчанию.

Можно ли окончательно испортить зрение смартфоном

Во многих случаях возникающие проблемы обратимы: если изменить привычки, спазм и сухость глаз постепенно проходят. Но длительное игнорирование симптомов, особенно у детей, может привести к стойким изменениям: развитию миопии, снижению зрения на одном глазу и хроническому раздражению глаз.

Главная профилактика здесь заключается в снижении нагрузки. Для этого держите экран на расстоянии вытянутой руки, не пользуйтесь телефоном лежа, делайте короткие перерывы, чаще моргайте, увеличивайте размер шрифта до комфортного и вечером переключайте устройство на теплый режим. Эти простые меры ощутимо снижают напряжение, потому что глазам важнее не техника, а условия, в которых мы ей пользуемся.